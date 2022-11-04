Две революции в Нижнем Тагиле. Радость народа после падения самодержавия, у городовых забрали револьверы, митинги каждый день, Елим Демидов предсказал крах империи в октябре 1917 года

События февраля 1917 года потрясли основы Российской империи и сулили масштабные демократические реформы и преобразования. Но почти единодушно поддержанная народом Февральская революция не принесла ожидаемых результатов, а Временное правительство оказалось не в состоянии управлять страной. На фоне нарастающего кризиса активизировалась деятельность большевиков — радикального крыла Российской социал-демократической партии (РСДРП), — которые выступали за силовой захват власти и построение социалистического государства. Результатом действий большевиков стала Октябрьская революция или, как сейчас её называют многие историки — Октябрьский переворот.

В конце февраля — начале марта 1917 года (по юлианскому календарю, действовавшему тогда в России) в стране начались массовые антиправительственные выступления рабочих, поддержанные солдатами Петроградского гарнизона, которые и привели к падению самодержавия. В России было создано Временное правительство, сосредоточившее в своих руках всю законодательную и исполнительную власть. И хотя Февральская революция началась как стихийный порыв народных масс, её успеху способствовал острый внутриполитический кризис: стремительно возрастающее недовольство либерально-буржуазных кругов политикой царя, продолжающаяся война, рост цен на продукты питания и промышленные товары. Хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях Москвы и Петрограда привели к тому, что 27 февраля (12 марта) 1917-го всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание. Воинские части перешли на сторону восставших и заняли правительственные здания, вокзалы, почту, телеграф и другие ключевые объекты города. Правительство было не способно к принятию решительных действий, а немногочисленные воинские подразделения, сохранявшие верность режиму, либо оказались не в состоянии самостоятельно справиться с восставшими, либо были блокированы ими.

Результатом Февральской революции стало отречение от престола царя Николая II и создание Временного правительства под председательством Георгия Львова, которое соединило в своём лице законодательную и исполнительную власть, заменив царя, Госсовет, Совет министров и Думу и подчинив себе Сенат и Синод. В выпущенной декларации Временное правительство объявило амнистию политическим заключённым, провозгласило гражданские свободы, реформу полиции и реформу местного самоуправления. Одновременно с этим революционно-демократическими силами были сформированы «отряды самоохраны населения» и параллельный орган власти — Петроградский совет, что привело к двоевластию. 1 (14) марта 1917 года новая власть была установлена уже в Москве, а в течение марта — по всей стране.



Тагильчане встречают известие о падении самодержавия, 1917 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



Первостепенные задачи, определённые Временным правительством в марте 1917-го, созданные по всей стране Советы поначалу поддержали. В перечень этих задач входили: продолжение защиты страны, воссоздание в России действенного административного аппарата, проведение необходимых политических и социальных реформ, подготовка преобразования страны из централизованного государства в федеративное. Одними из важнейших задач Временного правительства были также созыв Учредительного собрания — представительного органа для определения государственного устройства страны — и подготовка к выборам в Учредительное собрание. Изначально выборы собирались провести 17 сентября, но затем было решено перенести их на 12–14 ноября, а созыв Собрания — на 28 ноября.

В Нижнетагильском посёлке весть о свержении самодержавия встретили по-разному. Рабочие, крестьяне и большинство обывателей не скрывали радости по поводу случившегося. Земские власти, купечество, управленческий аппарат заводов и приисков, приказчики и крупные кустари были осторожны в оценке тех событий.

«Везде царило возбуждение. На заводах, на руднике, на железной дороге проходили собрания, на которых тагильчане приветствовали рабочих и солдат Петрограда, свергнувших царя. Люди вышли на улицы…» — вспоминал старый большевик Александр Васильевич Бархатов.

Революционный порыв охватил не только рабочих. Известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов вспоминал в своих записках, позже вошедших в книгу «Старый Тагил глазами краеведа»: «Мы, мальчишки 4-го класса Высшего начального училища, не пропускали ни демонстраций, ни митингов, ни ученических собраний. Активистами, прежде всего, был поставлен вопрос, нужен ли нам урок закона Божьего... Также требовали упростить русское правописание, убрать из алфавита буквы ять, фита, ижица и отменить цифровую оценку знаний… Требовали отменить классный и внеклассный надзор и обязательное ношение ученической формы. И всё в таком духе, 11 пунктов».

Следить за порядком на улицах посёлка решили поручить «выборной милиции» (как правило, из рабочих) и «отрядам самоохраны населения». Должности волостных старшин и сельских старост были упразднены. Вскоре в Нижнем Тагиле установилось двоевластие. 5 марта 1917 года был избран Временный комитет общественной безопасности, в который вошли семеро рабочих, один представитель от заводского инженерного корпуса, один от купечества и адвокат — присяжный поверенный нижнетагильского завода.

Рабочие создали свой орган власти — Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он был избран 14 марта 1917 года на собраниях трудовых коллективов тагильских предприятий. В состав исполкома вошли несколько известных в городе большевиков, но председателем большинством голосов избрали меньшевика Козлова. Заместителями председателя были избраны тоже меньшевики — Евграфов и Антонов, вышедшие из состава Временного комитета общественной безопасности. Поначалу обе властные ветви работали достаточно продуктивно. На заводах установили восьмичасовой рабочий день, создали профессиональные союзы, а в апреле 1917 года на всех предприятиях округа была составлена новая повышенная шкала расценок, которую обязали соблюдать всех заводовладельцев.

Надо сказать, что Демидовы с первых дней революции не питали иллюзий относительно своего будущего, трезво оценивая события, происходящие в России. Уже накануне Февральской революции они распродали акции недавно созданного «Акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П. П. Демидова», оставив себе лишь 10%, и большинство золотых и платиновых приисков.

В апреле 1917-го Елим Павлович Демидов, дослуживающий последние дни в должности российского посланника в Греции, писал сестре Марии Павловне Демидовой-Абамелек-Лазаревой: «Россия погружается в жутчайший хаос, размах которого трудно себе представить. Люди, пришедшие к власти в стране, не способны удержать её в своих руках, и уже через полгода, максимум восемь-девять месяцев, мы сможем наблюдать подлинный, полный крах империи».

Тем временем в Нижнетагильском посёлке, как и во всей стране, развернулась подготовительная кампания к выборам в Учредительное собрание. На столбах, заборах и стенах домов, в витринах лавок и магазинов появились агитационные листовки.



Листовка партии эсеров (социалистов-революционеров) Верхотурского уезда (1917 г.) (фото неизв. автора / общ. достояние)



Представители большевиков, меньшевиков, анархистов, эсеров и кадетов зазывали народ на свои собрания и митинги. Многие рабочие нижнетагильских заводов и рудников пребывали в растерянности, не понимая, кого слушать, кого поддерживать, за кого голосовать. Телевидения и радио в ту пору ещё не было, и агитаторы делали упор на силу живого и печатного слова.

«Митинги на тагильских улицах и предприятиях проходили каждую неделю, иногда и не по одному разу. Работает народ полдня, и вдруг клич: в таком-то месте начинается митинг. Люди бросают работу, идут на митинг, чтобы послушать, что говорят, или просто поддержать своих, тех, кого знают. Особенно старались эсеры и меньшевики: едва ли не каждую неделю агитировали. Выступали обычно по двое-трое, отвечали на вопросы. После митинга обязательно раздавали листовки или газеты», — вспоминал в конце 1970-х годов один из ветеранов ВЖР Василий Иванович Кондаков.



Агитационные материалы, 1917 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



Среди тех, кому довелось слушать пламенные речи тагильских агитаторов и революционеров, был Виталий Маркович Примаков — первый комдив кавалерийской дивизии Червонного казачества, легендарный Рагиб-бей, возглавлявший операцию РККА в Афганистане в 1929 году, второй муж музы Маяковского Лили Брик, публицист, военный историк, автор книг и десятков статей на исторические и военно-исторические темы. В Нижнем Тагиле Виталий Примаков оказался случайно: в феврале 1915 года за распространение листовок и хранение оружия он был арестован царской охранкой и осуждён на пожизненное поселение в Восточной Сибири. Февральская революция освободила не только «птенцов Керенского», но и большинство политических заключённых, в числе которых оказался и Примаков. В апреле 1917-го он отправился в Петроград и проезжал через наши края.

«Ранним утром наш поезд остановился на какой-то станции. Один из пассажиров сказал, что это бывшая вотчина капиталистов Демидовых. Вскоре выяснилось, что наш поезд отправят только вечером, и я решил пройтись, посмотреть окрестности, купить хлеба в дорогу. Посёлок оказался гораздо крупнее, чем я поначалу его представлял. Несмотря на будний день, людей на улицах было довольно много. То тут, то там встречались листовки, расклеенные на стенах домов и тумбах для объявлений, призывающие принять участие в выборах в Учредительное собрание или же извещающие о митингах. На улицах встречались патрули рабочей милиции. Некоторые были вооружены винтовками, но чаще — охотничьими ружьями и берданками. На углу какой-то молодой человек раздавал листовки. От него я узнал, что возле гостиницы какого-то купца идёт митинг. Я без раздумий спросил, как туда пройти... У гостиницы было многолюдно. Тут стояли какие-то подводы, ямщицкие брички, то и дело кто-то выходил из здания и входил в него. Здесь же шёл митинг. Послушав оратора, я понял, что он из партии эсеров. Митинг охранял странного вида патруль: двое рабочих с ружьями за плечами и городовой в форме, но без оружия. Я подошёл к ним и спросил, где можно купить хлеба. Городовой показал мне на магазин. В этот момент раздался громкий голос: “Товарищи! Не слушайте соглашателей! Сейчас на Полевском заводе начнётся митинг, рабочий, большевистский. Пойдём со мной!..” Сразу же человек двадцать вышли из толпы. Я спросил одного из рабочих, далеко ли находится этот завод. “Вы приезжий, товарищ?” — спросил он. Я в двух словах рассказал ему о себе, откуда и куда еду. “Тогда идите за мной. Расскажете там, в Петрограде, о том, что тагильские рабочие поддерживают большевиков”», — вспоминал Виталий Примаков в 1933 году.

Почти сразу после падения самодержавия в стране резко увеличилось число имущественных и уголовных преступлений. Нижнетагильский посёлок, являвшийся достаточно крупным промышленным центром, всегда привлекал преступников, но их деятельность в большинстве случаев очень быстро пресекалась довольно мощным полицейским аппаратом. Теперь, когда полиция была фактически лишена возможности работать, уголовные элементы активизировались особенно сильно. Нижнетагильский Временный комитет общественной безопасности с первых дней существования приступил к созданию «выборной милиции» — народной милиции с выборным начальством, подчинённым органу местного самоуправления. Эта структура должна была заменить полицию и отдельный корпус жандармов.

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов уже в мае 1917-го поставил задачу создать свои силы «противодействия беспорядкам». В июне того же года в посёлке появился первый отряд Красной гвардии в количестве 35 человек. Командовал соединением рабочий Высокогорского завода меньшевик Пётр Бабин, впоследствии перешедший во фракцию большевиков.

Первый Нижнетагильский отряд Красной гвардии (фото 1917 г.) (фото неизв. автора / общ. достояние) Командир первого отряда Красной гвардии в Нижнем Тагиле П. И. Бабин (в центре), 1937 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/imgbook8/11_18_015.jpg)

Вооружение красногвардейцев состояло из охотничьих ружей, устаревших винтовок Бердана и нескольких револьверов, изъятых у городовых. Отряд дежурил на митингах, охранял здание Совета, а также патрулировал улицы посёлка. При отделении железной дороги рабочими был создан особый военизированный красногвардейский батальон, находившийся в подчинении Главного железнодорожного штаба в Перми. Бойцы батальона охраняли здание станции, железнодорожные переезды и мосты, телеграф, контролировали отправку грузов со станций Нижний Тагил и Сан-Донато. Кроме проблемы охраны правопорядка в посёлке, у Совета появилась ещё одна — газета. Местная газета «Рабочий», основанная в 1906 году революционерами-подпольщиками РСДРП, оказалась под полным контролем меньшевиков и эсеров. Пользуясь большинством в Совете рабочих, они расставили на ключевые должности в редакции своих однопартийцев, которые не пропускали материалы большевиков на страницы издания. Такая же ситуация сложилась и с выпуском агитационных материалов — листовки эсеров и меньшевиков печатались без ограничения.



Листовка партии эсеров (социалистов-революционеров), предостерегающая тагильчан от голосования за партию кадетов (конституционных демократов), 1917 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



Большевики попробовали найти выход из положения, распространяя на заводах центральную газету фракции РКП(б) «Правда». Для этого на предприятиях были собраны немалые деньги, на которые и собирались закупать газету в Москве. Однако решением Совета все средства были пущены «на увеличение тиража и развитие местной газеты “Рабочий”». Позднее «Правду» всё-таки стали доставлять в Нижний Тагил, хотя и в небольших количествах.

Этот эпизод ещё сильнее обострил межфракционные противоречия в Совете. 11 июля 1917 года в здании заводского театра состоялось собрание членов местной ячейки РСДРП, на котором фракция большевиков заявила о создании отдельной политической организации и демонстративно покинула собрание. Демарш большевиков поначалу оказался непонятым большинством рабочих. Поняв, что выход фракции из Совета рабочих не сплотил пролетариат вокруг большевиков, руководители тагильской организации РСДРП(б)/РКП(б) обратились за помощью в Екатеринбург. Вскоре в Нижний Тагил приехал один из лидеров уральских большевиков Иван Михайлович Малышев. Прекрасный оратор и организатор, Малышев познакомил тагильских рабочих с решениями VI съезда партии, взявшего курс на подготовку вооружённого восстания, и «Апрельскими тезисами» В. И. Ленина. Тезисы состояли из десяти положений: резкая критика войны, отказ от «революционного оборончества», переход от буржуазно-либеральной революции к революции социалистической, категорический отказ от поддержки Временного правительства, необходимость противостояния блоку мелкобуржуазных оппортунистических партий и перехода всей государственной власти к Советам рабочих депутатов, банковская и аграрная реформы, контроль Советов за общественным производством и распределением продуктов, а также внутрипартийные задачи и обновление Интернационала.



Иван Михайлович Малышев (фото неизв. автора, 1912 г. / общ. достояние)



Продолжение следует…