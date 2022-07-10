Намедни. Нижний Тагил, 1991 год

Это был последний год существования страны под названием Союз Советских Социалистических Республик. Одна за другой откалывались союзные республики, продолжая «парад суверенитетов», который в иных местах вызывал смуту и кровопролитие. Одна за другой расставались с СССР некогда братские страны. Многим жителям «одной шестой части света» тогда казалось, что мир стремительно катится в бездну, из которой уже никогда не вернуться к прежней, пусть не очень сытой, но спокойной жизни.

ЯНВАРЬ

Начало 1991 года в Нижнем Тагиле запомнилось открытием филиала «Уралпромстройбанка» и заметным сокращением номенклатуры товаров первой необходимости и повседневного спроса. Полки продуктовых магазинов, и без того не блиставших изобилием, опустели ещё больше: из продажи пропали мясо птицы и газированные напитки, маргарин и чай, сократился ассортимент кондитерских изделий. В январе в городе ввели талоны на мясные наборы и мясо кур. А продажу по талонам мыла, стиральных и моющих средств стали производить раз в четыре месяца, объясняя это длительным сроком хранения этих товаров. На самом деле положение с мылом, а особенно со стиральными порошками, в городе было почти катастрофическим.



(фото неизв. автора, 1991 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/storm100/57290853/3252469/3252469_original.jpg)



1 января наступившего года в СССР начал действовать налог с продаж в размере 5%. Продавцы товаров сразу подняли цены на 10-15% в надежде компенсировать потери прибыли. Новый налог подлил масла в огонь недовольства внутренней политикой правительства. Этот огонь уже во всю полыхал в ряде регионов на территории распадающегося Советского Союза. 5 января в Цхинвали были введены части грузинской милиции, и в городе начались ожесточённые бои с применением гранатомётов. 11 января совершена попытка государственного переворота в Литве. На усмирение мятежников был отправлен спецназ и группа КГБ «Альфа». В результате боевых действий 12-13 января в Вильнюсе погибло 15 человек, а около двухсот было задержано.

11 января трижды судимый рабочий домостроительного комбината Калуги Владимир Воронцов застрелил главного редактора калужской газеты «Знамя». Преступник был арестован, и западные правозащитные организации при поддержке радиостанций, вещающих на Советский Союз, сразу объявили его диссидентом и политическим заключённым. Даже когда суд приговорил Воронцова к высшей мере наказания, правозащитники Европы продолжали хлопотать о его освобождении.

22 января, Кабинет Министров СССР принял постановление «О прекращении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и порядке их обмена, и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан», положив начало печально известной «павловской реформе».

ФЕВРАЛЬ

В феврале месяце в Дзержинском райисполкоме заработало новое подразделение – отдел по делам молодёжи, который должен был заниматься вопросами досуга, жилья и трудоустройства молодых вагоностроителей. 9 февраля на проспекте Вагоностроителей был открыт магазин-салон «Зенит», где можно было приобрести товары народного потребления производства УВЗ, а работники завода могли купить товары повышенного спроса и отоварить ряд талонов. Вскоре в музее-заповеднике открылась и с успехом прошла первая выставка старинных самоваров, ставшая на протяжении 15 следующих лет регулярной. Посетители выставки могли увидеть не только самовары, но и посуду для чаепития, послушать лекции, ознакомиться со старинными рецептами приготовления варенья из рябины, калины и других лесных ягод.

Страна Советов первые двадцать дней февраля словно отдыхала от январских потрясений, но 22 февраля в Москве началась череда митингов и шествий в поддержку политики Бориса Ельцина, и демократических реформ, которые он обещал. Столица бурлила с 22 по 26 февраля включительно. Средства массовой информации сообщали, что всего в манифестациях приняли участие полтора миллиона человек. По сводным данным КГБ и УВД города Москвы, количество митингующих составило порядка 450 тысяч человек.



Митинг на Манежной площади в Москве 23 февраля 1991 года

(фото: Московский дом фотографии / фрагмент ориг. изображения)

(https://187011.selcdn.ru/thumbnails/photos/p/9/g/p9g52b335c98cc3a_1024.jpg)



В эти же дни в Ленинграде произошла трагедия – 23 февраля в результате пожара в гостинице «Ленинград» погибло 16 человек, включая 9 пожарных. По официальной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём в номере, где проживали туристы из Швеции. Однако, реальной причиной пожара был поджог с целью сокрытия убийства журналиста, редактора журнала «Огонёк» Марка Григорьева. Происшествие вызвало серьёзный резонанс в СМИ и среди населения, и почти никто не заметил, что 25 февраля на встрече в Будапеште глав государств соцлагеря было принято решение упразднить Организацию Варшавского договора.

МАРТ

В начале марта в Нижнем Тагиле в течение трёх дней произошло несколько случаев отравления суррогатными спиртными напитками, изготовленными из метилового спирта. Всего в больницы было доставлено 14 человек: шестеро скончались сразу, ещё трое – в течение следующих 48 часов. Спустя трое суток продавец смертельного пойла был задержан с поличным. В результате обыска у него в гараже была обнаружена 20-литровая бутыль с промышленным метиловым спиртом и 40 бутылок с разлитым в них ядовитым суррогатом.

В марте в городе заговорили о том, что Свято-Троицкую церковь возвращают верующим, и скоро в ней начнутся восстановительные работы. Так же стало известно о прекращении промышленной добычи поделочных и полудрагоценных камней на пегматитовых копях у села Мурзинка. Но все эти события меркли перед тем, что происходило в Москве.

10 марта на Манежной площади прошёл многотысячный митинг с требованием отставки Михаила Горбачёва. А 17 марта в стране состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Несмотря на то, что 6 из 15 союзных республик бойкотировали его проведение, подавляющее большинство избирателей проголосовали за сохранение Союза. 28 марта начал свою работу III Съезд народных депутатов РСФСР. Открытие съезда проходило на фоне митингов, участники которых требовали отставки президента и правительства. С целью «защиты депутатов от террора демонстрантов» в столицу были введены части московского военного округа. На следующий день съезд постановил вывести войска, что было незамедлительно сделано.



Войска на улицах Москвы 28 марта 1991 года (фото: И. Мухин / фрагмент ориг. изображения)

(https://content.magnumphotos.com/wp-content/uploads/2016/12/cortex/par23478-overlay.jpg)



АПРЕЛЬ

Апрель 1991 года принёс первое серьёзное повышение цен на все товары и услуги, включая товары первой необходимости. Виноваты в этом оказались не местные производители – повышение произошло в результате принятия Постановления Кабинета Министров СССР за № 105 «О реформе розничных цен и социальной защите населения». В нашем городе, как и на всём Урале, мясопродукты в среднем стали дороже на 306%, рыба подорожала на 53%, масло сливочное – на 160%, молоко – на 88%, сметана и творог – на 100%, сахар-песок – на 139%, сыр стал дороже почти вдвое, а товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, мебель и автомобили подорожали на 50-70%. Детские товары выросли в цене в среднем в 4 раза, а питание в школьных столовых – в 3 раза. Булка хлеба в тагильских магазинах стала стоить 75 копеек, варёная колбаса «Молодёжная» - 6 рублей 37 копеек за килограмм, сливочное масло – 9 рублей 30 копеек за кило.

23 апреля после многолетней разрухи были зажжены лампады в Свято-Троицкой церкви. Тогда же в храме начали проводить молебны.



Одна из первых служб в Свято-Троицкой церкви (фото неизв. автора, 1991 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fotoistorija-svjato-troickogo-sobora//18.jpg)



19 апреля был принят «Закон о занятости населения в Российской Федерации», который в народе тут же окрестили «законом о безработице».

23 апреля свет увидело «Заявление Десяти»: главы РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Армении и Президент СССР подписали декларацию о совместных действиях по сохранению Союза. «Заявление Десяти» предусматривало следующие меры: республики наделялись правом свободного выхода из СССР; было обещано рассмотреть вопрос социальных гарантий населению; Союзный договор не навязывался никому; началась работа над Конституцией нового Союза. Также было заявлено о поисках путей к прекращению межнациональной, политической и экономической вражды. На следующий день на Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачёв поставил вопрос о своей отставке с поста Генерального секретаря. Но «побег из курятника» не состоялся – Пленум оставил Горбачёва генсеком ЦК.

МАЙ

В начале мая в Нижнем Тагиле стали циркулировать слухи о том, что в ближайшие два-три месяца будет опубликован закон, изменяющий всю систему управления народным хозяйством на местах. Тагильчане начали обращаться за разъяснениями в горисполком, к депутатам Горсовета, но никто не брался подтвердить или опровергнуть эти слухи. Следствием стал ажиотажный спрос на муку, соль, консервы и табачные изделия. Дефицит сигарет и папирос в городе остро ощущался с начала месяца. Цены на табачные изделия у спекулянтов выросли в 10 раз.

29 мая в Нижнем Тагиле состоялось открытие музея истории подносного промысла, который разместился в восстановленном доме Худояровых.



Открытие музея истории подносного промысла (фото неизв. автора, из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2016/04/3542н_mini.jpg)



15 мая в Российской Федерации был принят закон № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС». Через пять дней Верховный Совет СССР принял закон, разрешавший свободный выезд граждан страны за границу, и снимавший любые ограничения для выезда за рубеж. А 31 мая Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской Православной Церкви.

ИЮНЬ

1 июня в Нижнем Тагиле были выпущены талоны на приобретение одежды, обуви, постельного белья, тканей. Отоварить талоны можно было раз в квартал. В тот же день газета «Тагильский металлург» отпраздновала своё 60-летие. А 10 июня своё 20-летие отмечал пионерский лагерь «Рябинушка».



Пионерский лагерь «Рябинушка» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//F-pl-Rjabinushka-70-gody.jpg)



В эти же самые дни правительство Свердловской области обратилось в Минфин СССР с просьбой утвердить «уральский франк» в качестве платёжного средства Свердловской области и разрешить разместить заказ на печать банкнот на Пермской фабрике Гознака. Тогда никто не верил в то, что через два месяца такое разрешение будет поучено.

5 июня Михаил Горбачёв получил Нобелевскую премию мира, присуждённую ему ещё в конце прошлого года, и выступил в Осло с речью – так называемой «Нобелевской лекцией», с которой выступают все лауреаты этой престижной награды.

12 июня на всероссийских выборах Борис Ельцин был избран президентом РСФСР с результатом 57,3% голосов избирателей. В тот же самый день жители Ленинграда на референдуме высказались за возвращение городу исторического имени – Санкт-Петербург. До сих пор некоторые историки считают, что результаты референдума были подтасованы, и за возвращение городу исторического названия проголосовали немногим более 35% жителей Северной Пальмиры. Так же 12 июня были избраны первые мэры Москвы (Гавриил Попов) и Ленинграда (Анатолий Собчак).

28 июня в Будапеште был распущен СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи, куда входили Албания, СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Монголия, Куба, Вьетнам, ГДР (Германская Демократическая Республика), и Югославия на правах ассоциированного члена.

ИЮЛЬ

6 июля 1991 года был принят «Закон о местном самоуправлении в РСФСР», который, по сути, означал ликвидацию Советов и передачу власти на местах новым органам власти. В Законе были обозначены сроки реформы – до 1 января 1993 года.

15 июля потерпел катастрофу МиГ-23П, базировавшийся на аэродроме в Салке. Самолёт в тумане врезался в гору. Летчик погиб.

21 июля на церковь Александра Невского на Вересовой горе был поднят каркас главного купола храма.



Церковь Александра Невского (фото: И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_14_055.jpg)



С 8 по 19 июля в Москве проходил XVII Московский кинофестиваль, на котором были показаны фильмы из 20 стран мира. Первое место занял фильм совместного производства СССР и ФРГ «Пегий пёс, бегущий краем моря». Отдельно была отмечена программа документальных фильмов «Уральский феномен».

29 июля РСФСР признала независимость Литвы. А 31 июля Михаил Горбачёв и президент США Джордж Буш подписали договор о сокращении стратегических вооружений. В частности, договор предусматривал уменьшение обеими сторонами числа ракет большой дальности на одну треть.

АВГУСТ

Первые две недели августа 1991 года в Нижнем Тагиле прошли более-менее спокойно, если не считать роста цен на товары на вещевом рынке. 1 августа Дзержинский район отпраздновал свой день рождения. 18 августа прошли мероприятия, посвящённые Дню Города. В этом году праздник был посвящён 150-летию музея заповедника Горнозаводского дела Среднего Урала. Тагильчанам запомнился этот день тем, что впервые небо над городом украсил праздничный салют.

А на следующий день, в стране начался путч, который продолжался с 19 по 22 августа. 20 августа газета «Тагильский рабочий», ввиду того, что официальная информация из столицы почти не поступала, начала печатать речи Бориса Ельцина.



Пресс конференция ГКЧП 19 августа 1991 г. (фото: ТАСС / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/177849/123177916.3b1/0_133562_91b55130_XL.jpg)



Власти Нижнего Тагила сразу заняли выжидательную позицию, и только 22 августа организовали митинг у кинотеатра «Современник», на котором выступили активисты-общественники, депутаты Горсовета, представители силовых ведомств. Начальник городского отдела управления КГБ СССР Виноградов заверил собравшихся, что «коллектив чекистов Тагила был, есть и будет с народом» и что чрезвычайного положения в городе вводиться не будет. Тагильчане пришедшие на митинг, а их было около 350-400 человек, начали задавать вопросы депутатам, и вынудили их признаться, что городской Совет и силовики поддерживают позицию Ельцина.

23 августа по стране пронеслась весть, что путч подавлен, а его «инициаторы и главари» сидят в СИЗО. А на следующий день Нижний Тагил вместе со всей страной узнал о запрете деятельности КПСС и КПРФ, о закрытии нескольких популярных газет, об увольнении дирекции Центрального телевидения и Всесоюзного радио, о передаче всей правительственной связи СССР в ведение КГБ РСФСР, а также банков, почты, телеграфа СССР в ведение РСФСР. 28 августа Государственный банк СССР и Внешэкономбанк СССР перешли в ведение Российской Федерации.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября 1991 года в Нижнем Тагиле была открыта школа № 82 в Тагилстроевском районе. Меньше чем через год в апреле 1992 года на её базе будет создано новое учебное заведение – политехническая гимназия.

26 сентября из ворот сборочного цеха инженерных машин УВЗ выехал первый универсальный малогабаритный погрузчик «ПУМ-500», созданный специалистами Уралвагонзавода всего за 11 месяцев.



ПУМ-500 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.ytimg.com/vi/C7mAC_MPnDM/maxresdefault.jpg)



4 сентября Свердловску возвращено историческое название Екатеринбург. А 5 сентября в ряде средств массовой информации появились заметки о том, что в соответствии с разрешением Минфина СССР за № 01/2а-106 на Пермской фабрике «Гознак» началась печать «уральского франка» - региональной альтернативной расчётной валюты.

9 сентября в Петербурге началась работа первого советского оператора мобильной связи «Дельта Телеком».

В ночь на 17 сентября в окрестностях города Ленска после взлёта разбился транспортный самолёт Ан-74. В результате катастрофы погибли 13 человек.

27 сентября на XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ, было объявлено о роспуске организации. На следующий день были распущены Всесоюзные пионерская и октябрятская организации.

ОКТЯБРЬ

10 октября решением Нижнетагильского совета народных депутатов завод-музей получил свой официальный статус.

В октябре в Нижний Тагил для обмена опытом приехали 25 американских учителей. Они жили в семьях учителей английского языка, знакомились с достопримечательностями города, посещали уроки в школах, школьные и городские мероприятия, знакомились системой образования нашей страны.

13 октября Государственный банк выпустил в обращение невиданные доселе купюры номиналом 200, 500 и 1000 рублей.



(фото неизв. автора / общественное достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/SUR_200_1991_B.jpg)



22 октября КГБ СССР был переименован в Межреспубликанскую службу безопасности. Началась ликвидация Комитета Государственной Безопасности, которая продлилась два месяца. 27 октября на первых выборах президента Чеченской Республики победил Джохар Дудаев.

НОЯБРЬ

5 ноября в Ленинском районе завершилась замена светильников уличного освещения. А 7 ноября Дзержинский райпищеторг отметил своё 60-летие. К своему юбилею работники торговли подошли с полупустыми полками и ползущими вверх ценами. В эти же дни театр-студия «Вам!» прекратил своё существование.

Спустя два дня, глава администрации Свердловской области Эдуард Россель публично признал, что осенью текущего года область окончательно утратила динамику экономического развития, и назвал главными причинами упадка экономики «перестройку» и августовский путч.

27 ноября «Свердловскоблстат» опубликовал данные опросов и исследований за 11 месяцев 1991 года, согласно которому цены на товары в Свердловской области выросли в 5 раз, объём промышленного производства снизился на 2,6%, объем продукции сельского хозяйства — на 3,5%, а дефицит бюджета сельского хозяйства составил 2,7 миллиарда рублей.

6 ноября газеты сообщили, что Борис Ельцин возглавил правительство реформ России, его первым заместителем стал Егор Гайдар. 14 ноября Госсовет СССР принял постановление о ликвидации большинства министерств и других центральных органов государственного управления СССР. 26 ноября в Бугульме потерпел катастрофу самолёт Ан-24РВ, в результате которой погиб 41 человек.

ДЕКАБРЬ

3 декабря Нижнетагильский пивзавод и кинотеатр «Современник» отпраздновали своё 20-летие. 8 декабря Уралвагонзавод отметил 50-летний юбилей со дня выпуска первого танка, а 30 декабря 25 лет исполнилось городской детской больнице № 2.

С 15 декабря в Нижнем Тагиле началась подготовка к встрече Нового Года. Было объявлено о том, что в этом году новогоднюю ёлку можно будет купить по цене 12 рублей за метр. Жители города отметили, что цены на новогодние украшения выросли на 200 – 300%. Так, упаковка серпантина стала стоить полтора рубля против 50 копеек в прошлом году, полутораметровая мишура – от 4 до 5 рублей, стеклянные ёлочные игрушки – от 5 до 12 рублей. Многие заметили, что стандартная булка хлеба «похудела» на 50 грамм, а её цена выросла до 2 рублей.



Строительство ледового городка на Театральной площади (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-west.userapi.com/sun9-14/s/v1/ig2/FYK8ffFDlByUMjIfSqANkDeMGQs7Hzl6VuCSzwovpdzOSKgxq9feV90ezxWNuIzgmkn2_Y2tRR3oEERk2cAX8yuC.jpg)



8 декабря в белорусских Вискулях было подписано так называемое «Беловежское Соглашение» о прекращении существования СССР и о создании СНГ. Верховные Советы Белоруссии и Украины ратифицировали его спустя два дня.

25 декабря президент СССР Михаил Горбачёв ушёл в отставку, а над Кремлём был спущен флаг СССР и поднят российский триколор. В тот же день произошло официальное переименование РСФСР в Российскую Федерацию. СССР официально прекратил своё существование. И в тот же день в эфире появился сигнал «Радио Maximum». 27 декабря была упразднена ВГТРК (Всесоюзная государственная теле-радио компания) и создана Российская теле-радио компания «Останкино»

(с) 2022. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»