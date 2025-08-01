В МБУ «Тагилгражданпроект» сменился руководитель

В МБУ «Тагилгражданпроект» новый руководитель. Евгения Малекина, возглавлявшего учреждение с весны 2019 года, сменил бывший директор МКУ «НТ УКС» Андрей Леванов.

«Евгений Александрович покинул пост по собственному желанию и семейным обстоятельствам», — сообщили редакции АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Как сообщается в официальной группе «Тагилгражданпроекта», Андрей Владимирович обладает большим опытом и знаниями в сфере, и идеи нового руководителя помогут сделать Нижний Тагил ещё более комфортным и современным городом.