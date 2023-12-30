«Чтобы у людей было хорошее настроение в праздники». Когда и как в России и Нижнем Тагиле начали строить ледовые городки

Каждый раз, как только городские службы приступают к демонтажу новогоднего снежного городка, тагильчане начинают гадать, каким будет следующий городок на Театральной площади.

И каждый раз местные власти уже весной принимаются ломать голову над этим же вопросом.

В России снежные городки стали строить ещё во времена правления Петра I. Тогда крепости из снега возводили на масленичные гуляния. Читатель наверняка помнит картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка», которая посвящена как раз этой забаве, невероятно популярной на Урале, в Сибири, Тульской и Пензенской губерниях.

В. И. Суриков «Взятие снежного городка» (1891 г.) (общ. достояние)

А вот городки из снега и льда, возводимые не ради разрушения, а для украшения, появились уже позже, во времена правления Анны Иоанновны. В 1740 году по её указу в Санкт-Петербурге был построен ледовый дворец. Он имел восемь сажен в длину (17 метров), две с половиной в ширину (5,3 метра) и три (6, 4 метра) в высоту. Дом был полон мебели и утвари, необходимой для ведения хозяйства. Крышу его украшали статуи, а у входа были поставлены пушки и мортиры. У ворот изо льда соорудили две чудо-рыбы, пасти которых извергали фонтаны горящей нефти. Изо льда был сделан и роскошный сад, населённый зверями и птицами. Правда, ледовый дворец был построен в феврале и предназначался для свадьбы придворных шутов — Авдотьи Бужениновой и Михаила «Квасника» Голицына (к слову, настоящего князя). Проектированием и строительством ледяного дворца руководили архитектор Пётр Михайлович Еропкин, создатель первого генерального плана Петербурга, и академик Георг Вольфганг Крафт, физик и математик, обеспечивавший научную часть проекта.

Идея ледового дворца трансформировалась в более масштабные формы — ледовые городки, что строились в Гатчине, Царском Селе и других резиденциях русских императоров. Строил ледовые городки в своей московской усадьбе и не чужой нам, тагильчанам, Прокофий Демидов.

На Урал мода строить ледовые городки на Новый год или Рождество пришла только после войны 1812 года. Правда, сооружения в таких городках носили больше практический характер: горки для катания на санках, катки для любителей катания на коньках, торговые лотки, где гуляющие могли согреться и подкрепиться. При этом ёлка не являлась обязательным элементом ледовых городков тех лет. Известно, что в дореволюционном Екатеринбурге главной ёлки не было, а появилась она уже в Свердловске в 1937-м, но ледового городка вокруг неё не возводили. Вместо него стояли лотки выносной торговли, где продавали товары для новогоднего праздника: ёлочные игрушки, карнавальные маски и костюмы для детей и взрослых, еловые ветки, держатели для ёлок, сувениры, электрические гирлянды. Лишь в 1948-м в Свердловске решили объединить ёлку и ледовый городок на площади им. 1905 года.

Народные гуляния в Екатеринбурге 1 января 1916 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)

В Нижнем Тагиле в XIX столетии новогодние ёлки ставили, как правило, в личных подворьях. В начале ХХ века ёлки стали устанавливать в публичных местах: в городском саду (ныне — ПКиО им. Бондина), саду купца Волкова (парк им. Горького), во дворе купеческого клуба на улице Старозаводской и на площади у железнодорожного вокзала. Новогодние городки в те времена не строили. Вместо них вокруг ёлки заливали катки и ставили столы, за которыми гуляющие могли выпить горячий сбитень или чай, съесть медовый пряник, тёплый пшеничный калач с маком или булочку с цукатами.

После Октябрьской революции и гражданской войны новогодние ёлки в Нижнем Тагиле стали ведомственными. Устанавливали их в рабочих клубах или Домах культуры предприятий города.

В публичных местах строили горку, устанавливали лотки и столики. На льду заводского пруда, возле городского парка, расчищали большую площадку под каток, ставили вагончик, в котором за 10 копеек в час можно было взять напрокат коньки.

Главная ёлка Нижнего Тагила появилась в 1941 году. Она была установлена на территории сквера им. Красной Армии, напротив здания горкома партии. Однако ледового городка у ёлки не было. Не строили городки и во все годы Великой Отечественной войны, ограничиваясь устройством катка на льду Тагильского пруда и установкой армейской палатки, где можно было погреться у печки-буржуйки и выпить горячего чаю. Традиция устроения общегородских ёлок возродилась в 1952 году после того, как был введён в строй ДК металлургов. Тогда главную ёлку города было решено устанавливать на площади перед Дворцом культуры НТМЗ. Все расходы на доставку и установку ёлки и на строительство снежного городка легли на профкомы тагильских заводов и учреждений.

После открытия Драматического театра и благоустройства площади перед ним горисполкомом было принято решение «подготовить Театральную площадь к проведению публичных городских мероприятий». Надо сказать, что «публичных городских мероприятий» в ту пору было всего три: первомайская демонстрация трудящихся, демонстрация в годовщину Октябрьской революции 7 ноября и Новый год. Для проведения демонстраций была изготовлена разборная трибуна, а для новогодних мероприятий соорудили разборную сцену.

Впервые снежный городок на Театральной площади Нижнего Тагила появился в декабре 1959-го.

Там разместили ёлку, большую горку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки из снега и несколько киосков, торгующих чаем и песочными кренделями. Поначалу светового оформления снежного городка не было: электрические гирлянды украшали только саму ёлку, а периметр Театральной площади освещался обычными уличными фонарями. Более чем скромное убранство городка объяснялось тем, что в кулуарах городской власти боролись две концепции проведения новогодних празднований — «центральная» и «районная». В тот год большинство городских чиновников высказались за то, чтобы в каждом районе Нижнего Тагила была своя главная ёлка. Но в последующие несколько лет на первое место вышла «центральная» концепция и ледовый городок на Театральной площади начали расширять и совершенствовать: к фигурам Деда Мороза и Снегурочки добавились фигуры снеговиков, появился небольшой каток, а весь ледовый городок был окружён снежной оградой. Число киосков с горячим чаем и выпечкой увеличилось, а на площади начали проходить выступления художественной самодеятельности.

Фото неизв. автора / общ. достояние (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//i-9-kopija.jpg) Фото неизв. автора / общ. достояние (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//164a-1959-g.-Teatralnaja-ploshhad..jpg) Фото неизв. автора / общ. достояние (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1-janvarja-1961-g.-Ochered-na-katushku.-foto-so-stranicy-Mihaila-Petrova..jpg)

Любопытно было бы узнать, во сколько обходилось городскому бюджету строительство снежного городка в те времена. К сожалению, точную сумму сейчас назвать не представляется возможным. Дело в том, что в подготовке города к празднованию Нового года принимали участие практически все промышленные предприятия Нижнего Тагила по разнарядке горисполкома и горкома партии. Предприятия же покрывали эти расходы из особой статьи своих бюджетов. Надо сказать, что суммы были небольшими: многое изготавливалось из некондиционных материалов, подлежащих списанию, часть работ выполняли так называемые «залётчики» — прогульщики или нарушители трудовой дисциплины, которых на любом предприятии было достаточно, за какие-то работы мог заплатить профком предприятия из своей отдельной статьи расходов. Некоторые снежные фигуры изготавливали учащиеся Уральского училища прикладных искусств за зачёт, хорошую отметку или в качестве закрытия «хвостов». Непосредственно городская казна оплачивала только работу творческих коллективов, массовиков-затейников, обслуживающих ёлку и городок электриков, слесарей и сторожей. Например, в 1961 году на подарки, которые массовики-затейники вручали детям и взрослым у главной ёлки города, выделили 114 рублей 60 копеек. Сумма, признаться, небольшая, если учесть, что, по данным горисполкома, в первый день нового года главную ёлку города посетили почти 10 тысяч человек.

Но если назвать конкретные цифры расходов городской казны на возведение снежных городков на Новый год в «застойные» времена нельзя, то увидеть, как выглядели городки, мы можем благодаря тагильчанам-фотолюбителям и профессионалам: фотокорреспондентам газет «Тагильский рабочий», «Высокогорец», «Машиностроитель».

Новогодний городок 3 января 1974 г. (фото В. Являнского / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1974-god.jpg)

Разглядывая эти снимки, можно представить себе не только широту фантазии проектировщиков и строителей новогодних снежных городков, но и технологии снежного строительства тех далёких лет. Тематика новогодних городков редко привязывалась к политике или достижениям советского государства. Так, в 1974 году советская станция «Марс-6» совершила посадку на Марсе и впервые передала на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты и фотоснимки. Летом того же года началось строительство Байкало-Амурской магистрали, а в космосе начала работу долговременная орбитальная станция «Салют-4». Но на оформлении новогоднего городка в Нижнем Тагиле это не отразилось.

Новогодний городок 1974/1975 (фото В. Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1975-god-Foto-Vladimir-Voronenko-kopija.jpg) Новогодний городок 1974/1975 (фото В. Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1975-god-Foto-Vladimir-Voronenko...........................-kopija-kopija.jpg) Новогодний городок 1974/1975 (фото В. Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1975-god-Foto-Vladimir-Voronenko...jpg) Новогодний городок 1974/1975 (фото В. Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1975-god-Foto-Vladimir-Voronenko...-kopija.jpg) Новогодний городок 1974/1975 (фото В. Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//1975-god-Foto-Vladimir-Voronenko..............-kopija.jpg)

В 1978 году в новогоднюю моду входят полые ледяные кубы с подсветкой. Изготавливали их на предприятиях города и по мере готовности свозили на Театральную площадь, где монтировали в них электролампы, окрашенные разноцветными лаками. Главной проблемой в те годы была нехватка снега в окрестностях города. Когда снега в декабре выпадало мало, на помощь устроителям городков приходили изделия из фанеры и досок. Тогда городки наполнялись ларьками, стилизованными под сказочные избушки, арками, расписанными в старорусском стиле, дополнительными световыми гирляндами. В 1980-х на территории новогодних городков часто появлялись аттракционы, которые перевозили из парка им. Бондина. Если же снега было в избытке (а такое тоже случалось), его использовали для возведения дополнительных горок или фигур.

Новогодний городок 1974/1975 (фото А. Пичугина / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//Foto-Andreja-Pichugina.-janvar-1985.-kopija.jpg)

По большому счёту, «отцы города» не стремились каждый год удивить тагильчан чем-нибудь новеньким, какими-либо техническими диковинками. Исключением, пожалуй, являлась Баба-Яга, изготовленная работниками Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) братьями Сергеем и Виктором Любушкиными и конструктором Александром Гущиным. Сказочная старуха летала в ступе над площадью с помелом в руке и вороной на плече. Конструкция по тем временам была сложная и требовала к себе постоянного внимания создателей. Первые годы работники НТИИМ поддерживали Бабу-Ягу в рабочем состоянии, но затем по каким-то причинам перестали это делать. «Бабушка» стала часто ломаться, чинили её случайные люди, и в конце концов было решено «полёты» прекратить.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//235a-Pridumali-i-izgotovili-ejo-rabotniki-Nizhnetagilskogo-instituta-ispytanija-metallov-bratja-Sergej-i-Viktor-Ljubushkiny-i-konstruktor-Aleksandr-Gushhin..jpg)

По мнению многих тагильчан, в том числе тех, кто принимал участие в создании новогодних городков, в 1960–1980-х годах городские власти не увлекались какими-то оригинальными проектами для ледового городка, а просто хотели подарить людям хорошее настроение в праздничные дни. А в наши дни устроители новогодних мероприятий пытаются вводить новые традиции. Так, в начале 2000-х в программе празднования Нового года появились парады Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Парад Дедов Морозов (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

Ещё одно ноу-хау последних лет — второй ледовый городок, который получил прописку на площади у кинотеатра «Современник». В 2000-х строительство ледового городка в Нижнем Тагиле стало объектом внимания СМИ. Если в 1960-х, 1970-х, 1980-х и даже 1990-х годах установка ёлки и возведение фигур изо льда происходило без лишней помпы, то сегодня подготовительные мероприятия превратились в важное событие в жизни города. О строительстве ледового городка, об установке ёлки, заливке горок снимают фото- и телерепортажи, средства массовой информации берут интервью у строителей и представителей администрации города.

Фото Ильи Колесова / с разрешения автора Фото Ильи Колесова / с разрешения автора

Эти материалы стали популярны у тагильчан, как и обсуждение и сравнение сумм, которые администрация города тратит на возведение ледовых городков. А вот тематика ледового городка уже который год не вызывает у горожан эмоций. Возможно, потому, что в век современных технологий и избытка разнообразной информации удивить людей уже не так просто. А удивлять надо: ведь Новый год — это, как ни крути, сказка и для детей, и для взрослых. По крайней мере, так должно быть.