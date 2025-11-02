Депутата свердловского ЗакСО Станислава Блохина обвинили в нападениях, избиениях и сталкинге

В Законодательном собрании Свердловской области рассмотрят материалы, касающиеся поведения депутата от КПРФ Станислава Блохина, который, предположительно, стал участником уличной драки. Вопрос будет поднят в случае, если соответствующее заявление поступит в мандатную комиссию регионального парламента, заявила спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

«О появившемся в интернете видео с участием, предположительно, депутата Блохина законодательному собранию Свердловской области известно. В случае поступления заявления материалы по нему могут быть рассмотрены мандатной комиссией, в ведении которой находятся вопросы депутатской этики и вопросы, связанные с возможным нарушением депутатами действующего законодательства», — цитирует пресс-служба регионального парламента слова Бабушкиной.

Напомним, видео на котором один мужчина избивает другого на этой неделе выложила в своих соцсетях бывшая возлюбленная депутата, модель Елизавета Кузнецова. Она утверждает, что на нём зафиксирован момент, когда Блохин избивает случайного прохожего, который заступился за неё. Она также сообщила, что обратилась в полицию с тремя заявлениями и прошла процедуру снятия побоев.

«Человек постоянно издевался и угрожал мне после того, как я приняла решение уйти. Меня ловили на улице. Любой прохожий, который пытался помочь, был избит. На мне рвали вещи, срывали украшения, разбили телефон, порвали сумки. Меня швыряли и кидали на землю, засовывали в такси», — написала Елизавета в своих социальных сетях.