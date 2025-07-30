В лесах под Нижним Тагилом пропал 55-летний Виталий Зырянов 

Под Нижним Тагилом разыскивается 55-летний Виталий Зырянов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина проживает в селе Петрокаменское. С заявлением о его пропаже сегодня, 30 июля, обратилась его гражданская супруга, сообщив, что 29 июля около 8 часов утра мужчина ушёл в лес собирать ягоды и не вернулся. С собой у него был сотовый телефон, но в настоящее время он недоступен. В ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовали поиски.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавший худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза зелёные. Был одет во всё синее: футболка, штаны, резиновые сапоги, бейсболка, а поверх — белый жилет.

Просьба ко всем, кто видел данного мужчину, позвонить в дежурную часть отделения полиции № 1 по телефону 8 (3435) 47-72-82.