В тагильском МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» сменится руководитель

Непотопляемый директор СЗГХ Борис Моров в скором времени может покинуть своё кресло. Как сообщил АН «Между строк» осведомлённый источник, его место может занять бывший гендиректор СК «Тагил» и «Трест 88» Константин Бердников.

Напомним, что в 2022 году Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила в отношении директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Бориса Морова было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Чиновник может быть причастен к неправомерному распоряжению имуществом МКУ. Общий материальный ущерб бюджетному учреждению составил около 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год Моров, занимая должность директора МКУ «СЗГХ», незаконно использовал в личных целях служебные транспортные средства Toyota Camry, Nissan Murano, LADA Vesta, а также рабочую силу в лице штатных сотрудников МКУ.

Как уточнил АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, уголовное дело против Морова было прекращено.

Константин Бердников возглавлял СК «Тагил» и «Трест 88» до 2016 года. В 2018 году Ленинским районным судом Нижнего Тагила он был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорён к четырём годам лишения свободы условно. Приговор устоял и в Свердловском областном суде.