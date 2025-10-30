В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнюю Алису Зудову

В Нижнем Тагиле разыскивается 15-летняя Алиса Зудова, которая накануне, 29 октября, ушла из дома на улице Щорса в Дзержинском районе на прогулку и не вернулась.

Согласно ориентировке, пропавшая худощавого телосложения, рост 150-160 см, волосы чёрные, глаза карие. Была одета в белые кроссовки, светло-голубые джинсы, чёрную укороченную куртку, свитшот с капюшоном чёрного цвета, без головного убора. При себе имеет чёрный рюкзак.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(904)544-72-24 (инфорг Людмила) или позвоните в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02.