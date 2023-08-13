Звёзды Дня города. От самодеятельных артистов до знаменитостей за многомиллионные гонорары

Смена общественно-политического строя в стране, произошедшая в начале 1990-х годов прошлого столетия, не могла не сказаться на общественной и культурной жизни городов нашей родины. Идеалы и символы социалистической эпохи ушли в прошлое, им на смену ничего внятного предложено не было, появившиеся пустоты нередко заполнялись китчем, низкопробными образцами. Ушли некоторые праздники, такие как 1 мая, 7 ноября, День конституции, потеряли своё значение и многие профессиональные праздники. Были попытки отменить даже День Победы. И кажется, остался только один праздник, в необходимости которого никто не сомневался, — День города.

Современная молодёжь, скорее всего, не знает, как и где появился этот праздник и кто был, как принято говорить, его «крёстным отцом». В официальной истории Нижнего Тагила о рождении Дня города говорится как-то расплывчато: «На заседании горисполкома было принято решение...» Тем не менее он появился не на пустом месте.

Некоторые историки полагают, что истоки современного Дня города в Нижнем Тагиле следует искать в последней четверти XVIII или в начале XIX века, когда в заводских посёлках укрепилась традиция народных гуляний, которые устраивали на большие религиозные праздники, Новый год или в дни рождений «господ заводовладельцев».

Попытки организовать поистине общенародный городской праздник начались после Октябрьской революции, когда пришедшие к власти Советы пытались придать коммунистическим субботникам облик всенародного гулянья. Однако идея не нашла поддержки у жителей. Тяжёлое социально-экономическое положение и отсутствие развлечений привело к тому, что после субботников люди предавались единственному доступному для них виду отдыха — хмельным застольям. В 1920-х и 1930-х годах в дни субботников даже вводился запрет на продажу водки и вина, но не помогло: бражку в те годы ставили едва ли не в каждой второй семье.

В годы Великой Отечественной войны большую роль в структуре местного самоуправления стали играть домовые комитеты (домкомы) и уличные комитеты (улкомы), которые брали на себя целый ряд функций, направленных на поддержание порядка в многоквартирных домах или на отдельных улицах. Домкомы и улкомы занимались поддержанием чистоты во дворах и на улицах, озеленением подконтрольных территорий, вывозом мусора, доставкой топлива и организацией досуга жильцов. В послевоенные годы по инициативе уличных комитетов Вагонки начали проводиться «дни улиц». Программа праздника состояла из субботника по наведению чистоты, торжественной части в красном уголке дворового клуба и импровизированного концерта уличной самодеятельности. Иногда по вечерам устраивались чаепития, на которые жильцы скидывались небольшими суммами или продуктами.

В конце 1950-х годов несколько улкомов и домкомов Выи обратились в Ленинский райисполком с предложением организовать праздник выйских улиц. Инициатива снизу была поддержана, львиную долю затрат на проведение таких мероприятий брали на себя улкомы (а точнее, поддерживающие их профкомы и завкомы предприятий-шефов).



Сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея выступают с докладом на зимнем празднике выйских улиц, 1963 г.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения / https://pastvu.com/_p/d/3/o/g/3ogxpsfup2u2u5mogq.jpg)



Время проведения праздников было разным. Разными были и масштабы, и даже количество: в некоторые годы праздники улиц проводились несколько раз в год. К чести районных и городских властей надо отметить, что они вовремя поддержали инициативу, и в 50-х годах прошлого века в моду начали входить массовые гулянья, посвящённые какому-либо событию или профессиональному празднику: выплавке очередной юбилейной тонны стали, Дню шахтёра, запуску на орбиту первого спутника, Международному женскому дню. Стали появляться массовые гулянья для пенсионеров, учащейся молодёжи, молодых рабочих. Местом проведения таких мероприятий обычно был Парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина и площадки у районных домов и дворцов культуры. Проводили гулянья в выходные и праздничные дни.



Фото неизв. автора, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina//Vecher-kolektivnogo-otdyha-pensionerov-kopija.jpg)



Любопытно, что такое усиленное внимание городских властей к вопросам досуга тагильчан не привело к исчезновению праздников дворов и улиц. Они продолжали развиваться в течение 1960-х, 1970-х и даже 1980-х годов. Долгожителем среди них стал праздник улицы Верескова, который называли ещё и Праздником русской берёзки. Появился он благодаря инициативе бессменного председателя улкома Александре Ивановне Ларионовой, а просуществовал, как и сам улком, до конца 1990-х. Именно праздники улиц на Старой Гальянке натолкнули ветерана труда, пенсионера, бывшего парторга завода им. Куйбышева Семёна Ильича Саканцева на мысль о едином городском празднике — Дне города. Эта идея была поддержана как властью, так и народом, и Нижний Тагил стал первым городом в СССР, где стали проводить День города, положив начало доброй традиции, быстро распространившейся по всей стране.



Семён Ильич Саканцев (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-12.userapi.com/impg/8FLoXaUuF4jPkc2O8VNIKavzd2R490EG5x5Jqw/zSKz-BxlWNs.jpg)



Первоначально местом для гуляний был выбран Парк культуры им. Бондина, но постепенно стало понятно, что все мероприятия Дня города невозможно провести в одном месте. В особенности это касалось культурно-развлекательной программы, так как каждый дом или дворец культуры, а также многие квартальные клубы и учебные заведения подали заявки на участие своих творческих коллективов в празднике. Тогда было принято решение делегировать право проведения части мероприятий районным центрам культуры.



Танцевальный коллектив Дворца культуры «Юбилейный», 1972 г. (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/nizhnij-tagil-250-let//Tancevalnyj-kollektiv-Dvorca-kultury-Jubilejnyj.-1972-g.jpg)



Об участии в Дне города приглашённых знаменитостей тогда даже речи не шло. Концепция нового праздника гласила: «Сами работаем, сами отдыхаем, сами празднуем». Правда, в городском отделе культуры время от времени звучали робкие голоса, предлагающие пригласить на День города каких-либо звёздных эстрадных исполнителей. Но в горисполкоме и городском комитете партии были категорически против, считая, что развлекать тагильчан на их празднике должны только тагильские артисты. Впрочем, в городском отделе культуры на своих предложениях не настаивали, понимая, что заманить в Нижний Тагил в разгар лета Валентину Толкунову, Валерия Ободзинского или даже ансамбль «Берёзка» нереально. Лето — время чёса по курортам Советского Союза, когда концерты популярных исполнителей в Крыму, Сочи, Юрмале и других городах были расписаны чуть ли не с марта. Поэтому на праздновании Дня города тагильчан развлекали только самодеятельные коллективы районных и городских ДК. В 1970-х на праздничные площадки начали приглашать вокально-инструментальные ансамбли как дань новой молодёжной политике партии, а в начале 1980-х в вечерний блок развлекательных мероприятий стали включать и входящие в моду дискотеки.

В 1990-х участников тагильской самодеятельности на празднованиях Дня города стало меньше, но заменить развлекательные программы спортивно-показательными мероприятиями не всегда получалось из-за капризов погоды. В начале 2000-х годов всё чаще и чаще стали звучать предложения приглашать на День города знаменитых артистов эстрады, театра или кино. К тому времени предприятия города уже вовсю практиковали организацию концертов звёзд на своих юбилеях и профессиональных праздниках. К слову, пионерами в этом начинании стали заводы-гиганты НТМК, УВЗ, а в 1991 году и небольшой НТКРЗ, пригласивший на 30-летие завода Ларису Долину. Но до 2011 года Нижний Тагил на праздновании Дня города обходился своими силами.

Правда, в 2009-м центральным событием развлекательной части праздника стал музыкальный фестиваль «Плюс минус блюз». Мероприятие не осталось без внимания горожан, но понравилось далеко не всем. Во всяком случае, следующий День города прошёл без приезжих знаменитостей. А в 2011 году в Нижний Тагил поздравить горожан с Днём города приехали группа из Челябинска «Яхонтовый ларь» и поп-группа «Форум» во главе со своим художественным руководителем известным композитором и эстрадным исполнителем, заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ Александром Морозовым.



Группа «Форум» и Александр Морозов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://ic.pics.livejournal.com/berni777/18277014/2168628/2168628_900.jpg)



Выступление гостей праздника тагильчанам понравилось, и ещё долго в соцсетях шли споры, кто выступил более ярко — челябинцы или москвичи.

На Дне города — 2012 в Нижнем Тагиле выступил известный певец Сосо Павлиашвили. Вообще, тогдашняя глава города Валентина Исаева хотела пригласить на праздник другую «звезду» — Веру Брежневу, но та сначала заломила заоблачную цену за концерт, а затем попросту отказалась ехать на Урал. Тогда кто-то вспомнил о том, что у Сосо Павлиашвили в нашем городе живёт сестра и певец бывает в Нижнем Тагиле чуть ли не каждый год. Затем вспомнили о том, что Иосиф Раминович — очень простой и лёгкий в общении человек, и обратились к нему (впрочем, не особо надеясь на положительный результат). Но Сосо сразу согласился и, как потом выяснилось, отменил ради поездки в Тагил запись своей новой песни для одного из федеральных телеканалов.



Сосо Павлиашвили (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://persontime.ru/wp-content/uploads/2019/11/img_0024131.jpg)



Подготовку к следующему Дню города в администрации Нижнего Тагила начали едва ли не в январе 2013-го. По инициативе нового мэра Сергея Носова был объявлен конкурс на лучшую песню о городе, в нём приняли участие 48 композиций как профессиональных авторов, так и любителей. А приглашённой звездой праздника стал певец Алексей Чумаков, который привёз с собой новую программу, основанную на недавно выпущенном альбоме «Тут и там». Выступление Чумакова тагильчанам понравилось. Несмотря на зарядивший дождь, зрители не расходились и встречали каждую песню аплодисментами. Но главной фишкой праздничного концерта стало выступление победителя конкурса на лучшую песню о городе Сергея Коробицына, на подпевках у которого выступил сам мэр.

На следующий год звёздность на концертной площадке Дня города зашкаливала! Российскую эстраду на празднике представлял популярный певец, шоумен и актёр Тимур Родригез со своими старыми и новыми песнями, а зарубежную — звёзды 1980-х шведская группа Secret Service. Гости из Стокгольма приехали в Нижний Тагил за 10 часов до концерта, дали несколько интервью и побывали в эфире «Экорадио». Узнав, что нашему городу исполняется 292 года, участники группы попросили познакомить их с историческими местами Тагила и высоко оценили архитектуру XIX века в историческом центре.

Тимур Родригез в Нижнем Тагиле (фото Владимира Митина, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2014/08/IMG_9888.jpg) Тимур Родригез в Нижнем Тагиле (фото Владимира Митина, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2014/08/IMG_9950.jpg) Secret Service в Нижнем Тагиле (фото Владимира Митина, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2014/08/IMG_9663.jpg) Secret Service в Нижнем Тагиле (фото Владимира Митина, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2014/08/IMG_9833.jpg)

В 2015 году главной запевалой развлекательной программы Дня города была певица Анита Цой, а в следующем, 2016-м, — певец и композитор Игорь Николаев в Дзержинском районе, а на главной площадке праздника, за кинотеатром «Современник», — дуэт Baccara (точнее, New Baccara, так как оригинальный состав к тому времени распался на две группы). Кроме того, в Парке им. А. П. Бондина выступал фольклорный ансамбль из Перу, а среди гостей города были замечены знаменитые боксёры Наталья Рагозина и Николай Валуев.

Последние звёзды мировой эстрады залетали в Нижний Тагил в 2017 году, когда гостями Дня города стала группа Arabesque в составе Михаэлы Розе, Сабины Кемпер и Зильке Браунер. Также тагильчане могли побывать на выступлении кавер-группы «Формат звука», на концерте эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» и полюбоваться световым шоу на здании цирка.



Arabesque в Нижнем Тагиле (фото ИА «Все новости», 2017 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2019/07/Den-goroda-2017.-Vystuplenie-gruppy-Arabesque.jpg)



Год 2018-й принёс Нижнему Тагилу нового и. о. мэра, а Дню города — местами скучную развлекательную программу, в завершении которой выступили выпускники шоу «Фабрика звёзд» Влад Соколовский и Рита Дакота. На устроителей праздника сошёл вал критики в соцсетях, который, видимо, был воспринят правильно, и на следующий год в город привезли группу «Иванушки International», чьё творчество оказалось ближе тагильчанам. Устроители Дня города воспрянули духом и пообещали на следующий год ещё больше удивить горожан суперзвёздами. Но грянула пандемия коронавирусной инфекции, и городские праздники в 2020 и 2021 годах были отменены.

В 2022 году на главный городской праздник в Нижний Тагил прибыл целый десант популярных исполнителей: группа «На-На», Хабиб (в миру — Хабиб-Рахман Сабир Улы Шарипов) и мало кому известные Давид Деймур, Арина Буланова и Егор Барханов. Но тагильчанам запомнились только подопечные Бари Алибасова, порадовавшие своими старыми стопроцентными хитами и парой-тройкой более-менее свежих песен, зашедших под шумок на ура. Остальным участникам концерта аплодировали скорее из вежливости, хотя поклонников хватало и у них.

В июле этого года стало известно, что главным действующим лицом на концертной площадке Дня города — 2023 станет народный артист России Олег Газманов. Вроде бы всё ничего и поклонников творчества «главного есаула российской эстрады» в Нижнем предостаточно ещё с середины 1980-х, когда он впервые побывал в нашем городе с группой «Галактика», сорвал бурные аплодисменты своей песней «Регги — танцующий остров» и умением танцевать брейк. Но вот информация о том, что за 60-минутное выступление 12 августа певец получит более 9 млн бюджетных рублей (6,6 млн сам концерт и 2,5 млн райдер), у многих вызвала недоумение. Ведь мировые звёзды из Швеции, Германии и Испании обошлись городской казне намного дешевле.

Для справки: по данным на январь 2023 года, часовое выступление (без райдера) рок-группы «Ариэль» (той самой!) или Ромы Жукова стоит 250 тысяч рублей, группы «Божья коровка» — 130 тысяч рублей, Анне Вески или Алисы Вокс — от 300 тысяч рублей, группы «Инь-Янь» — 350 тысяч рублей, Александра Иванова и группы «Рондо» — 1 млн 700 тысяч рублей, Наташи Королёвой — 1,5 млн рублей. Стоимость райдера (перечня аппаратуры и условий проживания) редко когда составляет 1/3 от стоимости самого выступления.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»