А вы знали? Попытки разводить рыбу в промышленных объёмах предпринимались в Нижнем Тагиле ещё в XVIII веке

Впервые «рыбным вопросом» озадачил своих приказчиков Никита Акинфиевич Демидов. Путешествуя по Европе, он обратил внимание на то, что при многих металлургических заводах были устроены небольшие прудки, где местные заводовладельцы разводили речную рыбу.

«Рыба та на рынках в хорошую цену идёт и приносит заводчику изрядный прибыток», — писал Никита своим управляющим.

В Нижнетагильском заводе «наказ» заводовладельца восприняли как барскую блажь, но огородили плетнями две небольшие заводи на Выйском пруду, поместили туда мальков карася, стерляди и налима в садках и доложили о выполнении хозяину. Вскоре среди мальков начался повальный мор. Повторная попытка, предпринятая год спустя, тоже потерпела фиаско.

Пытался заняться разведением рыбы и Николай Никитич Демидов. В 1792 году он распорядился запустить в заводские пруды «молоди разной голавля, стерляди, налима, сома и карася». Выращенную рыбу он намеревался продавать на заводских рынках. Из этой затеи тоже ничего не вышло: в непроточных водах заводских водоёмов выживал только карась, и то не везде. Впрочем, в 1836–1838 годах управляющий заводами по технической части Фотий Ильич Швецов устроил в своей усадьбе (ныне музей «Демидовская дача») небольшое рыбоводческое хозяйство и с успехом выращивал в нём даже те виды промысловых рыб, которые никогда не жили в уральских водах.

От идеи рыбоводческих хозяйств окончательно отказались в 1850 году, когда заводами стал управлять Андрей Николаевич Карамзин. Он подсчитал, что затраты на содержание садков и выкармливание рыбной молоди кратно превышали предполагаемый доход от продажи рыбы. Рыба на Урале в ту пору была очень дешёвой, хотя и на 70% привозной.

Рыбоводческие хозяйства на Среднем Урале начали появляться только после окончания Гражданской войны, в 1921–1924 годах, когда регион испытывал большие проблемы с продовольствием. Как правило, это были небольшие артели, которые занимались ловом рыбы и разведением рыбной молоди. Когда в 1926 году началась знаменитая «смычка города и деревни», многие артели вошли в состав совхозов вместе с предприятиями городов и районных центров. Иногда лов рыбы вёлся на одном водоёме сразу двумя или тремя совхозами, что приводило к истощению популяции. Выловленную рыбу продавали через сеть потребкооперации или через отделы рабочего снабжения на заводах. В годы Великой Отечественной войны две трети выловленной совхозами рыбы поступало предприятиям-партнёрам.

В послевоенный период разведением рыбы в заводских прудах стали заниматься многие тагильские предприятия и организации. Такие гиганты, как УВЗ, НТМК и ВРУ, содержали небольшие подсобные хозяйства. Выращенная рыба поступала в заводские столовые. В начале 1980-х годов подсобные рыбоводческие хозяйства стали создаваться на паях несколькими небольшими заводами и учреждениями. Нередко для разведения рыбы использовались старые заброшенные водоёмы. Например, трест «Востокшахтопроходка» в 1984 году восстановил старый демидовский пруд в селе Висимо-Уткинском. В водоём площадью более 250 гектаров было запущено около 6 тонн мальков карася, карпа, леща и линя. Весь улов уходил в столовые треста.