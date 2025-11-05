Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнёра к коллегам

Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в России испытывают ревность к коллегам противоположного пола своих партнёров. Мужчины чаще скрывают свои чувства, чем женщины. В опросе участвовали 3200 человек, состоящих в браке или отношениях, где их партнёры работают в разнополых коллективах, сообщает сервис SuperJob.

Мужчины ревнуют своих партнёрш к коллегам чаще, чем женщины. 19% мужчин и 16% женщин признались в этом. Среди мужчин больше тех, кто предпочитает скрывать свои чувства: 8% признались, что ревнуют, но молчат, в то время как среди женщин таких всего 5%. Открыто выражать свои претензии готовы 11% мужчин и 11% женщин.

Самые ревнивые среди мужчин — молодёжь. Каждый пятый из них признался в своих подозрениях, 15% третируют своими подозрениями партнёршу, а ещё 5% скрывают свою ревность. Среди женщин больше тех, кто открыто ревнует своих мужчин к коллегам, среди возрастной группы 35-45 лет — их 12%.

Большинство опрошенных (81% мужчин и 84% женщин) утверждают, что не испытывают ревности к коллегам своих партнёров. Они объясняют это доверием, отсутствием поводов для ревности или считают, что если нет доверия, то не стоит продолжать отношения.