Депутаты ЗакСО расширили действие проекта по профориентации «Урал для школы» на студентов колледжей и техникумов. В ЕВРАЗе готовы предложить целый перечень экскурсий в рамках проекта

На заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое прошло под председательством спикера Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли изменения в областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области».

«Сегодня органы власти создают условия для проведения различных экскурсий для школьников. Благодаря внесённым изменениям в закон такие экскурсии станут доступны и студентам среднего профессионального образования в возрасте до 23 лет. Эти экскурсии расширяют кругозор учащихся, а также помогают им в выборе профессии и в закреплении в той или иной специальности», — заявила Людмила Бабушкина.

Сейчас в регионе действует проект «Урал для школы», который включает в себя культурно-образовательные экскурсионные программы для школьников. Изменения в закон позволят расширить это направление и преобразовать «Урал для школы» в проект «Урал для учащихся». В частности, новые участники проекта — студенты колледжей и техникумов — смогут посещать профориентационные экскурсии в сфере промышленного туризма. Сегодня в регионе экскурсионные маршруты и программы предлагает 31 промышленное предприятие. Среди них ВСМПО-АВИСМА, Артинский завод, ЕВРАЗ-НТМК, ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, Ураласбест, Уралхиммаш, Фарфор Сысерти, Белоярская АЭС, Певроуральский новотрубный завод, Водоканал Екатеринбурга.

Ожидается, что посещение предприятий по экскурсионной программе обеспечит учащимся глубокое погружение в работу предприятий, поможет им в выборе будущего места работы, они смогут своими глазами увидеть, какие условия и перспективы их ждут.

«Двери производственный площадок ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК открыты для студентов и школьников. Экскурсии на крупнейшее в России металлургическое предприятие — ЕВРАЗ НТМК — проводятся с ноября 2021 года. Школьники и студенты смотрят на процесс рождения металла от выплавки чугуна до изготовления конечной продукции, узнают историю зарождения и развития металлургии в крае и становления ЕВРАЗ НТМК, могут ощутить себя настоящими металлургами, надев спецодежду и СИЗ перед выходом в цех, а при желании отведать обед металлурга», — рассказали АН «Между строк» в ЕВРАЗе.

На ЕВРАЗ КГОК ребятам рассказывают о профессиях в металлургии. Дети пробуют себя в роли настоящих рабочих и узнают, как интересно и важно быть горняком и металлургом. Юные гости знакомятся с историей Качканара и комбината, посещают реальное производство: наблюдают за добычей и транспортировкой железной руды в карьерах, выпуском железорудного сырья для доменных печей на фабрике.

В компании отмечают, что в 2024 году на ЕВРАЗ НТМК побывали 5406 человек, из них 1405 школьников с выполнением профессиональных проб, на ЕВРАЗ КГОК — 3248 человек, из них 1602 школьников и студентов.

«Отличительная особенность профориентационных маршрутов по комбинатам в том, что участники не только видят производство, но и могут своими руками выполнить реальные рабочие операции, а также сделать профессиональную пробу в Нижнем Тагиле по направлениям: электромонтаж, мехатроника, сварочные технологии, работа измерительным инструментом, работа на высоте, гидравлические системы. А в Качканаре по инженерным компетенциям: обогащению полезных ископаемых, ремонту и обслуживанию автомобилей, сварочным технологиям», — отмечают в ЕВРАЗе.

Промышленный туризм в дивизионе «Урал» планируется развивать и дальше. На ЕВРАЗ НТМК разработают стенды инфографики техпроцесса в колесобандажном, конвертерном, фасонно-литейном цехах. На ЕВРАЗ КГОК подготовят сувенирную продукцию с образцами минералов, продукции, а также разработают инфографику техпроцесса на площадках карьера, фабрики.

«Мы активно развиваем наш промышленный туризм, и особенно радует, что это помогает привлекать молодёжь. Видно, что ребята с интересом участвуют в экскурсиях и профориентационных пробах. Планируем дальнейшее развитие направления за счёт визуализации производственных процессов и создания сувенирной продукции. Надеемся, что этот опыт оставит у ребят положительные впечатления и станет первым шагом к их будущей успешной карьере на уральских предприятиях компании», — прокомментировал АН «Между строк» директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Сергей Селькин.

Программа промышленного туризма ЕВРАЗ НТМК в 2023 году признана лучшей в России. Путешествие по цехам комбината — обладатель Гран-при в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» Х Всероссийской премии «Маршрут года». А увлекательные профориентационные экскурсии школьников «Стать металлургом!» получили золото в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма».

В 2024 году по итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» экскурсия ЕВРАЗ КГОК «Путь руды» заняла первое место в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма». Профориентационная экскурсия для школьников «Билет в лучшее будущее с ЕВРАЗом» стала бронзовым призёром в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма».

Сегодня студенты могут посетить несколько программ промышленного туризма компании. На ЕВРАЗ НТМК: национальный туристический маршрут по Свердловской области «Демидовский маршрут», Эволюция стали (посещение доменного и конвертерного цехов), Путь колеса (посещение доменного и колесобандажного цехов), Огненные шары (посещение доменного цеха и шаропрокатного стана), Умный склад (можно увидеть склад с адресным хранением товарно-материальных ценностей), Стальная балка (посещение доменного цеха и цеха прокатки широкополочной балок), Увлекательная металлургия (свободное формирование маршрута: доменный, конвертерный, колесобандажный, ЦПШБ, умный склад). На ЕВРАЗ КГОК: Путь руды (посещение на карьера, Собственно-качканарского месторождения, можно увидеть работу БелАЗов, аглофабрику).