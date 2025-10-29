На директора дорожной компании из Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за неуплату налогов

В Нижнем Тагиле СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый, занимавший должность директора предприятия, осуществляющего деятельность в сфере дорожного строительства, совместно с другими руководителями компании уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 25 млн рублей. Нарушение было выявлено налоговыми органами, которые передали материалы в территориальное подразделение СК для правовой оценки.

В рамках расследования устанавливаются возможные соучастники преступления. Назначены судебные экспертизы, а также рассматривается вопрос о применении мер для взыскания ущерба, нанесённого бюджетной системе. Подозреваемый допрошен, он признал сумму недоимки и выразил готовность в ближайшее время погасить задолженность, а также выплатить пени и штрафы.

По информации АН «Между строк», речь может идти об ООО «Уралавтодор». Согласно сервису SBIS, операции по счетам компании приостановлены по решению ФНС от 27 октября 2025 года.