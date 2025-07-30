Тагильчанина, пытавшегося откупиться у полицейского от административной ответственности, привлекли к уголовной

В апреле этого года дежурный наряд полиции задержал Алексея Е. за распитие алкоголя и мелкое хулиганство на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила. Мужчину доставили в отдел, где он решил, что административной ответственности за правонарушения можно избежать, дав сотруднику полиции взятку в размере двух тысяч рублей.

Несмотря на то, что Алексею неоднократно указывали на недопустимость такого поведения, он всё-таки положил деньги на стол сотруднику полиции, что в итоге стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Тагилстроевский районный суд принял во внимание полное признание вины Алексеем, а также положительные характеристики подсудимого и отсутствие судимостей. В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, который он полностью оплатил сразу после оглашения приговора.

Приговор в законную силу не вступил.