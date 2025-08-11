Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина предложила провести в областном парламенте выставку изделий, изготовленных волонтёрами для бойцов СВО 

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина предложила провести в парламенте региона выставку изделий, изготовленных волонтёрами для бойцов СВО. В выходные она побывала на Дне города в Талице, где волонтёрские и ветеранские организации собрали экспозицию вещей, которые их активисты делают своими руками для отправки на передовую: одежда, сети, окопные свечи, спички длительного горения и многое другое.

«Сегодня парни, ушедшие с этой земли в зону СВО, проявляют себя настоящими героями. А те, кто ждёт их дома, делают всё, чтобы они чувствовали поддержку. Масштаб работы, которая развернулась в Талице, впечатляет. Я приняла решение организовать такую же выставку осенью в Законодательном собрании — чтобы все смогли увидеть этот вклад в будущую победу!», — написала в своём Telegram-канале Людмила Бабушкина.

Депутаты ЗакСО поддерживают бойцов СВО на законодательном уровне. Принято 23 региональных закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идёт об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получения социальной выплаты на приобретение земельного участка, а также о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путёвок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья. Также их дети обеспечены бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью, жёстким и мягким инвентарём (для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор — денежной компенсацией.