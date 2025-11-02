Конкуренты Демидовых на Урале. Максим Походяшин

Накануне «петровской приватизации», в 1717–1720 годах, на Демидовых работали более сорока рудознатцев, которых дальновидный Никита Демидович завербовал в Арамашевской слободе. За два с половиной года они обнаружили на Среднем Урале свыше 70 месторождений железной и медной руды, около 20 месторождений кварца (перемолотый в порошок кварц шёл для получения футеровочных смесей для домен), 12 месторождений самоцветов. Больше половины этих богатств залегало на севере Урала. И хотя подробные описания месторождений лежали на столе у Никиты Демидовича и его сына Акинфия, заводчики не торопились заявлять их в Берг-коллегию. Причиной тому была нехватка оборотного капитала. По законам тех лет промышленник, получивший Берг-привилегию на какое-либо рудное месторождение, должен был в течение двух лет приступить к его разработке и начать строительство завода. Если же этого не происходило, Берг-коллегия могла отозвать разрешение и обратить месторождение в казну. И Демидовы приберегали найденные руды до лучших времён, когда появятся деньги для разработки рудников и строительства заводов. Вспоминать о них начали только после того, как братья Осокины стали напрямую конкурировать с Демидовыми.

К 1757 году наследники Акинфия Никитича Демидова — Прокофий, Григорий и Никита – наконец поделили заводы и начали управлять своими частями наследства самостоятельно. Полноправным хозяином Нижнетагильского округа стал Никита Акинфиевич Демидов. В его ведении находились семь заводов (Верхний и Нижний Лайские, Нижнетагильский, Черноисточинский, Шайтанский (Висимо-Шайтанский), Выйский и Нижнесалдинский заводы), а также Сулёмская пристань.

Нижнетагильский завод (фото Шерер, Набгольц и К, 1879 г. / общ. достояние)

Но если производство чугуна и железа оставалось на высоком уровне и не вызывало беспокойства у Никиты Акинфиевича, то с производством меди положение было почти критическим. Нехватка и низкое качество медной руды с приписанных к заводу рудников заставили перепрофилировать Выйский медеплавильный завод в железоделательный. Тем временем спрос на медь в России всё ещё оставался высоким, и младший сын «железного Акинфия» продолжал искать месторождения медных руд. Вскрытая в 1761 году «Медная яма» (Меднорудянское месторождение) сначала дала надежду на возрождение выплавки меди, но через три года добычу руды пришлось прекратить из-за того, что шахты постоянно заливало водой. Вот тогда то Никита вспомнил о рудных местах, что много лет назад были открыты дедовскими рудознатцами.

Каково же было его разочарование, когда посланные на север и восток Урала приказчики доложили хозяину о том, что разработку месторождений уже начал Максим Походяшин.

Фамилия Походяшиных была хорошо знакома Демидовым. В конце 30-х годов XVIII века винный откупщик Походяшин построил на границе Нижнетагильского округа два винокуренных завода, которые выпускали до 20 тысяч вёдер «белого вина» (водки) в год. Акинфий Никитич, который сам не пил и заводы свои «содержал в трезвости», приказал не пускать на заводы походяшинских торговцев «зелёным змием», а если кто-то из них будет пойман, «пороть батогами на заводской площади прилюдно, дабы неповадно было спаивать работный люд». Походяшин в ответ написал в Сенат челобитную, в которой сообщал, что Демидов закрыл на своих заводах и дачах 14 казённых кабаков. Доходы от виноторговли тогда неплохо пополняли российскую казну, и Сенат наложил на Акинфия Никитича штраф в размере среднего годового дохода с 14 кабаков. В начале 40-х годов Походяшин «посулами и уговорами» увёл у Акинфия 11 мастеровых старообрядцев, «что были способны к медному делу».

Максим Михайлович Походяшин родился в 1708 году в Верхотурье в семье «посадского человека» (в XVIII веке — это сословие городских жителей, которые помимо платы налогов, «несли тягло», выполняя общественные обязанности). С 15 лет Максим работал ямщиком, вместе с братом Петром брал подряды на поставку продовольствия и фуража. Накопив таким образом первоначальный капитал, в 1734 году он открыл в Верхотурском уезде два винокуренных завода. К 1740 году к двум заводам прибавилось ещё пять. В 1752 году Максим Походяшин был записан верхотурским купцом второй гильдии, а через два года основал металлургический завод на реке Езагаш. В 1755 году Максим Михайлович продал винокуренный бизнес и начал заниматься металлургией. В 1758 году он запустил Петропавловский завод (ныне это город Североуральск Свердловской области). Изначально завод выплавлял чугун, но после открытия нескольких богатых медных Турьинских рудников (ныне город Краснотурьинск) был переведён на выплавку меди.

План Петропавловского завода М. Походяшина (скан карты, 1760-х гг. / общ. достояние)

В 1760 году он вместе с тульским купцом Василием Ливенцовым приступил к строительству чугуноплавильного и железоделательного Николае-Павдинского завода на речке Павде (ныне поселок Павда Новолялинского городского округа). В том же 1760 году к Петропавловскому заводу и будущему Богословскому заводу (ныне город Карпинск) были приписаны более 4200 государственных крестьян из Чердынского уезда «для постройки заводов и подзаводских работ». Через пять лет Богословский завод начал свою работу, объёмы его производства обеспечивали до 30% потребности в меди на российском рынке.

Панорама Богословского завода М. Походяшина (неизв. художник, конец XVIII в. / общ. достояние)

Существует легенда, что Никита Акинфиевич Демидов встречался с Походяшиным и предлагал ему хорошие деньги за Богословские месторождения. На что Максим Михайлович ответил, что Демидову не стоит тратиться, и «большая медь лежит так близко, что только руку протянуть». Что имел ввиду верхотурец, неизвестно. Возможно, он намекал на Меднорудянское месторождение, а может быть, имел ввиду медные копи возле нынешних деревень Карпушиха и Лёвиха.

Другая легенда гласит, что Никита хотел судиться с Походяшиным из-за Турьинских рудников, но, узнав, что тот строит церкви и часовни везде, где заводит своё дело, отказался от тяжбы. Известно, что Никита Акинфиевич был глубоко верующим человеком, и богоугодная деятельность Максима Походяшина вызывала у него уважение к конкуренту.

Походяшин действительно построил церкви в Петропавловском и Богословском заводах, заложил монастырь в Верхотурье, возвёл полтора десятка часовен в сёлах и деревнях, приписанных к его рудникам, жертвовал крупные суммы на богадельни и сельские школы. В возрасте 60 лет Максим Михайлович увлёкся издательским делом, для чего купил в Туринске бумажную фабрику у купца Осипа Коновалова.

Умер демидовский конкурент в 1780 году в Верхотурье, пережив жену и старшего сына на 10 лет. Другие сыновья Максима Михайловича посвятили себя службе в армии и благотворительности. Николай Походяшин служил в гвардии обер-провиантмейстером, был женат на дочери генерала Антона Энгельгардта. Григорий Походяшин тоже был гвардейским офицером, служил в Москве. В 1791 году братья продали в казну свои уральские заводы за 2,5 млн рублей и стали жертвовать деньги на просветительско-благотворительные проекты. Последним предприятием Походяшиных был книжный магазин в Москве. В 1805 году они разыграли его в благотворительной лотерее.

