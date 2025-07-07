Евгений Марков стал девятикратным победителем горного марафона «Конжак»

Уроженец села Петрокаменское под Нижним Тагилом Евгений Марков в девятый раз стал победителем традиционного горного марафона «Конжак». Он преодолел сложный маршрут длиной 42 км с перепадами высот в 1,2 тысячи метров за 3 часа 1 минуту и 27 секунд. В этом году в соревнованиях приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из разных регионов России и зарубежья.

Участники преодолели непростой 42-километровый маршрут по горно-таёжной местности, включая подъём на высшую точку региона — гору Конжаковский Камень высотой 1569 метров над уровнем моря. Маршрут марафона вновь подтвердил статус одного из самых сложных и захватывающих в стране.

Тагильчанин Пётр Медведев занял второе место, придя к финишу на 8 минут позже Евгения.

Призовой фонд марафона «Конжак» составил два миллиона рублей, что стало дополнительным стимулом для участников показать свои лучшие результаты. Помимо самого забега, организаторы подготовили культурную программу, отражающую мощь и силу уральцев, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, что первый марафон состоялся в 1996 году, в нём приняли участие 14 человек — краснотурьинцы, влюблённые в горы, спорт и романтику. В 2012 году дистанцию марафона «Конжак» преодолели рекордные 1297 человек.