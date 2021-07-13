Тагильская заброшка на Карла Маркса: от самобытной усадьбы «буржуя купца торгового» до общежития, военкомата и полного запустения

Не всё так однозначно с этими «заброшками», как может показаться. С одной стороны, в последние 10–15 лет в Нижнем Тагиле сделано немало для сохранения его богатой истории. Восстановлена усадьба, известная нам как Демидовская дача, отреставрирована и превращена в музей башня на Лисьей горе, поддерживается в порядке здание Главного заводоуправления, отреставрированы дом-музей механиков Черепановых и господский дом на улице Тагильской. С другой стороны, в историческом центре города находятся памятники истории и архитектуры, которые буквально на глазах разрушаются, превращаясь в «заброшки». Одна из таких трагичных историй прямо сейчас разворачивается на Карла Маркса, 3. О ней и расскажет нам сегодня Дмитрий Кужильный.

После реформы 1861 года в уральских заводских посёлках стали активно развиваться ремёсла. В Нижнетагильском посёлке быстрее других развивались ремёсла, так или иначе связанные с медью и с железом: изготовление сельскохозяйственных орудий, строительных материалов и домашней утвари. Одним из тех, кто начал заниматься изготовлением железоскобяных изделий и торговлей ими в Нижнем Тагиле, был бывший заводской мастеровой Александр Ефимович Серебряков. Качество его продукции всегда было на высоте, а цены умеренны, что обеспечивало кустарю стабильные доходы. Все свободные деньги Серебряков не прятал по кубышкам, а вкладывал в развитие своего дела — открывал новые мастерские и лавки, а к концу XIX столетия построил на берегу заводского пруда большое каменное здание, в котором разместил основное производство.

В 1890 году Александр Серебряков взял в долгосрочную аренду участок земли на улице Шамина, где начал строить для своей семьи усадьбу. Городские легенды гласят, что кустарь не обращался за помощью к заводским архитекторам, а создал проект самостоятельно. Ему же принадлежали и эскизы фасадного декора.



Усадьба А. Е. Серебрякова в начале ХХ в. (фото неизв. авт.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/2.jpg)



Центральной постройкой усадьбы являлся прямоугольный одноэтажный жилой дом.

По западному фасаду к нему примыкал одноэтажный флигель, по южному фасаду — ограда, ворота и магазин. Фасады дома и магазина украшены аттиками, декорированным фризом, а углы фасадов — филенчатыми лопатками. Отапливался дом печками оригинальной конструкции: они не требовали много дров и в то же время долго держали тепло.

Среди местных обывателей Александр Ефимович получил прозвище «буржуй купец торговый». Случилось это после того, как он объединил свои капиталы с капиталами одного из сыновей купца Петра Голованова — Семёна. Вместе они создали «Торговый дом Серебряков, Голованов и Ко.» и построили на Новой базарной площади большой магазин со складами.



Магазин «Торгового дома Серебряков, Голованов и Ко.» на Базарной площади (фото 1920 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Torgovaja-ploshhad-1-maja-1920-g.-Nizhnij-Tagil-stal-uezdnym-gorodom.-2.jpg)



После Октябрьской революции дела у Серебрякова пошли хуже. Большинство работников из его мастерских разбежались: кто-то ушёл в Красную армию, кто-то уехал в деревню. Когда Нижний Тагил был занят белочехами и колчаковцами, Александр Ефимович сразу выразил лояльность оккупационной администрации, чем снискал благосклонность коменданта.

После окончания Гражданской войны усадьба Серебрякова была реквизирована. Тагил в те годы был преимущественно деревянным и одноэтажным, поэтому каждый каменный или кирпичный дом занимался советскими учреждениями. Но с серебряковской усадьбой вышло немного иначе. Когда в 1920-х годах началось восстановление металлургического завода, в Нижний Тагил приехало много специалистов. Чтобы создать для них более-менее сносные условия, усадьбу превратили в общежитие. Потом здание отдали под квартиры, а во второй половине 1930-х здесь разместили городской военкомат. Районных военкоматов тогда не было, и все призывники Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского и Пригородного района вставали на воинский учёт в этом здании. В годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт не только тагильчане, но и жители сёл и деревень, которые в 20–30-х годах XX века входили в Тагильский округ.

В 1960–1980-х в бывшей усадьбе Серебрякова располагались районный военкомат Ленинского района и Нижнетагильский городской военкомат. Но после того, как районные военкоматы были упразднены, бывшие владения Александра Ефимовича опустели.



Усадьба А. Е. Серебрякова (фото Toshishiro, 2014 г.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08.jpg)



Здание, расположенное по адресу улица Карла Маркса, 3, ещё в 1986 году было внесено в перечень историко-архитектурных памятников города. Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП статус усадьбы был подтверждён. Официальные власти Нижнего Тагила тоже признают усадьбу объектом культурного наследия, и, казалось бы, должны делать всё для того, чтобы её сохранить. Должны, но...



Здание бывшего горвоенкомата в 2015 году (фото Д. Кужильного)



Ещё в 2014–2016 годах за строениями усадьбы следили. Фасады окрашивали, крыши чинили, были заменены водоотливы. Опрятное, хоть и пустующее здание привлекало внимание прохожих: многие с интересом рассматривали мемориальную доску с перечнем Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, которые призывались через горвоенкомат в годы войны. Единственное, что вызывало беспокойство тагильчан, — это то, что усадьба имеет бесхозный вид. Горожане начали бить тревогу в 2019 году, когда на интернет-ресурсах появились снимки усадьбы Серебрякова, заросшей сорняками и побегами кустарника.

Объект культурного наследия в 2020 году (фото Д. Кужильного) Объект культурного наследия в 2020 году (фото Д. Кужильного) Объект культурного наследия в 2020 году (фото Д. Кужильного)

О том, что историко-архитектурный памятник и объект культурного наследия превращается в классическую «заброшку», тогда заговорили, наверное, все. Многих возмущало, что в канун 75-летия Победы здание, напрямую связанное с военным периодом истории Нижнего Тагила, стоит в таком запущенном, неприглядном виде. Всё, что тогда предприняли городские власти, — срезали мемориальную доску со стены бывшего горвоенкомата.

Впрочем, формально усадьба Серебрякова вполне обитаема: согласно официальной информации, весь комплекс зданий по адресу улица Карла Маркса, 3 и 3а был передан Пригородному районному суду. Однако после того, как в доме № 3, который и является объектом культурного наследия, начались проблемы с отоплением и водоотведением, суд переехал в построенное в 1970-х годах здание № 3а. Учреждение не имеет права самостоятельно производить ремонт ОКН: этим должны заниматься городские власти в сотрудничестве со специализированными организациями. Сотрудники Пригородного суда в курсе возникшей коллизии и так же, как и многие тагильчане, всерьёз обеспокоены состоянием историко-архитектурного памятника. Но чтобы решить вопрос, необходимы действия «отцов города».

(фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.)

По мнению общественности, равнодушие к настоящей истории Нижнего Тагила может привести к необратимым последствиям — полному исчезновению исторического облика города, которому вот-вот исполнится 300 лет.



(фото Владимира Серова, 2021 г.)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»