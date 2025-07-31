В Нижнем Тагиле начался суд над поджигателями, по вине которых пострадала пенсионерка

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила проходит слушание по делу о поджигателях, в результате действий которых едва не погибла пенсионерка.

Напомним, в ночь на 1 октября 2024 года на улице Красноармейской, 57 разгорелся пожар в квартире 78-летней пенсионерки, в результате которого погибла её кошка, и пострадала она сама. Как рассказал сын женщины, между металлической и деревянной дверью было залито горючее вещество. По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих 19-летних тагильчан — Савелия Русских и Илью Пастухова.

В отношении молодых людей следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, камеры зафиксировали, как двое зашли в подъезд, а вскоре после начала пожара скрылись с места происшествия. Мотивом, по версии обвинения, стал конфликт с внуком пенсионерки, сообщает ТК «Телекон».

«У Савелия Русских и Пастухова Ильи был конфликт с молодым человеком, внуком этой бабушки, который встречался с девушкой, которая пожаловалась ему на то, что Савелий Русских и Пастухов Илья втянули её в эту схему. Она зарегистрировала на себя ИП, открыла счета в банках, после чего, соответственно, у неё начались проблемы, к ней тоже поступили претензии», — рассказал адвокат коллегии адвокатов «Оферта» Марат Ганиев.

Адвокаты обвиняемых отрицают намерение подсудимых убить пенсионерку, утверждая, что молодые люди хотели лишь напугать её внука. Сама же потерпевшая заявляет, что пережила страшную ночь — она кричала и молилась, от шока забыв, как пользоваться телефоном, который в тот момент был у неё в руке.

«Мой подзащитный своими действиями лишь хотел напугать, и то не потерпевшую, о месте жительства потерпевшей в данном жилом помещении мой подзащитный не знал, не догадывался и не предполагал. Никакого конфликта с потерпевшей мой подзащитный не имел. Соответственно, причинить вред её здоровью, а тем более лишить её жизни, умысла не имел», — говорит адвокат одного из обвиняемых.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В результате пожара не только погибла любимая кошка пенсионерки, но и пострадали вещи и мебель, а сама пострадавшая провела 12 дней в больнице. Общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.