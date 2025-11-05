Недалеко от Нижнего Тагила произошло землетрясение

Рядом с посёлком Лёвиха, расположенном в 35 километрах по прямой от Нижнего Тагила, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 балла. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных.

Землетрясение произошло 3 ноября в 14:24, очаг его находился на глубине 9,3 километра. По своей силе землетрясение относится к разряду средних. Сообщений от жителей посёлка Лёвиха о подземных толчках не поступало.

Считается, что колебания земной коры до 4 баллов не представляют опасности и не приводят к разрушениям, ощутить их можно, только находясь недалеко от эпицентра. В Лёвихе с 1927 года действовал медный рудник. В 2003 году добыча руды была прекращена, шахты затоплены.