В Нижнем Тагиле осудили мужчину, избившего знакомого костылём

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 38-летнему мужчине за избиение своего знакомого.

4 апреля 2024 года мужчина, будучи пьяным и находясь у приятеля дома, вытащил из его кошелька 1,5 тысячи рублей. Когда тот заметил пропажу и предъявил претензии, осуждённый нанёс ему несколько ударов руками по голове, а потом стал избивать знакомого металлическим костылём, потребовал перевести 150 тысяч рублей на карту и сообщить пин-код от неё.

В итоге хозяин квартиры перевёл 15 тысяч рублей, а ещё 22,6 тысячи рублей осуждённый похитил с карты самостоятельно. В результате избиения пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным в совершении разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.