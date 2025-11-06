ФК «Уралец-ТС» может отказаться от участия в чемпионате России

По данным сайта goleada. ru, футбольный клуб «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила может отказаться от участия в Первенстве Второй лиги (Дивизион Б) в новом сезоне 2026 года. Главной причиной такого решения могла стать проблема с финансированием. Игрокам предлагают взять отпуск за свой счёт до истечения их контрактов (до 31 декабря 2025 года).

Несколько источников АН «Между строк», знакомых с ситуацией, частично подтверждают эту информацию, но надеются, что спонсоры команды всё же найдут средства для участия клуба на профессиональном уровне. В пресс-службе клуба АН «Между строк» заявили, что вся информация о команде и её планах будет публиковаться в официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, что прошедший сезон «Уралец-ТС» закончил на 5-м месте среди 14 команд.