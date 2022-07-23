Пионерский сквер: от упадка до возрождения 

Для многих молодых и не очень людей, ныне живущих на Вагонке, Пионерский сквер был всегда. Для кого-то он был частью воспоминаний, связанных с прошлым, для кого-то — просто небольшим участком между улицами Ильича, Правды и проспектом Дзержинского, заросшим кустами акации, волчьей ягоды и старыми деревьями. Уже в начале 2000-х только один из десяти молодых жителей Дзержинского района мог ответить на вопрос о том, кто и когда заложил этот сквер. И только один из двадцати знал, что было на месте сквера до его появления. И практически никто не мог сказать, почему сквер называется Пионерским.

Началась история Пионерского сквера в 1949 году, когда кабинет директора УВЗ занял Иван Васильевич Окунев, назначенный на эту должность вместо Семёна Скачкова, направленного наводить порядок на Челябинском тракторном заводе. С первых дней своего директорства Окунев взялся за благоустройство и озеленение территории завода и улиц Вагонки.



Иван Васильевич Окунев (фото неизв. автора из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2020/12/07/31.JPG)



Территория завода была очищена от промышленного мусора, а в цехах УВЗ была введена такая дисциплина, как культура производства, активно шло благоустройство межцеховых пространств. На заводе появилась штатная единица садовника. По просьбе Окунева из Харькова были привезены саженцы яблонь, на заводской территории разбили клумбы, установили цветочные вазоны.

Иван Васильевич приказал убрать перед проходной ларьки, в которых шла торговля пивом и водкой на розлив, а на их месте высадить саженцы берёзы, липы, ясеня. Озеленение завода не всегда шло гладко. Так, в первую зиму часть харьковских яблонь вымерзла. Окунева это не остановило. Узнав, что в Тагиле ещё в 1920-х годах были выведены морозостойкие сорта яблонь, он приказал «раздобыть эти саженцы хоть из-под земли». Саженцы нашлись в полузаброшенном саду Кузьмы Рудого на Вые, и скоро на заводской территории появились яблоневые аллеи. Затем был заключён долгосрочный договор с нижнетагильским предприятием «Горзеленхоз» о поставке для посёлка Вагонстроя саженцев деревьев и кустов.

Не менее активно шло озеленение улиц Дзержинского района. Стройные ряды саженцев стали появляться не только на главных улицах Вагонки, но и во дворах рабочих посёлков. Окунев часто бывал в центральной части города на заседаниях горсовета и горкома партии и всегда обращал внимание на два сквера — Комсомольский и Красной Армии.

«На Вагонке тоже должен появиться сквер. Место для него найдётся», — не раз говорил на заводских совещаниях Иван Васильевич.

Место для сквера новый директор присмотрел давно. В годы войны на большой территории между улицами Советской и Правды располагались бараки, построенные для эвакуированных с Украины рабочих танкового завода. Но в 1946-м барачный посёлок начал пустеть: кто-то решил вернуться в родные края, кто-то переехал в более благоустроенные брусковые дома. Бараки постепенно стали разбирать на дрова, и через три года территория превратилась в заросший бурьяном пустырь. Это место Окунев и решил превратить в сквер. Заводским проектировщикам было дано поручение: за два месяца разработать проект сквера. Тем временем начальники цехов и отделов должны были организовать субботники по расчистке территории.

В те годы отношение к субботникам было иным, чем в нынешние времена. Для большинства заводчан вопрос о том, выходить или не выходить на субботники, вообще не стоял. На субботники, особенно по благоустройству, иной раз выходило полторы тысячи человек. На первые субботники по расчистке территории будущего сквера многие пришли с детьми школьного возраста, которые работали с большим энтузиазмом. Иван Васильевич заметил это и вскоре вышел в районный отдел народного образования с предложением: пусть шефство над сквером возьмут школьники Вагонки. Первыми на призыв Окунева откликнулись ученики и преподаватели школы № 9. Затем к ним присоединились учащиеся школы № 7 и вечерних школ.

Тем временем проект сквера был готов. Его общая площадь составляла 26 725 квадратных метров, из которых под зелёные насаждения было отведено 24 400 квадратных метров. В центре сквера должен был заработать фонтан, от которого в четыре стороны расходились широкие аллеи.

На территории сквера было решено высадить 300 тополей, 255 берёз, по 50 ясеней и вязов, два десятка яблонь и почти 16 тысяч кустов жимолости, сирени и жёлтой акации. «Уралвагонзавод» должен был закупить и установить парковые скульптуры, 40 скамеек, заасфальтировать дорожки и провести освещение. Каждый цех завода выделил по два-три человека, из которых были созданы две бригады, и работа закипела.

Осенью 1951 года сквер был открыт. По предложению Окунева его назвали Пионерским. Работы по благоустройству продолжались и после открытия: территорию обнесли оградой, установили летнюю эстраду, беседки, урны. У каждого входа в сквер обустроили площадки для лотков выносной торговли выпечкой, мороженым, газированной водой. Появился у сквера и свой штат: дворник, два сторожа и садовник. Через несколько лет летнюю эстраду заменили детской площадкой, а беседки убрали, чтобы отвадить любителей спиртного.



Пионерский сквер (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//26-Pionerskij-skver-v-Dzerzhinskom-rajone.jpg)



Главной достопримечательностью сквера стал фонтан с бронзовыми лягушками, извергающими струи воды. В летние знойные дни фонтан был самым востребованным объектом у детворы. За возможность посидеть на спине у лягушки хотя бы пару минут выстраивались очереди из мальчишек и девчонок. Взрослые жители Вагонки любили фотографироваться у фонтана — кто всей семьёй, а кто и в одиночку.

Фото неизв. автора, 1954 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Pionerskij-skver.Fontan-s-ljagushkami.1954-god.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://историятагила.рф/history/images_history/2013_045.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://tagilka.ru/upload/medialibrary/80f/80fa464ff3b79ecd0a798af068a89b80.jpg)

Любили фотографироваться посетители сквера и у парковых скульптур. К услугам тех, у кого не было своего фотоаппарата, в погожие выходные дни здесь работали фотографы из вагонских фотоателье. Традиция фотографироваться в сквере сохранялась до начала 1980-х годов.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//2g.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//27-Pionerskij-skver.-Vagonka.-Foto-iz-seti.jpg) Фото неизв. автора из архива музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/history/images/297.jpg)

В конце 1960-х годов на территории сквера гидрогеологами Высокогорского рудоуправления была найдена артезианская вода. Вскоре была оборудована скважина, где жители ближайших домов стали набирать чистую воду, а на аллеях сквера появились питьевые фонтанчики.

Долгие годы сквер полностью оправдывал своё название. За ним следили учащиеся вагонских школ: убирали листву и жухлую траву осенью, высаживали цветы и новые саженцы весной, а зимой по внутреннему периметру сквера устраивали лыжню. По будним дням на лыжне проходили уроки физкультуры и даже сдача норм ГТО, по вечерам и в выходные дни на лыжню выходили взрослые любители лыжного спорта. Шефство школьников над сквером продолжалось до конца 1980-х годов. В 1960-е и 1970-е годы между пионерскими организациями школ даже проходили соревнования: кто быстрее уберёт территорию или кто высадит больше цветов. Несколько лет подряд в сквере велись уроки природоведения и ботаники.

В первой половине 1990-х Пионерский сквер стал стремительно терять свою привлекательность. Разрушились парковые скульптуры, перестали работать фонтанчики, пришёл в упадок фонтан на перекрёстке центральных аллей, перестали обновляться зелёные насаждения. Несколько раз УВЗ пытался реконструировать зону отдыха, но в те времена денег не хватало на ремонт детских садов, школ и больниц, а на благоустройство выделялись сущие копейки.

Положение стало немного выправляться в 2000-х. Порядок в сквере старались поддерживать, но делалось это, что называется, по остаточному принципу, исходя из наличия средств. В результате сквер изменился до неузнаваемости.



Фонтан в Пионерском сквере в 2015 году (фото: «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/medialibrary/89a/89a184a48a65803d450b737796711b3b.jpg)



Тем не менее вопрос о наведении порядка в Пионерском сквере и его реконструкции поднимался ежегодно — как в самом Дзержинском районе, так и на уровне города. Наконец, в конце 2018 года администрация города объявила, что реконструкция объекта на Вагонке начнётся в мае 2019-го. Вскоре стало известно, что в сквере реконструируют фонтан, заменят старые и больные деревья, выложат плиткой центральные аллеи, организуют удобные места для отдыха и детскую площадку. Было даже обещано возвращение в фонтан легендарных лягушек и парковой скульптуры.

Реконструкция началась точно по графику, 15 мая 2019 года, и проходила под строгим контролем со стороны жителей Дзержинского района. Стоило рабочим закончить работу на час раньше, как тут же в администрацию района и города начинали поступать телефонные звонки с вопросами: «Что случилось?», «Почему прекратили работы?» и даже «Может, нужна помощь?» Но подрядчики уверяли, что реконструкция будет завершена в срок и сквер откроется 15 октября.



Реконструкция Пионерского сквера (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)



Освещением хода реконструкции занялись все средства массовой информации Нижнего Тагила. Правда, нашлось немало критиков, замечания которых касались преимущественно фонтана и лягушек, чьи фото появлялись и на страницах городской газеты, и в программах муниципального телевидения. Тем не менее реконструкция была завершена в срок, а жители Вагонки смогли убедиться, что все её пункты выполнены. Действительно, обновлённый сквер мало походил на тот, который был в 1950–1980-х годах, но ведь с тех пор сильно изменился и весь Дзержинский район — вряд ли сквер в прежнем виде выглядел бы соответственно нынешнему облику Вагонки.

Некоторое непонимание вызвала одинокая фигура пионера у одного из входов. Ведь когда-то отдыхающих встречали две фигуры пионеров — с горном и с барабаном. Вернуть барабанщика на прежнее место пообещал мэр города. Скорее всего, появятся и другие парковые скульптуры, но для этого нужно время. Подобная проблема возникла несколько лет назад при реконструкции ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, когда модели для отливки парковых скульптур эпохи 1930–1940-х не могли найти по всей стране.



Пионерский сквер после реконструкции (фото Ильи Колесова, 2020 г. / с разрешения автора)

(https://invest-tagil.ru/upload/iblock/c51/ntg_8440_4_.jpg)



И всё же большинство жителей Вагонки положительно отнеслись к реконструированному скверу, теперь это место отдыха вновь набирает популярность у детей и взрослых. Неплохо было бы в перспективе вернуть и шефство школьников над сквером, о чём начинают говорить педагоги ряда школ.