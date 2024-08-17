Это Тагил, детка! Коротко о местах, где обязательно должны побывать гости города (часть 1)

Практически каждый населённый пункт, будь то шумный мегаполис или тихое село, красив и индивидуален, богат своей историей, талантливыми людьми, достижениями разного рода. Приезжая в какой-нибудь город, мы в первую очередь стремимся узнать его историю и познакомиться с достопримечательностями. Те, кто впервые оказывается в Нижнем Тагиле, не исключение, и самый первый вопрос приезжего аборигену звучит примерно так: «Посоветуйте, что у вас можно посмотреть?»

Так куда же сводить гостей города? Что показать приезжающим в Нижний Тагил друзьям или дальним родственникам? Ведь одних только муниципальных музеев в Нижнем Тагиле ни много ни мало 13 штук. А есть ещё музеи на предприятиях, ведомственные и даже школьные. Да и кроме них есть что показать гостям нашего города. К примеру, «старый Тагил» на улицах Кирова и Тагильской, исторический центр на Уральской, Карла Маркса и проспекте Ленина, Тагил эпохи сталианса, разбросанный на разных улицах города, памятники истории и архитектуры. Выбор огромный!

Давайте определим перечень тагильских достопримечательностей, знакомство с которыми поможет гостям Нижнего Тагила составить наиболее полное и разностороннее представление о его истории.

Начнём, пожалуй, с того места, откуда фактически и начался наш город. С горы Высокой, что изначально носила имя Магнит-гора.

Яма глубокая (смотровая площадка Высокогорского горно-обогатительного комбината)

«Была гора Высокая, стала яма глубокая», — говорят тагильчане о месте, положившем начало городу, о горе Высокой. Кто персонально открыл гору, доподлинно неизвестно. В краеведческой литературе, составленной в 50–80-х годах прошлого века, фигурирует имя вогульского охотника Якова Савина. Якобы это он нашёл гору и указал на её местонахождение верхотурскому воеводе Дмитрию Протасьеву. Однако в документах, найденных в начале 2000-х в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), вогул Савин значится не рудознатцем, а проводником, нанятым экспедицией Тобольского воеводства, которая была отправлена на Средний Урал в 1697 году. Руководил этой экспедицией приказчик Тобольского воеводства Михаил Афанасьевич Бибиков, который спустя два года был направлен царём Петром строить в наших краях три завода: Невьянский, Выйский и Нижнетагильский. А уже в 1698 году «ясашный волулич Яков Савин показал на Магнит-гору» верхотурскому воеводе. Вообще, «двойное», а то и «тройное» открытие рудных мест широко практиковалось вогулами в конце XVII — начале XVIII века. Они пользовались тем, что приказчики и воеводы на Урале часто менялись. За указание залежей руд и других полезных ископаемых казна платила неплохие деньги, и местные жители не упускали возможности подзаработать, пусть и лукавством. Как бы там ни было, но Магнит-гора, позже переименованная в Высокую, предопределила индустриальное развитие Нижнего Тагила. Любопытно, что первые 100 лет, с 1722 до 1822 года, тагильский завод работал на россыпных, валунчатых рудах, которые в изобилии покрывали склоны горы. И лишь после того, как они закончились, гору начали рыть вглубь.

Гора Высокая (фото изд-ва М. Ахаимовой, 1914–1916 гг. / общ. достояние)

Более чем за 200 лет коренное месторождение магнитного железняка горы Высокой было выбрано почти полностью. В настоящее время на Высокой оборудованы две смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид как на главный Высокогорский и Меднорудянский карьеры, так и на западную часть города. Видно отсюда и Лисью гору, и Гальянку, и городской пруд, и гору Долгую, и зону обрушения шахты «Магнетитовая»

Слева — Меднорудянский карьер, справа — главный карьер Высокогорского рудника в 2015 году

(фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Въезд на смотровые площадки закрыт, но подняться туда можно и пешком. Лучше всего это делать с экскурсоводом, который расскажет об истории горы. Тем не менее побывать на смотровых площадках в индивидуальном порядке можно.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Самый маленький в России музей в башне на Лисьей горе

В 2015 году один из символов Тагила — башню на Лисьей горе — капитально отремонтировали и открыли в ней музей, экспозиция которого посвящена истории самой башни. Музей этот непростой. Во-первых, если не считать историко-археологическую инсталляцию «Баублис» в литовской деревне Биетай, которая разместилась в дупле старого дуба, и галерею из шести микрокартин в почтовом ящике, вывешенном в американском городке Сомервилле (в штате Массачусетс), то музей на Лисьей горе является самым маленьким не только в России, но и в мире. Во-вторых, история самой башни уникальна. Построенная в 1818 году как часовня в память о безвременно ушедшей из жизни Елизавете Строгановой-Демидовой и не получившая от Синода разрешения использоваться по назначению, башня стала служить Нижнему Тагилу в технических, научных и хозяйственных целях. Её история неразрывно связана с историей развития города. Долгое время башня находилась в запущенном состоянии, за ней практически не следили, что сказалось на общем состоянии строения.

Башня на Лисьей горе (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Более 30 лет официальное краеведение Нижнего Тагила преподносило башню на Лисьей горе как объект, специально возведённый в качестве сторожевой и пожарной каланчи. Но весной 2014 года стали известны подробности появления Лисьегорской башни, которые были связаны с историей любви Николая Никитича Демидова и Елизаветы Строгановой. Эта история и биография самой башни легли в основу экспозиции самого маленького музея в мире.

Внешний вид Лисьегорской башни после реставрации (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора) Внутри музея-башни (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора) Внутри музея-башни (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора) Внутри музея-башни (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора)

Закончив осмотр башни, с вершины горы можно полюбоваться видами окрестностей и особенно той части города, которую в путеводителях называют «исторической». Здесь достойны внимания несколько объектов старого города. Это и так называемый «Тагильский кремль», и церковь во имя святого князя Александра Невского, и завод-музей — первый в России.

Первый в России завод-музей

Нижнетагильский завод-музей, созданный на территории закрытого завода имени Куйбышева в 1988–1989 годах, был первым в России музеем такого рода и является памятником индустриального наследия России федерального значения.

Завод начал строиться в 1721 году и был пущен в строй в 1725-м. Предприятие включало в себя полный технологический цикл выплавки металла: подготовку руды и угля, выплавку чугуна, выковку железа, а также вспомогательные производства: кирпичную и лесопильную фабрики, механическую, меховую и другие мастерские.

Нижнетагильский железоделательный завод на карте 1846 г. (скан карты 1846 г. / общ. достояние)

Завод являлся одним из крупнейших в Европе, его продукция поставлялась во многие города страны, а также за рубеж: в Европу, на Ближний Восток, в Соединённые Штаты. Примечательно, что предприятие не было акционировано вплоть до весны 1917 года и принадлежало только семейству Демидовых. При советской власти завод был национализирован и продолжал работать ещё 70 лет.

Вид на Нижнетагильский завод (фото изд-ва М. Ахаимовой, 1914–1916 гг. / общ. достояние)

Только в октябре 1987-го он был торжественно остановлен, а символические ключи от старого завода были переданы сотрудникам Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала. В 1989 году на территории предприятия была открыта музейная экспозиция. Ещё через три года, в 1992-м, заводу-музею была приписана часть заводской территории, включая окрестную историческую зону, для создания музейного комплекса, площадь которого составила 30 га.

Завод-музей (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора)

Здесь посетители могут увидеть доменный цех XVIII–XX веков, энергетический цех, построенный в 1913 году, прокатный цех, начавший работать в 1902 году, мартеновский цех, работавший с 1892 года и до закрытия завода, кузницу XIX века, «механическую фабрику», построенную в 1840 году, и многое другое. Экскурсии длятся полтора-два часа, и за это время посетители получают исчерпывающую информацию об истории завода, его цехах и производствах, технологических процессах начиная с XVIII века и, конечно, о плотине, «тело» которой не перестраивалось с начала XVIII столетия.

Экскурсии проводятся для групп, а знающие и опытные экскурсоводы смогут ответить на любой вопрос, касающийся истории не только завода, но и города вообще. Фото- и видеосъёмка на заводе-музее категорически разрешена.

Завод-музей (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора) Завод-музей (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора)

«Тагильский кремль»

Само понятие «Тагильский кремль» появилось в среде уральских краеведов и этнографов ещё в последней четверти XIX столетия. Под этим термином подразумевался ряд зданий, построенных в XVIII–XIX веках, расположенных компактно и непосредственно связанных между собой и с заводами. В состав «кремля», по мнению историков, входили: здание Главного заводоуправления, «лабораторный флигель», правый флигель на каменном полуэтаже, дом управляющего, здания Верхних и Нижних провиантских складов и Входо-Иерусалимский собор.

Вид на «Тагильский кремль» с Лисьей горы (фото неизв. автора, кон. XIX в. / общ. достояние)

В конце XIX — начале XX века познакомиться с «Тагильским кремлём» приезжали этнографы, краеведы и архитекторы со всех уголков Российской империи. Этот комплекс зданий входил в списки исторического наследия России и не раз упоминался в исторической и этнографической литературе той поры. К сожалению, в первые годы советской власти был безвозвратно утрачен Входо-Иерусалимский собор, а позднее был снесён и флигель на каменном полуэтаже. Такая же печальная участь едва не постигла и «дом управляющего». Здание Главного правления заводов было передано Горсовету, а в провиантских складах были устроены гаражи и мастерские.

Восстанавливать архитектурный ансамбль начали в 1980-х. Тогда на месте снесённого правого флигеля было построено здание в одном стиле с Главным заводоуправлением. Тагильские архитекторы постарались, чтобы оно было максимально похоже на возведённые более 130 лет назад другие части комплекса. В большой степени это удалось, и поколение тагильчан, выросшее в 1990-х, принимает этот новодел за памятник архитектуры. Справедливости ради надо отметить, что с новым зданием весь комплекс Главного правления заводов стал выглядеть завершённым архитектурным объектом. Сейчас в здании разместились Городской исторический архив и отдел по делам архивов городской администрации.

О прежнем строении напоминают только сохранившаяся каменная кладка стены правого флигеля и железные стяжки, выкованные ещё на подливных молотах Нижнетагильского завода в первой половине XIX века. Снесённый флигель был самым старым строением демидовского периода в Нижнем Тагиле. Здесь находилась резиденция Акинфия Никитича, при его сыне Никите — художественная и общеобразовательная школа, при Николае Никитиче — «управа благочиния», мастерские. Были во флигеле и подземелье, и подземный ход, ведущий в «тело» плотины.

Здания провиантских складов тоже могли быть утрачены, если бы не перестройка, в разгар которой, в 1987 году, оба строения, на тот момент пребывающие в плачевном состоянии, были переданы городскому краеведческому музею. Нижний провиантский склад отреставрировали сравнительно быстро, и в 1990 году туда переехало фондохранилище музея. Реставрация Верхних складов затянулась: чтобы вернуть им первоначальный облик, потребовалось 15 лет. В настоящее время в здании действует Музей природы и охраны окружающей среды.

На площадке у Нижних складов развёрнута постоянная экспозиция, знакомящая посетителей с образцами механизмов, применявшихся на Нижнетагильском заводе в XVIII–XIX столетиях.

Верхний и Нижний провиантские склады и образцы заводских механизмов XVIII–XIX вв.

(фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Продолжение следует…





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»