​​​​​​​Город и его люди. Иван Комшилов

Идут годы, меняются модные течения, приоритеты, исчезают из оборота популярные некогда понятия. Вот, например, спроси сейчас кого угодно: кто такой совслужащий? Те, кому от 60 и больше, может быть, и ответят. А ведь когда-то почти каждый житель нашей страны знал, что совслужащий — это человек, служащий в государственном советском учреждении.

Таким совслужащим был и герой этого выпуска — участник трёх революций и Гражданской войны, первый заведующий Нижнетагильским горздравотделом и управляющий делами окрисполкома, начальник бюро «Тагилпроект» и первый главный архитектор Нижнего Тагила, разрабатывавший первый Генеральный план развития нашего города, — Иван Алексеевич Комшилов.



Иван Алексеевич Комшилов (фото неизв. авт. / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2013/05/700-2F-81.jpg)



Иван Алексеевич родился 13 мая 1883 года на железнодорожной станции Азиатская в большой и дружной семье машиниста станционной водокачки Алексея Ивановича и Марфы Фёдоровны Комшиловых.

Алексей Иванович был уважаемым человеком, которого хорошо знали и в Кушве, и в Верхней Туре, и в Баранче, и даже в Нижнем Тагиле. Мастер на все руки: он мог починить практически любой механизм, от дверного замка до паровой машины. Кроме того, глава семейства прекрасно знал все окрестные места: леса, реки, болота, старые шахты.

Заработки на железной дороге были хорошие, и это позволило родителям скопить достаточно денег, чтобы дать образование всем сыновьям — Фёдору, Ивану, Андрею, Якову и Вениамину, — которые в разное время закончили Кушвинское городское училище.



Семья Комшиловых (фото неизв. авт., 1914 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/393.jpg)



В 1900 году молодой горный техник Иван Комшилов отправился в Нижний Тагил, где без труда устроился чертёжником в заводскую контору. Зарплата на демидовских заводах в то время падала, да и сами заводы и рудники работали с перерывами: в России бушевал экономический кризис. У Комшилова появилась возможность подрабатывать картографом, а в 1903 году ему предложили должность чертёжника в канцелярии Окружного инженера Гороблагодатского горного округа на Кушвинском заводе, где он проработал в общей сложности восемь лет — с 1903 по 1907 и с 1908 по 1912 год. В Кушве Иван Комшилов познакомился с членами кружка РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии), а в 1905 году вступил в партию и стал одним из самых активных агитаторов. Правда, вскоре его арестовали за распространение запрещённой литературы и молодой чертёжник провёл целый год в Нижнетуринской тюрьме, ожидая результатов следствия и приговора. Но следствие оказалось под давлением разрастающейся на Урале всеобщей стачки, и Комшилова в числе других арестованных выпустили на поруки в надежде, что молодой человек, имевший прекрасные рекомендации со службы, одумается и порвёт с революционерами. Но Иван Алексеевич и не думал «исправляться» и продолжал активно участвовать в работе Кушвинской ячейки РСДРП.

В 1910 году он отправился в Санкт-Петербург для обучения на механическом

отделении Первых политехнических курсов. Работал чертёжником и картографом в мастерской будущего философа, математика и эсперантиста Якова Ивановича Линцбаха, а затем поступил на службу в техническую часть Главного артиллерийского управления, где проработал до 1917-го, попутно занимаясь подпольной революционной деятельностью.



Молодой революционер Иван Комшилов (фото неизв. авт./ фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/600.jpg)



В 1918 году Иван Комшилов возвращается на Урал, в Кушву, и сразу оказывается в водовороте событий Гражданской войны. Первое серьёзное партийное поручение — вывоз из Кушвы в Москву архива Гороблагодатского рудника — Иван Алексеевич выполнил быстро. Но по возвращении на Урал был арестован колчаковской контрразведкой и отправлен в Томск, где более года провёл в местной тюрьме, ожидая решения военно-полевого суда. Но суд не состоялся: в тюрьме началась эпидемия тифа, по приказу коменданта Томской тюрьмы всех заболевших выгнали на улицу.

Комшилов быстро поправился и до освобождения Томска от белогвардейцев работал по своей специальности на Воткинском заводе. В 1920-м его переводят в дорожный подотдел Томского совета народного хозяйства, снова на должность чертёжника, но уже в звании комиссара. Правда, в апреле того же года по ходатайству Кушвинского совета народных депутатов Иван Алексеевич отправляется в родную Кушву, где через некоторое время его избирают председателем волостного исполкома. Забот на новой должности было хоть отбавляй, но Комшилов берёт на себя ещё одну: он начинает редактировать газету Кушвинского отделения «РОСТА»*.

Прошло два года, и Ивана Алексеевича отправили в Нижний Тагил, где в это время исполком и местные Советы безуспешно пытались реанимировать тагильскую медицину. В 1922 году Ивана Комшилова назначили заведующим Нижнетагильским уездным отделом здравоохранения. В его задачи входило организовать медицинское обслуживание населения, найти необходимые средства и оборудование для больниц и фельдшерских пунктов, наладить поставки белья и медикаментов, а также находить и распределять по учреждениям медицинский персонал. Благодаря его усилиям и организаторским способностям в течение полутора лет не только возобновили работу бывшие Земская больница и заводской госпиталь, но и заработали фельдшерские пункты в посёлке Висим и Черноисточинске, было налажено снабжение перевязочным материалом и лекарствами, а на работу в медицинские учреждения приняли полторы сотни врачей, фельдшеров и санитаров. Было организовано питание больных, заработала служба родовспоможения.

В 1924 году Иван Алексеевич в свободное от основной работы время составил и подготовил к печати карту Нижнетагильского административного округа Уральской области и приложение к ней, в котором были отмечены практически все природные памятники и достопримечательности городов и деревень. Оказалось, что после работы завздравотделом часто пропадает в городских и окружных архивах, увлекается краеведением и этнографией. Карту Комшилова напечатали, но небольшим тиражом, и она уже через несколько лет стала редкостью.

Через полгода 1-й секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) Михаил Афанасьевич Солдатов пригласил Ивана Алексеевича для беседы.

«Товарищ Комшилов, у нас создалась нетерпимая ситуация с городскими архивами. Сейчас они разрознены, разобщены и совершенно не систематизированы. Нам необходимо собрать воедино архивные документы всех государственных учреждений и организаций, всех малых и больших предприятий по всему Тагильскому округу, принять их, описать и обеспечить их хранение, — сказал Солдатов. — Есть мнение перевести вас на должность заведующего Окружным архивным бюро. Справитесь?»

Комшилов согласился и в мае 1925 года возглавил Окружное архивное бюро со штатом всего четыре человека. В течение первых же месяцев было выявлено 879 архивов предприятий и учреждений из пяти городов и 15 районов Тагильского округа. За три с половиной года малочисленный и дружный коллектив архивного бюро навёл порядок в архивах Тагильского округа. Правда, мало кто знал, что на первых порах Ивану Алексеевичу помогал брат — Яков Алексеевич Комшилов, человек, который ещё 1922 году организовал Мурманский губернский архив и имел в организации архивного дела большой опыт.



Яков Алексеевич Комшилов (фото неизв. авт., 1940 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.murmanarchiv.ru/images/stories/publication/18042019/big/01.jpg)



А в 1929 году Иван Алексеевич Комшилов по своей инициативе включился в работу группы при горисполкоме, которая занималась решением проблем планировки Нижнего Тагила. Надо сказать, что дела у этой группы пошли неважно с самого начала её деятельности и застопорились на этапе распределения территорий. Комшилов, ознакомившись с проблемой, за неделю предложил своё решение, которое устроило всех. В октябре 1930-го Ивана Алексеевича назначили заведующим плановым отделом горисполкома, и тех пор вся его дальнейшая деятельность в Нижнем Тагиле была связана с планировкой, строительством и архитектурой нашего города.

В 1932 году Комшилова утверждают членом Нижнетагильского горисполкома и командируют в

Москву в комиссию заместителя председателя Совнаркома РСФСР по строительству. В состав этой комиссии входили многие именитые архитекторы, в том числе и Владимир Гельфрейх, с кем Иван Алексеевич был знаком ещё по совместной работе в картографической мастерской Якова Линцбаха в Петербурге.



Владимир Георгиевич Гельфрейх (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://delvaneo.ru/images/stories/mussera/gelfraxe.jpg)



Именно Гельфрейх посоветовал Комшилову выступить инициатором создания в Нижнем Тагиле проектной организации, которая занималась бы разработкой Генерального плана развития города. Впоследствии Владимир Георгиевич неоднократно поддерживал проекты тагильчан в Москве, в том числе и два первых Генплана развития города в 1939 и 1947 годах.

В 1934 году Иван Алексеевич возглавил управление «Тагилгражданпроект», а с 1935 по 1946 год исполнял обязанности главного архитектора города. Можно сказать, что нынешний облик нашего города создавался при непосредственном участии и под руководством Комшилова.

Все предвоенные годы управление «Тагилгражданпроект» занималось сбором типовых проектов жилых домов и привязкой их к плану застройки Нижнего Тагила. В результате этой деятельности к Нижнему Тагилу стали проявлять живой интерес многие именитые архитекторы из Ленинграда, Москвы и Киева.



Иван Алексеевич Комшилов, руководитель управления «Тагилгражданпроект»

(фото неизв. авт. / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2016/03/700-3FA-1-23-55.jpg)



Генплан развития города, разработанный под руководством Ивана Алексеевича Комшилова, был окончательно утверждён в Москве в 1939 году и получил высокие оценки со стороны Генплана СССР и Наркомфина. В Нижнем Тагиле к реализации этого проекта были готовы приступить в 1940 году. Но его финансирование было отложено в связи с осложнившейся международной обстановкой: правительство Советского Союза начало подготовку к войне, которая уже шла по всей Европе.

Второй Генеральный план развития Нижнего Тагила Комшилов представил в Совнархозе сразу после окончания войны, в 1946 году. Но в Москве генплан предложили доработать, посоветовав сделать акцент на использовании местных строительных материалов. Иван Алексеевич доработал проект, но защищали его уже другие люди. Комшилова же в 1947-м назначили главой инспекции архитектурно-строительного контроля. На этом посту он проработал 11 лет, следя за качеством строительных работ в городе.

На заслуженный отдых Иван Алексеевич ушёл в возрасте 75 лет. Выйдя на пенсию, он увлёкся историей Урала, Кушвы и Нижнего Тагила, писал статьи и очерки для кушвинских, тагильских и областных газет, консультировал молодых проектировщиков и архитекторов.



Иван Алексеевич Комшилов с женой Анной Степановной

(фото неизв. авт. из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/079.jpg)



Комшилов очень гордился своими детьми, а их в семье было восемь: Алексей, Мария, Владимир, Игорь, Людмила, Роза, Валерия и Гелий. Все они получили высшее образование, все нашли своё место в жизни. Особо гордился Иван Алексеевич Игорем, который в течение 10 лет руководил Соликамским калийным комбинатом.

Иван Алексеевич Комшилов ушёл из жизни в 1969 году. В его многочисленных автобиографиях и анкетах можно встретить такую фразу: «Основной профессии не имею, по опыту — совслужащий».

(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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* РОСТА (аббрев.) — Российское телеграфное агентство (1918–1935) (прим. авт.).