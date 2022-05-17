Тагильские заброшки. «Сотка»

Жителям Вагонки хорошо знаком комплекс заброшек на Восточном шоссе, 37. Это корпуса профтехучилища № 100, которые были построенные всего-то 35 лет назад, но уже несколько лет никем не используются и превратились в классическую «заброшку». В новом выпуске «Тагильских заброшек» расскажем о ГПТУ № 100, или «сотке», — одном из средних профессиональных учебных заведений Нижнего Тагила, где юноши и девушки наряду с обязательным полным средним образованием получали профессию, которая должна была обеспечивать их благосостояние если не на всю оставшуюся жизнь, то на большую её часть.

Фото: TagilCity.ru / фрагмент ориг. изображения (https://tagilcity.ru/attachments/ea96d9feb2f7e24ebd17448f88d2a6e14fa56345009a3f5c2f25e2019517.jpg)

Профтехучилища, готовившие рабочие кадры для предприятий, за всё время своего существования пережили и триумфы, и падения. Когда-то, в 30-е и 40-е годы XX века, диплом фабрично-заводского училища (ФЗУ, прежнее название — ГПТУ) давал его обладателю не только гарантированное рабочее место на заводе или фабрике, но и возможность быстрого профессионального роста: сначала до бригадира, затем до мастера, начальника смены и даже до заместителя начальника цеха.

В 1960-е престиж ГПТУ начал девальвироваться, училища стали превращаться в учебные заведения для тех, кто с трудом окончил восемь классов средней школы. В 1970-х в народе ходила ироничная расшифровка аббревиатуры ГПТУ: «Господи, помоги тупому устроиться», что далеко не всегда соответствовало действительности. В профтехучилища шли не только те, кому не давалась учёба в школе. Примерно половина контингента обучалась в ГПТУ по иным причинам: желание зарабатывать, низкое благосостояние семьи, интерес к профессии. Стать инженером, врачом или учителем хотели далеко не все школьники, особенно из числа тех, кто знал о размере зарплат в конструкторских бюро, школах или поликлиниках от своих родителей. Сейчас это может показаться невероятным, но в конце 1970-х — начале 1980-х годов многие вузы страдали от недобора студентов. Например, в 1980 году на физмате нашего педагогического института конкурс при поступлении составлял три места на одного человека.

История «сотки» началась очень давно — летом 1934 года, когда на «Уралвагонзаводе» остро встала проблема квалифицированных кадров. Заводу требовались токари, фрезеровщики, формовщики, а также электрики и слесари. Кадровый голод тогда испытывали многие предприятия СССР, но на Урале нехватка квалифицированных рабочих ощущалась особенно сильно. 21 августа 1934 года Свердловский обком партии принял решение о создании при «Уралвагонстрое» школы фабрично-заводского ученичества. Для этого предприятию были выделены целевые средства, и уже 1 октября того же года приказом управления строительством «Уралвагонстроя» за номером 331 к обучению приступили 250 молодых жителей Вагонки. Тогда учебными классами стали бытовые помещения завода. Обучение велось по ускоренной программе, и уже через год состоялся первый выпуск. Школа фабрично-заводского ученичества «Уралвагонстроя» просуществовала почти шесть лет. Основной упор в те годы делался на получение учащимися профессиональных навыков, а общее образование давалось по сокращённой программе школы-семилетки.



В учебном классе школы ФЗУ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoXVy9X7qPbhWNu2yQ8yDW6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic)



В 1940 году согласно указу Президиума Верховного совета СССР школа фабрично-заводского ученичества «Уралвагонзавода» была реорганизована в ремесленное училище, которому тут же был присвоен номер 25. Ремесленное училище № 25 (РУ-25) вывели из подчинения заводу и передали Главному управлению трудовых резервов РСФСР. В октябре следующего года при училище была открыта школа фабрично-заводского обучения — ФЗО № 7. Оба учебных заведения стали готовить квалифицированных рабочих не только для нужд «Уралвагонзавода», но и для других предприятий.

По предложению директора завода № 182 Юрия Максарёва в ремесленное училище № 25 стали принимать ребят из детских домов Нижнего Тагила. Воспитанники получали полное вещевое довольствие, место в общежитии, трёхразовое питание по рабочей норме. Зачисляли в ремесленное училище без экзаменов, обучение длилось два года. Учащиеся имели возможность заниматься в кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях, каждый получал годовой абонемент в библиотеку.



Учащиеся ремесленного училища № 25 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/books/images/37_022.jpg)



Всего за годы войны более 5000 воспитанников детских домов прошли обучение в РУ-25 и получили специальности токарей, фрезеровщиков, слесарей.

В 1959 году в связи с реорганизацией системы обучения трудовых резервов школа ФЗО № 7 была объединена с училищем № 10, созданное учебное заведение получило название государственное профессионально-техническое училище № 10 (ГПТУ № 10). Три года спустя ремесленное училище № 25 было переименовано в ГПТУ № 14. Реорганизации в сфере профтехобразования привели к тому, что в 1978 году ГПТУ № 10 стало техническим училищем № 12, и в таком статусе просуществовало шесть лет. 18 октября 1984 года техническое училище № 12 было преобразовано в среднее профессионально-техническое училище № 100 (СПТУ № 100).

Практически сразу же у нового училища возникли проблемы. В начале 1980-х профтехобразование стало необычайно популярным, профтехучилища были переполнены. Не хватало помещений для проведения занятий, мест в общежитиях для иногородних и площадей для практических занятий. Руководство «Уралвагонзавода» ещё в 1983 году приняло решение построить для СПТУ № 100 новые здания. И в 1986-м «сотка» переехала в только что выстроенный учебно-производственный комплекс по адресу Восточное шоссе, 37. Надо отметить, что место было не совсем удобным — до ближайшей остановки общественного транспорта нужно было довольно далеко идти пешком. Зато в комплексе было всё необходимое для полноценной учёбы и отдыха: учебно-производственные мастерские, учебный корпус и административно-бытовой корпус со столовой, спортивным залом и библиотекой с читальным залом. Все три корпуса соединялись друг с другом подземными переходами для более быстрого и удобного перемещения учащихся.



ПТУ № 100 на спутниковой карте (WEB-cut / фрагмент ориг. изображения)

(https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil/?l=sat&ll=60.108786%2C57.929924&z=17)



В училище ребята получали профессии электриков, крановщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов ЭВМ, токарей, фрезеровщиков, слесарей КИПиА и ряда других, востребованных на «Уралвагонзаводе». В течение 10 лет училище являлось одним из лучших не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области.

В 1994 году СПТУ № 100 переименовали в государственное учреждение профессионального образования «Нижнетагильское машиностроительное училище», что никак не сказалось на качестве обучения. Но реформы народного образования, начавшиеся в стране, привели сначала к ряду реорганизаций, а в 2009 году — к объединению учебного заведения с профтехучилищами № 14 и 89 под вывеской «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

Учебно-производственной базой для нового техникума стал комплекс зданий СПТУ № 89. В 2013 году на основании постановления правительства Свердловской области № 72-ПП техникум получил статус государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». А здания «сотки» остались бесхозными.

Оставшиеся без присмотра помещения быстро стали местом паломничества бомжей, наркоманов и охотников за металлоломом. В 2016 году на первом этаже главного корпуса был проведён ремонт, здание некоторое время использовалось Нижнетагильским филиалом Свердловского областного медицинского колледжа. Но затем колледж переехал, правда оставив охрану, но только для одного корпуса, остальные два по-прежнему пребывают в аварийном состоянии, и судьба их не определена.

Недавно активисты сообщества @zabroshki_ekb в Instagram* побывали в зданиях бывшего СПТУ № 100, где их пристальное внимание привлёк спортивный зал училища.

Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора

Нам, как и большинству жителей Вагонки, непонятно, почему при дефиците в Дзержинском районе помещений для занятий спортом, по сути, готовый спортивный зал находится в плачевном состоянии. В нём можно было бы разместить не одну спортивную секцию, проводить занятия и даже устраивать соревнования. Ремонт здания вряд ли будет слишком накладным для бюджета района и тем более для такого предприятия, как УВЗ. Организовать остановку общественного транспорта поблизости и даже ввести новый автобусный маршрут тоже не представляется какой-то неразрешимой задачей. В крайнем случае спортивный зал можно передать в структуру клуба «Спутник», где он тоже не будет лишним.

Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора Фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора

Остаётся надеяться, что все три корпуса бывшего СПТУ № 100 в ближайшем будущем вернутся к жизни и прослужат жителям Вагонки ещё не одно десятилетие.

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(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»