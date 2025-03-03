А вы знали? Главный архитектор строительства Дворца Советов в Москве Борис Иофан был настолько впечатлён тагильским памятником Ленину во время своего приезда в город, что решил добавить в проект грандиозного здания высотой 415 метров земной шар и стопку книг

Днём 10 марта 1932 года из вагона литерного поезда на перрон станции Нижний Тагил сошёл мужчина средних лет с небольшим чемоданчиком в руках. Его встречали ответственный секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) и два офицера НКВД. Все четверо, не заходя в здание вокзала, сели в «паккард» с обкомовскими номерами и поехали в сторону Горсовета. О том, что в Нижний Тагил прибыл ведущий архитектор Москвы и главный архитектор Управления строительства Дворца Советов Борис Михайлович Иофан, в городе знали единицы.

Борис Михайлович Иофан (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museumdom.narod.ru/img/iofan.jpg)

С какой целью любимый зодчий Сталина и Берии приезжал в Нижний Тагил, долгое время было неизвестно. Только в конце 1980-х архивисты Свердловского обкома партии пролили свет на этот эпизод истории Урала. В 1931 году Борис Иофан представил членам правительства свой проект Дворца Советов. По замыслу архитектора, часть этого величественного здания высотой 415 метров должна была быть облицована серым мрамором. В Совете народных комиссаров ему подсказали, что на Урале есть несколько месторождений мрамора нужного цвета, и одно из них находится в Нижнем Тагиле.

«Отцы города» заверили Бориса Михайловича, что тагильский мрамор будет поставлен для проекта века в срок и в полном объёме. Но на этом визит Иофана не закончился. Он попросил показать ему памятник Ленину, о котором ему рассказывал Луначарский. Архитектора отвезли к памятнику, который произвёл на него неизгладимое впечатление. Иофан сфотографировал памятник и пообещал показать его Сталину. От себя он добавил, что намерен добавить в проект Дворца Советов элементы постамента памятника — земной шар и стопку книг.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Pamjatnik-V.I.Leninu.jpg)

Но спустя полтора года выяснилось, что добыть необходимый для Дворца Советов мрамор в Нижнем Тагиле технически невозможно. К тому же возникли вопросы к качеству тагильского мрамора. Управление строительства Дворца Советов передало заказ в Верхний Тагил. Борис Иофан действительно сделал несколько эскизов Дворца Советов, используя идею постамента тагильского памятника. Он установил фигуру Ленина, венчающую купол дворца, на земной шар. Изменения раскритиковали «придворные» архитекторы Кремля — Виктор и Александр Веснины, и земной шар из проекта пришлось убрать.

В 1939 году строительство Дворца Советов, который хотели возвести на месте разрушенного храма Христа Спасителя, было приостановлено: в стране не было денег, чтобы завершить этот амбициозный проект. Но стальные балки фундамента дворца простояли на месте снесённого храма до 1941 года, когда были демонтированы и использованы во время подготовки к обороне Москвы.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»