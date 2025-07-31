Общественники предложили радикальные способы борьбы с аварийностью на дорогах Нижнего Тагила

Активисты общественного движения «Тагил без ям» предложили способы борьбы с повышенной аварийностью в городе, которая, по их мнению, связана, с отсутствием экипажей ДПС на улицах, неверной организацией дорожного движения и неправильной настройкой светофоров, сообщает vtagile. ru.

Вместо точечных решений общественники предлагают обратиться в экспертные бюро и разработать современную схему движения для всего города. Среди отдельных предложений — реконструкция опасных перекрёстков, отмена лишних светофоров на Восточном шоссе, внедрение одностороннего движения на улицах Карла Маркса, Ломоносова и Циолковского, что, по словам представителей ОД, улучшит проходимость и уменьшит количество аварий.

Кроме того, активисты настаивают на отказе от отдельных фаз для поворотов, жёстком контроле за соблюдением правил стоянки на парковках, демонтаже большей части искусственных неровностей и введении ответственности для родителей, чьи дети нарушают ПДД. Они также предлагают жёстко наказывать несовершеннолетних за управление мототехникой, вплоть до конфискации транспорта.

«Из-за значительного замедления транспортных и пешеходных потоков участники дорожного движения стали игнорировать ПДД. К тому же большая часть этих нарушений остаётся безнаказанной. Нужно прекратить управлению городским хозяйством идти на поводу у населения, которое неспособно научить своих детей переходить через дорогу без светофоров и искусственных дорожных неровностей», — говорят представители ОД «Тагил без ям».