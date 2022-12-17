Тагильские фонтаны. Хрущёв против всеобщей «фонтанизации», научный подход и цветомузыка, упадок и возрождение в новом формате (окончание)

В конце 1940-х — начале 1950-х годов фонтаны начинают появляться в жилых кварталах. Согласно генеральному плану застройки города, утверждённому в 1946 году, внутридомовые пространства на улицах Вязовской, Карла Маркса, Фрунзе, проспектах Ленина и Мира должны были быть оборудованы такими объектами культуры, как летние эстрады, озеленённые зоны отдыха и фонтаны. И в некоторых местах фонтаны появились. Например, на Вые во дворе дома № 32 на улице Космонавтов, в «командирском квартале» на Красном Камне в районе улиц Победы, Жуковского, Пархоменко, Восточной (он же квартал 2–2а), между домами № 89 и 93 на улице Карла Маркса, на улице Ленина на площадке между домами № 44, 46 и 48. У легендарной «сорокашки» — 40-квартирного дома на Вые (Фрунзе, 54) — появилось сразу два фонтана.

Правда, почти все они проработали недолго и со временем были переоборудованы в клумбы, детские песочницы или вовсе снесены. Жилищно-коммунальные конторы жаловались на несовершенство схем водоснабжения фонтанов и нехватку средств на их обслуживание. После выхода в свет совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 года, инициированного Никитой Хрущёвым, увлечение фонтанами пошло на спад. Так, небольшие фонтанчики у торцов домов № 63 и 69 на проспекте Ленина, которые уже построили, но не успели подвести к ним воду, сначала были заменены цветочными вазонами, а затем стали элементами декора.



Дом № 63 на пр. Ленина (фото: С. Фридлянд / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/cards/old_tagil/frid18885lg.jpg)



Больше всего повезло фонтану «у аптеки», который появился на площадке перед домами № 44, 46 и 48 на Ленина. Как удалось отстоять «излишество» тагильским градостроителям, доподлинно неизвестно. Специалисты по истории архитектуры утверждают, что единственной возможностью сохранить фонтан было объявление данной территории сквером. Так, скорее всего, и случилось: площадку озеленили, осветили, установили вокруг фонтана скамейки и урны. Чем не сквер?



Фонтан на пр. Ленина (фото: С. Фридлянд / фрагмент ориг. изображения)

(https://pp.userapi.com/hHVG0WD6sDmVS6j7eHlIxhmzr8V2ObcwCuVn8g/hAJA3z6YZ2c.jpg)



Фонтан стал одним из любимых мест отдыха жителей близлежащих домов, пережил множество капремонтов и две реконструкции. Но в конце 1990-х — начале 2000-х его хотели снести. Дело дошло до того, что деревья вокруг фонтана вырубили, а площадку собирались отдать под частную застройку. Но многочисленные обращения общественности к администрации Нижнего Тагила с требованием восстановить фонтан дали положительный результат. В фонтане «у аптеки» заменили оборудование, обустроили прилегающую территорию, и в 2011 году ко Дню города фонтан заработал.



Фонтан на пр. Ленина (фото: С. Фридлянд / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=324;image)



Осенью 1951 года заработал первый фонтан на Вагонке в Пионерском сквере. Он сразу же получил прозвище «лягушки» и стал едва ли не главной достопримечательностью Дзержинского района на долгие годы. Идею фонтана инициатор создания Пионерского сквера директор УВЗ Иван Васильевич Окунев подсмотрел во время одной из поездок в Свердловск. Ему понравился фонтан на площади Народной Мести (позднее — Комсомольской площади), где по окружности чаши сидели восемь лягушек из бронзы, извергая струи воды. Центральную фигуру фонтана — мальчика с рыбой — Окунев забраковал сразу: она показалась ему неестественной. Лягушек же «народный директор» отметил и по возвращении в Нижний Тагил навёл справки и выяснил, что такие фигуры могут отлить на заводе в городе Касли.

Фото неизв. автора, 1954 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Pionerskij-skver.Fontan-s-ljagushkami.1954-god.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://tagilka.ru/upload/medialibrary/80f/80fa464ff3b79ecd0a798af068a89b80.jpg)

В 1990-х годах фонтан в Пионерском сквере едва не потеряли: «охотники за металлом» разворовали почти всё оборудование и декор фонтана, включая любимых вагонской детворой лягушек. Восстановили фонтан только в ходе большой реконструкции Пионерского сквера, начавшейся в 2019 году. Первоначальный вид, на котором настаивали жители Вагонки, проектировщики по какой-то причине отвергли, зато обновлённый фонтан получил цветную подсветку.

Надо сказать, что долгое время райисполком Дзержинского района весьма прохладно относился к фонтанам. Второй фонтан на Вагонке появился только в 1959 году на аллее, ведущей от начала проспекта Сталина (ныне — Вагоностроителей) к Дворцу культуры УВЗ. Проработал он недолго. Как утверждали ветераны жилищно-коммунального управления района, короткая жизнь фонтана была обусловлена ошибками, допущенными ещё на стадии проектирования. Когда это поняли, то решили, что дешевле разобрать фонтан, чем каждый год его ремонтировать. Далее последовал почти 30-летний перерыв в строительстве фонтанов на Вагонке, когда они появились на аллее, ведущей к площади Славы.

Настоящей легендой Тагилстроевского района стал фонтан в Парке культуры и отдыха НТМК.

Парк был заложен в 1934–1935 годах и, будучи единственным местом отдыха в районе, просто не мог не иметь фонтана. Существовал ли фонтан в парке в 1930–1940-е годы, доподлинно неизвестно, но после войны появился на его центральной аллее. Фонтан стал настоящим украшением парка: большая круглая чаша, куда изливались струи воды, и скульптурная группа в центре, изображающая играющих с мячом детей.



Скульптурная группа «Дети с мячом», 1950-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://os1.i.ua/3/1/11545840_3c341a84.jpg)



Скульптурная группа «Дети с мячом» была типовой парковой скульптурой 1950-х, но устанавливали её копии в основном на курортах и в детских оздоровительных лагерях Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Почему профком и руководство НТМК выбрали именно её, мы, наверное, уже никогда не узнаем. Возможно, потому, что парк пользовался огромной популярностью у детей, а в послевоенные времена тема счастливого детства была актуальна.



Фонтан в ПКиО НТМК (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun3.userapi.com/sun3-11/s/v1/ig2/oRRpnIcrcaONB5glQU4xVdI2U50cPZQREzKDmzf9L1HnPMcQfXW_Zlgb620sv3bqukV6nkL3-kDoOZXrQPDoiyCw.jpg)



Красивый фонтан быстро полюбился жителям Тагилстроя и даже попал на страницы газет. Правда, жизнь скульптурной группы оказалась недолгой: выполненная из нестойких к уральской погоде материалов, она начала разрушаться. В конце 1960-х на месте детей, играющих с мячом, в центре фонтана появился каменный цветок. Говорят, появился не просто так, а к 90-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова.



Фонтан в ПКиО НТМК, 1968 г. (фото В. Зеленского / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/DSC08357-min-768x576-4.jpg)



Каменный цветок украшал фонтан около 30 лет, но после того, как он стал разрушаться, его демонтировали. Сам фонтан тоже нуждался в капремонте, который из года в год по разным причинам откладывали. На месте фонтана была сооружена пирамида из камней, но жители Тагилстроя надеялись, что фонтан будет восстановлен. Так оно и случилось.

Фонтан в ПКиО НТМК, 2000-е гг. (фото Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения) (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Fontan-19.jpg) Фонтан в ПКиО НТМК, 2022 г. (фото Олега Кудряшова / фрагмент ориг. изображения) (https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRUpt2-KmHxxGpsBpJtnw0tw)

Появление в городе второго Каменного цветка никого не удивило. Бажовские сказы были тогда очень популярны, и многие тагильчане считали, что Данилу-мастера Павел Петрович писал с исторического персонажа, жившего когда-то в Нижнем Тагиле или его окрестностях. Поэтому известие о том, что на площади спуска к набережной будет построен цветомузыкальный фонтан «Каменный цветок», не вызвало вопросов у жителей города. Идея постройки цветомузыкального фонтана в Нижнем Тагиле появилась сразу после того, как в 1976-м в Свердловске на площади Советской Армии началось строительство очередного фонтана со «цветомузыкальным сопровождением». К тому времени в Свердловске уже были подсвечены ряд фонтанов, но в прямом смысле слова цветомузыкальными они не были: устройства на элементах «Логика» обеспечивали лишь имитацию смены цвета в такт музыке. Фонтан же в Нижнем Тагиле задумывался таким образом, чтоб он мог работать с музыкой тех композиторов, которые писали «музыку в цвете», как, например, Скрябин или Чюрлёнис. На тот момент подобного «чуда техники» не было даже в Москве. Но цветомузыкальные фонтаны давно работали в Чехии и ГДР. Так почему бы не создать такой и в нашем городе?

Довольно быстро определились с внешним видом самого фонтана — в его основу был положен проект Ивана Яковлевича Боголюбова, который не вызвал принципиальных возражений ни у кого. Во главу идеи своего проекта автор поставил смысловую перекличку с памятником Черепановым. Центральной фигурой сооружения стал Каменный цветок, на лепестках которого разместились изображения реальных людей, живших в разные годы в Нижнем Тагиле, среди которых механики Кузнецов и Артамонов, гидротехник Ушков, художник Дубасников и другие.



Фото: Глеб Викторов / фрагмент ориг. изображения

(https://im3.turbina.ru/photos.4/5/3/3/5/9/2995335/big.photo/Nebolshaya-poezdka-v-Nizhni.jpg)



В фонтане планировалось установить девять гидросистем, а под каждой струёй — авиационный прожектор. Перед ним должен был меняться тот цветовой фильтр, который соответствовал звуку в музыке. Однако в ходе строительства проект пришлось не раз корректировать «в минус». Так, вместо авиационных прожекторов поставили театральные, а громоздкая система автоматики, которая никак не хотела управляться звуком, была заменена цветодинамической на TTL-блоках. Из-за ошибок в расчётах появились нарекания в работе гидравлических систем. В итоге цветомузыкальную и гидромузыкальную составляющие упразднили, а фонтан мог работать по принципу новогодней иллюминации. Так или иначе, но в июле 1979 года создание «цветомузыкального» фонтана было завершено и начались его «ходовые испытания», а затем состоялось открытие. Первое время фонтан работал круглосуточно, что, безусловно, сказалось на состоянии оборудования. Начались поломки, но до окончания советской эпохи он худо-бедно работал. Потом появились проблемы. Сначала решили отказаться от музыки (по официальной версии, из-за близости роддома), позже — от света (дорого). Отсутствие музыки и света сделали бесполезной и гидросистему.



Фото: Toshishiro / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/109344/257007287.1f/0_191a94_18520d81_XL.jpg)



В 2013 году, когда спуск к набережной было решено реконструировать, а заодно переименовать в Театральный сквер, фонтан решили заменить на «более современный». Полёт мысли авторов проекта реконструкции был лёгок, неудержим, но не отличался изысканным вкусом. Старый фонтан демонтировали, а на его месте построили новый, «наконец, цветомузыкальный», как заявил в телеинтервью тогдашний мэр города. Но что бы ни заявлял мэр, действительно цветомузыкальным новый фонтан не стал. Зато стал по-настоящему цветодинамическим, что в принципе было большим шагом вперёд. Судьба же старого «Каменного цветка» неизвестна — его демонтированные элементы увезли в неизвестном направлении.

В 1970–1980-х годах появились фонтаны на площади у кинотеатра «Современник», возле здания медицинского училища и на площади у Дворца культуры строителей на улице Пархоменко. Но проработали они недолго. Первым ликвидировали фонтан на улице Пархоменко — на его месте в 1989 году был воздвигнут памятник строителям Нижнего Тагила.



Площадь перед Дворцом культуры строителей (фото неизв. автора, 1983 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//2...jpg)



О фонтане у кинотеатра «Современник» в 1980-х годах ходили легенды, что он якобы извергает струи воды в виде серпа и молота — символа Советского Союза, что было выдумкой чистой воды. Сам же фонтан работал через пень-колоду. Причиной тому была плохая проработка проекта благоустройства площади. До середины 1990-х за ним ещё смотрели, а иногда даже запускали, но затем забросили. В 2016 году, всесторонне изучив проблему фонтана, глава города приказал устроить на его месте большую клумбу.



Фонтан у к/т «Современник» накануне реконструкции (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



После этого судьба фонтана возле здания медучилища была предрешена. Хотя у тагильчан было другое мнение — отремонтировать фонтан и благоустроить вокруг него сквер. Демонтаж фонтана отложили на три года, а затем без лишнего шума его ликвидировали.



Фонтан возле здания медицинского училища (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Последним на карте города появился каскад фонтанов, построенный в 2002–2006 годах в месте нового главного входа в городской Парк культуры и отдыха имени Бондина. Несмотря на то, что никакой истории у этого объекта пока ещё нет, смотрится он вполне прилично и очень нравится горожанам.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»