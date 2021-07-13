Общество

Тагильская заброшка на Карла Маркса: от самобытной усадьбы «буржуя купца торгового» до общежития, военкомата и полного запустения

13.07.2021 11:26
Тагильская заброшка на Карла Маркса: от самобытной усадьбы «буржуя купца торгового» до общежития, военкомата и полного запустения

Не всё так однозначно с этими «заброшками», как может показаться. С одной стороны, в последние 10–15 лет в Нижнем Тагиле сделано немало для сохранения его богатой истории. Восстановлена усадьба, известная нам как Демидовская дача, отреставрирована и превращена в музей башня на Лисьей горе, поддерживается в порядке здание Главного заводоуправления, отреставрированы дом-музей механиков Черепановых и господский дом на улице Тагильской. С другой стороны, в историческом центре города находятся памятники истории и архитектуры, которые буквально на глазах разрушаются, превращаясь в «заброшки». Одна из таких трагичных историй прямо сейчас разворачивается на Карла Маркса, 3. О ней и расскажет нам сегодня Дмитрий Кужильный. 

После реформы 1861 года в уральских заводских посёлках стали активно развиваться ремёсла. В Нижнетагильском посёлке быстрее других развивались ремёсла, так или иначе связанные с медью и с железом: изготовление сельскохозяйственных орудий, строительных материалов и домашней утвари. Одним из тех, кто начал заниматься изготовлением железоскобяных изделий и торговлей ими в Нижнем Тагиле, был бывший заводской мастеровой Александр Ефимович Серебряков. Качество его продукции всегда было на высоте, а цены умеренны, что обеспечивало кустарю стабильные доходы. Все свободные деньги Серебряков не прятал по кубышкам, а вкладывал в развитие своего дела — открывал новые мастерские и лавки, а к концу XIX столетия построил на берегу заводского пруда большое каменное здание, в котором разместил основное производство.

В 1890 году Александр Серебряков взял в долгосрочную аренду участок земли на улице Шамина, где начал строить для своей семьи усадьбу. Городские легенды гласят, что кустарь не обращался за помощью к заводским архитекторам, а создал проект самостоятельно. Ему же принадлежали и эскизы фасадного декора.


Усадьба А. Е. Серебрякова в начале ХХ в. (фото неизв. авт.)
(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/2.jpg)

Центральной постройкой усадьбы являлся прямоугольный одноэтажный жилой дом.

По западному фасаду к нему примыкал одноэтажный флигель, по южному фасаду — ограда, ворота и магазин. Фасады дома и магазина украшены аттиками, декорированным фризом, а углы фасадов — филенчатыми лопатками. Отапливался дом печками оригинальной конструкции: они не требовали много дров и в то же время долго держали тепло.

Среди местных обывателей Александр Ефимович получил прозвище «буржуй купец торговый». Случилось это после того, как он объединил свои капиталы с капиталами одного из сыновей купца Петра Голованова — Семёна. Вместе они создали «Торговый дом Серебряков, Голованов и Ко.» и построили на Новой базарной площади большой магазин со складами.


Магазин «Торгового дома Серебряков, Голованов и Ко.» на Базарной площади (фото 1920 г.)
(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Torgovaja-ploshhad-1-maja-1920-g.-Nizhnij-Tagil-stal-uezdnym-gorodom.-2.jpg)

После Октябрьской революции дела у Серебрякова пошли хуже. Большинство работников из его мастерских разбежались: кто-то ушёл в Красную армию, кто-то уехал в деревню. Когда Нижний Тагил был занят белочехами и колчаковцами, Александр Ефимович сразу выразил лояльность оккупационной администрации, чем снискал благосклонность коменданта.

После окончания Гражданской войны усадьба Серебрякова была реквизирована. Тагил в те годы был преимущественно деревянным и одноэтажным, поэтому каждый каменный или кирпичный дом занимался советскими учреждениями. Но с серебряковской усадьбой вышло немного иначе. Когда в 1920-х годах началось восстановление металлургического завода, в Нижний Тагил приехало много специалистов. Чтобы создать для них более-менее сносные условия, усадьбу превратили в общежитие. Потом здание отдали под квартиры, а во второй половине 1930-х здесь разместили городской военкомат. Районных военкоматов тогда не было, и все призывники Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского и Пригородного района вставали на воинский учёт в этом здании. В годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт не только тагильчане, но и жители сёл и деревень, которые в 20–30-х годах XX века входили в Тагильский округ. 

В 1960–1980-х в бывшей усадьбе Серебрякова располагались районный военкомат Ленинского района и Нижнетагильский городской военкомат. Но после того, как районные военкоматы были упразднены, бывшие владения Александра Ефимовича опустели.


Усадьба А. Е. Серебрякова (фото Toshishiro, 2014 г.)
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08.jpg)

Здание, расположенное по адресу улица Карла Маркса, 3, ещё в 1986 году было внесено в перечень историко-архитектурных памятников города. Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП статус усадьбы был подтверждён. Официальные власти Нижнего Тагила тоже признают усадьбу объектом культурного наследия, и, казалось бы, должны делать всё для того, чтобы её сохранить. Должны, но...


Здание бывшего горвоенкомата в 2015 году (фото Д. Кужильного)

Ещё в 2014–2016 годах за строениями усадьбы следили. Фасады окрашивали, крыши чинили, были заменены водоотливы. Опрятное, хоть и пустующее здание привлекало внимание прохожих: многие с интересом рассматривали мемориальную доску с перечнем Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, которые призывались через горвоенкомат в годы войны. Единственное, что вызывало беспокойство тагильчан, — это то, что усадьба имеет бесхозный вид. Горожане начали бить тревогу в 2019 году, когда на интернет-ресурсах появились снимки усадьбы Серебрякова, заросшей сорняками и побегами кустарника.

О том, что историко-архитектурный памятник и объект культурного наследия превращается в классическую «заброшку», тогда заговорили, наверное, все. Многих возмущало, что в канун 75-летия Победы здание, напрямую связанное с военным периодом истории Нижнего Тагила, стоит в таком запущенном, неприглядном виде. Всё, что тогда предприняли городские власти, — срезали мемориальную доску со стены бывшего горвоенкомата.

Впрочем, формально усадьба Серебрякова вполне обитаема: согласно официальной информации, весь комплекс зданий по адресу улица Карла Маркса, 3 и 3а был передан Пригородному районному суду. Однако после того, как в доме № 3, который и является объектом культурного наследия, начались проблемы с отоплением и водоотведением, суд переехал в построенное в 1970-х годах здание № 3а. Учреждение не имеет права самостоятельно производить ремонт ОКН: этим должны заниматься городские власти в сотрудничестве со специализированными организациями. Сотрудники Пригородного суда в курсе возникшей коллизии и так же, как и многие тагильчане, всерьёз обеспокоены состоянием историко-архитектурного памятника. Но чтобы решить вопрос, необходимы действия «отцов города».

По мнению общественности, равнодушие к настоящей истории Нижнего Тагила может привести к необратимым последствиям — полному исчезновению исторического облика города, которому вот-вот исполнится 300 лет.


(фото Владимира Серова, 2021 г.)

 

(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»

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