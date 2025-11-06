В Нижнем Тагиле иномарка опрокинула автомобиль спасательной службы на Вагонке

В прошедший понедельник, 3 ноября, около 18:00 на проспекте Вагоностроителей произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля спасательной службы.

Как рассказал АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин, в службу 112 поступил вызов о происшествии, на который оперативно выехал дежурный экипаж спасателей. Автомобиль двигался по проспекту Вагоностроителей с включёнными световыми и звуковыми сигналами, когда столкнулся с автомобилем Renault, двигавшимся по улице Орджоникидзе.

Несмотря на то что от удара автомобиль спасательной службы опрокинулся, никто из сотрудников не пострадал. За медицинской помощью к работникам скорой помощи обратился водитель иномарки.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Автомобиль подлежит восстановлению, но уже после проверок. То есть когда у нас будет заключение от Госавтоинспекции. И потом уже будем обращаться в страховую компанию и, соответственно, будем восстанавливать автомобиль», — рассказал Сергей Копёркин.