«Помоги Лаврентию». История Михаила Царевского, который по просьбе Сталина возглавил Тагиллаг

Прежде его называли «академиком строительных дел», «генералом железных рудников», «царём», а в наши дни его имя почти позабыто. Помнят о Михаиле Царевском, пожалуй, только в Железногорске и Северске. Между тем его имя напрямую связано с развитием Нижнего Тагила в 1930-е и 1940-е годы прошлого века.

Михаил Михайлович Царевский родился 7 марта 1898 года в городе Лович Варшавской губернии в семье потомственных военных. В 1912 году окончил ремесленно-приходскую школу в Калуге, хотел поступать в военное училище, но не прошёл по конкурсу, и до призыва на воинскую службу работал на заводе. В начале Первой мировой войны был призван на фронт, воевал рядовым в составе Павлоградского гусарского полка, а через полгода был направлен на учёбу в фельдшерскую школу в Москве, по окончании которой остался в императорской армии. Там он сблизился с агитаторами большевистского крыла РСДРП, и в 1917 году стал членом партии большевиков.

М. М. Царевский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://mig26.ru/uploads/posts/2020-09/1600856455_3.jpg)

После Октябрьской революции был направлен в Тамбов, в распоряжение местной ЧК. С началом Гражданской войны принимал участие в боях на Восточном фронте, командуя взводом, а затем и эскадроном, был ранен. Тогда же состоялось его знакомство с Иосифом Сталиным, который стал приглядываться к Царевскому и вскоре включил его в состав своего штаба. В 1922 году Михаил Михайлович был назначен командиром особого кавалерийского дивизиона войск ВЧК, затем переведён в Москву и на должность командующего войсками ВЧК Московского округа.

В 1925 году Царевский демобилизовался, год проработал инспектором в Центральном бумажном тресте в Москве и был назначен помощником начальника строительства бумажной фабрики в городе Балахне Горьковской области. Здесь он проявил себя хорошим организатором, и после того как фабрика заработала, получил лично от Сталина назначение возглавить строительство Горьковского автомобильного завода.

В 1930 году Михаила Царевского вызвал к себе Сталин и поручил ему отправиться на Урал, где начиналось строительство нескольких заводов-гигантов, и выбрать место для строительства завода по сборке и ремонту грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих заводов Ford. Тогда-то Михаил Михайлович впервые оказался в Нижнем Тагиле.

М. М. Царевский (фото 1939 г. «Строительная газета» / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Tsarevsky_M.M.jpg/500px-Tsarevsky_M.M.jpg?20230619202333)

Вскоре Царевский докладывал в Совнарком СССР: «Автосборочный завод надо строить в Нижнем Тагиле. Здесь скоро развернутся две грандиозные стройки — Вагонстрой и Ново-Тагильский завод, и автомашины будут востребованы в первую очередь». В Совнаркоме нашлись те, кто ратовал за строительство автозавода в Свердловске. Но Царевский привёл один убедительный довод в пользу Нижнего Тагила: «В Тагиле завод можно разместить в непосредственной близости от ж/д полотна, что позволит быстро и без дополнительных расходов отправлять готовую продукцию на стройки народного хозяйства, а в Свердловске такое размещение невозможно — нет места». Выбор места поддержал куратор строительства УВС и НТМЗ Г. К. Орджоникидзе, и вскоре на западной окраине Красного Камня началось строительство автосборочного завода.

М. М. Царевский у теодолита (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/books/images/24_047.jpg)

Темпы, с которыми строился завод, удивили многих в Москве. Возможно, поэтому в Совнаркоме приняли решение передать в ведение Царевского ещё и все строительные организации, занятые на строительстве Ново-Тагильского металлургического завода. Вступив в новую должность, Михаил Михайлович выступил с предложением объединить все эти предприятия в единый строительный трест, и 17 августа 1932 года был образован строительный трест «Тагилстрой». К концу 1932 года силами треста на огнеупорном заводе было закончено строительство здания периодических печей, возведена дымовая труба, подготовлены фундаменты зданий шамотного цеха, заложен фундамент заводской ТЭЦ, возведены здания военкомата, инфекционный корпус больницы № 3 и созданы три лаборатории. А ещё через семь месяцев первые грузовики вышли из ворот автосборочного завода.

Газета «Правда» в ноябре 1932 года писала: «Такими темпами на Урале давно уже не строили! Автосборочный завод, огнеупорный завод, ТЭЦ Ново-Тагильского завода во многом появились благодаря организаторскому таланту и неиссякаемой энергии тов. Царевского, его беззаветной вере в идеалы светлого коммунистического будущего».

В 1934 году Михаил Михайлович был награждён орденом Ленина, а через два года он возглавил строительство Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского в Москве. В 1937-м Царевский был назначен начальником строительства Мончегорского медно-никелевого комбината.

С ноября 1941 года по февраль 1942 года Царевский занимал пост командующего 2-й сапёрной армией, действовавшей на Северном и Ленинградском фронтах, а с марта 1942 года стал начальником строительства Актюбинского ферросплавного завода НКВД СССР. Он мечтал снова вернуться на фронт, но в апреле 1943 года его срочно вызвал в Москву Сталин.

В своих мемуарах Михаил Михайлович писал: «В Москву я прибыл в полночь и сразу поехал в Кремль. В кабинете у Иосифа сидел Берия. Сталин был простужен, плохо выглядел, поэтому коротко попросил: “Помоги Лаврентию” и ушёл. Оказалось, что в одном из лагерных пунктов на Урале от пневмонии за месяц умерли почти две тысячи человек. Мне было поручено принять дела у бывшего начальника Тагиллага и навести там порядок. И я снова поехал в Нижний Тагил».

В Нижний Тагил Царевский вернулся с неограниченными полномочиями. Менее чем за месяц он организовал на каждом лагерном участке фельдшерский пункт, улучшил питание заключённых и занялся подготовкой к предстоящей зиме. На всех лагерных участках утеплялись жилые бараки, шла заготовка дров и угля, были построены избы-читальни, проведено радио. По приказу Михаила Михайловича у Тагиллага появились подсобные хозяйства, в том числе одно рыбоводческое и два животноводческих. Было налажено снабжение спецодеждой, введены новые нормы выработки и методы поощрения за ударный труд. По инициативе Царевского в лагере были созданы духовые оркестры, мужской хор, ансамбль песни и пляски. Резко сократилось число заболеваний в лагерях: если в апреле-мае 1943 года в Тагиллаге числилось полторы тысячи больных, то к сентябрю их число сократилось вдвое. Заключённые, видя изменившееся отношение администрации к ним, стали выполнять и перевыполнять нормы. До конца 1943 года Царевский пересмотрел все личные дела осуждённых.

Среди них оказалось немало инженеров-производственников, педагогов, учёных. В то же время Ново-Тагильский металлургический завод и трест «Тагилстрой» испытывали острый кадровый голод. Михаил Михайлович убедил Совнарком в целесообразности использования знаний и опыта заключённых на производстве. Вскоре трест «Тагилстрой» и Тагиллаг были объединены, и труд заключённых стал широко использоваться на строительстве двух коксовых батарей НТМЗ и доменной печи № 3, фасонно-литейного цеха и цеха магнитной сепарации. Грамотные технические специалисты из числа заключённых были назначены на руководящие должности на кирпичном и бетонном заводах, а также на строительно-монтажных участках. По инициативе Царевского в 1943–1944 годах в посёлке Тагилстроя развернулось ещё и гражданское строительство. К началу 1945 года было построено тридцать 24-квартирных брусковых домов и шесть каменных трёхэтажных, начато возведение жилья в Ленинском районе и на Вые.

М. М. Царевский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://mig26.ru/uploads/posts/2025-03/1742364428_1742364356238.jpg)

В Нижнем Тагиле, да и в области, уже начали рассматривать кандидатуру Царевского на пост первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, но в Москве на Михаила Михайловича были другие виды. В начале 1946 года его отзывают в столицу и дают новое задание: возглавить специальную стройку в Эстонии (комбинат № 7 НКВД в Силламяэ и завод в Усть-Нарве), а в 1947 году в его ведение передают Управление строительства № 817 — будущий комбинат «Маяк» в Челябинске-40, по производству компонентов ядерного оружия.

В августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске было осуществлено успешное испытание первой советской плутониевой бомбы «РДС-1». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 г. «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания» Царевскому Михаилу Михайловичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В феврале 1950 года Михаил Царевский был назначен начальником строительства комбината № 815 — подземного завода по производству оружейного плутония. Строительство продолжалось три года. За это время был построен сам завод и соцгород для тех, кто будет работать на предприятии. Проект соцгорода Царевский курировал лично. В 1954 году комбинат № 815 и соцгород получили официальное название Железногорск (для закрытой переписки) или Красноярск-26.

В Нижний Тагил генерал-майор инженерно-технической службы Царевский приезжал лишь один раз, на празднование 15-летия НТМЗ. В 1956 году он был избран делегатом ХХ съезда КПСС, а после все оставшиеся годы занимался инспекцией секретных атомных объектов СССР. В июле 1963 года он внезапно скончался от инсульта.