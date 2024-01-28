Улица имени легендарного директора НТМК Виктора Удовенко, который построил в Нижнем Тагиле новый жилой массив

В 2014 году, когда все пристально следили за событиями в Донбассе, в ряде российских СМИ появился один странный журналистский штамп. Звучал он примерно так: «12 апреля 2014 года весь мир впервые узнал о существовании города Славянска, что в 120 километрах от Донецка».

Те журналисты, видимо в силу возраста, не были в курсе, что ещё с 1950-х годов о Славянске знали не только в СССР, но и в Европе. Причиной тому стали... карандаши и перьевые ручки Славянской карандашной фабрики, которые высоко ценили все: от школьников до чертёжников. А в 1968 году о Славянске узнали и в Нижнем Тагиле. Тогда одним из лауреатов Государственной премии СССР стал начальник мартеновского цеха НТМК Виктор Григорьевич Удовенко, уроженец Славянска, будущий директор комбината, чьим именем через 20 лет будет названа одна из новых тагильских улиц.

Виктор Григорьевич Удовенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(из архива музея НТМК, с разрешения владельца)

Место на новой Гальянке, в микрорайоне Муринские пруды, где расположена улица Удовенко, некоторые жители называют «директорским углом». Здесь сходятся три улицы, названные в честь легендарных руководителей предприятий Нижнего Тагила: Анатолия Фёдоровича Захарова, Аркадия Зельмановича Смелянского и Виктора Григорьевича Удовенко. Несмотря на то, что постановление о присвоении улице имени бывшего директора НТМК Удовенко вышло ещё 17 июля 1989 года, дома на улице буквально можно пересчитать по пальцам: № 8, 10 и детский комбинат № 15, что числится по адресу ул. Удовенко, 18.

ул. Удовенко (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/2016_134.jpg)

Сказать, что никто из жителей, проживающих на улице Удовенко, не знает, кто такой Виктор Григорьевич, нельзя: большинство из них, не задумываясь, ответят вам, что улица названа в честь бывшего директора НТМК. А вот о делах Удовенко, о нём самом как о человеке помнят теперь только ветераны комбината, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. А между тем практически всё, чем прославился Нижнетагильский металлургический комбинат в 1960–1980-х годах, связано с именем этого человека, прошедшего за почти 30 лет трудовой путь от помощника мастера до директора предприятия.

Виктор Григорьевич Удовенко родился 29 января 1930 года в городе Славянске Донецкой области в рабочей семье. Отец работал механиком на содовом комбинате, мама — на Славянской фабрике карандашей. Как и большинство мальчишек Донбасса своего поколения, Виктор с детства мечтал стать или шахтёром или металлургом, но окончательно определился с выбором уже после войны, окончив школу. Решение поступать в Киевский ордена Ленина политехнический институт Виктор принимал самостоятельно. Ехал, по его же словам, «попробовать», но поступил на специальность инженера-металлурга сразу.

Виктор Григорьевич Удовенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-68.userapi.com/impg/OfBe23EABHRUDUjAoIfWSzW7mXyGaxmYKx3DAw/lFw20v4YVys.jpg)

В институте он быстро обзавёлся друзьями, такими же простыми украинскими ребятами, которые так же, как и он, ещё совсем недавно пережили все тяжести военного лихолетья. Времена были трудными, приходилось и экономить, и подрабатывать. Учился Виктор хорошо. Подробно изучал специальную литературу, вникал в производственные процессы во время практики. В свободное время любил ходить с друзьями на рыбалку и много читал. Перед самым окончанием института и после получения диплома Удовенко, как одному из лучших учеников, неоднократно предлагали остаться в Киеве на преподавательской работе. Но, получив диплом, Виктор отправляется по путевке Министерства чёрной металлургии на Урал, в Нижний Тагил, на НТМЗ — Нижнетагильский металлургический завод, где в сентябре 1953-го его приняли на должность помощника мастера в мартеновском цехе № 2. Грамотного, увлечённого своей профессией молодого человека на заводе заметили. Менее чем за год он становится начальником смены, заместителем начальника цеха, а затем и начальником 2-го мартеновского цеха. Об успешной карьере земляка быстро узнали в Донбассе. Ему неоднократно предлагали вернуться и в Славянск, и в Донецк, обещая руководящие должности и приличные оклады, но Удовенко отказывался, говоря, что в Тагиле ему интереснее работать.

В Нижнем Тагиле сложилась и семейная жизнь Виктора Удовенко. Здесь он встретил выпускницу Саратовского медицинского института Нину, приехавшую в город по распределению. В 1957 году Виктор Григорьевич и Нина Николаевна поженились. Они прожили в любви и согласии 30 лет. У них родились дочь Наташа и сын Андрей.

Нина Николаевна и Виктор Григорьевич Удовенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Udovenko-5.png) Нина Николаевна, Наталья, Андрей и Виктор Григорьевич Удовенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images3/231.jpg)

Звали его друзья и в Киев, чтобы заниматься научной и исследовательской работой в УкрНИИчермете. Но и от этих предложений он отказывался, предпочитая заниматься наукой на производстве. Он становится членом ВОИР, защищает и внедряет на производстве собственные рационализаторские предложения и изобретения, принимает самое активное участие в разработке и запуске первой в СССР установки непрерывной разливки стали — УНРС, которая была пущена в строй в 1968 году. Всего же Виктор Григорьевич являлся автором десятка изобретений, в том числе технологии выплавки ванадийсодержащего чугуна в доменных печах большого объёма и переработки его в ванадиевый шлак и сталь кислородно-конверторным процессом. За это последнее изобретение В. Г. Удовенко был удостоен Государственной премии СССР.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(из архива музея НТМК, с разрешения владельца)

Надо сказать, что Виктора Григорьевича Удовенко помнят не только в Славянске, Киеве или Нижнем Тагиле. В 1974-м судьба забросила его на Карагандинский металлургический комбинат. Предприятие тогда находилось в кризисе, на его спасение Минчермет СССР бросил лучшие кадры отрасли. Приказом министерства Удовенко был временно переведён на КМК на должность главного инженера. Одним из его ближайших помощников был молодой парторг предприятия Нурсултан Назарбаев — будущий президент Казахстана. Работа в Караганде оказалась успешной, о чём свидетельствовало новое назначение: Удовенко «забрали» в Москву на высокую должность в «Союзметаллургпроме». Но через несколько месяцев Виктор Григорьевич попросился назад, в Нижний Тагил, на ставший уже родным НТМК. Просьбу удовлетворили, и 15 ноября 1978 года Виктор Григорьевич Удовенко был назначен директором Нижнетагильского металлургического комбината и оставался в этой должности до самого выхода на пенсию в 1987 году. За этот период на комбинате были пущены коксовая батарея № 10, большегрузная доменная печь, цех прокатки широкополочных балок, введена в строй магнитно-обогатительная фабрика № 2, коксовая батарея № 9, ряд природоохранных объектов.

В. Г. Удовенко на пульте управления в доменной печи (фото неизв. автора, 80-х г. / фрагмент ориг. изображения)

(из архива музея НТМК, с разрешения владельца)

Кроме решения производственных вопросов, Виктор Григорьевич уделял постоянное внимание социальной сфере комбината и города. Под его личным руководством были построены более 2,5 млн квадратных метров жилья на Гальяно-Горбуновском массиве и котельная, западная система очистных сооружений, детские дошкольные образовательные учреждения, базы отдыха, пансионаты, пионерские лагеря. В этот период Нижнетагильский металлургический комбинат содержал 78 детских садов, 8 загородных оздоровительных лагерей, 7 спортивных сооружений, в том числе стадион, бассейн, трамплины на горе Долгой. Медицинская помощь работникам НТМК оказывалась тремя поликлиниками и двумя больницами. По инициативе Удовенко и при его личном участии было создано подсобное сельское хозяйство.

Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//501-35-let-nazad-vnov-vystroennym-ulicam-

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«Это был выдающийся человек, который всю жизнь отдал заводу, не считаясь ни со здоровьем, ни с семьёй. Виктор много сил отдавал комбинату, был беззаветно предан работе. Два инфаркта получил на шестой доменной. Я видел, как он буквально с больничной койки убегал на завод. Вообще, Виктор Григорьевич — это целая эпоха на комбинате. Он сделал комбинат мощным предприятием, воспитал целую плеяду профессионалов. Он был очень требователен как руководитель, поблажек никому не делал, но за проходной — душевный человек и отличный товарищ», — вспоминал позднее один из ветеранов НТМК М. И. Аршанский.

Многим руководителям тагильских заводов и фабрик, партийным и хозяйственным деятелям Виктор Григорьевич Удовенко запомнился ещё и как человек, мыслящий в государственном масштабе. Он всегда помогал смежникам и предприятиям-соседям, внимательно относился к нуждам подшефных школ и объектам соцкультбыта. За успехи в труде Виктор Григорьевич был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями, почётными грамотами. За научно-техническую деятельность был удостоен Государственной премии СССР, Премии Совета Министров СССР, Золотой медали ВДНХ СССР.

Активное участие Виктор Григорьевич принимал в общественной и политической жизни. Он избирался членом Свердловского обкома КПСС, членом бюро Нижнетагильского горкома, депутатом городского и областного Советов народных депутатов.

Удовенко В.Г. (справа) на XXVII съезде КПСС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(из архива музея НТМК, с разрешения владельца)

В свободное время, которого было очень немного, Виктор Григорьевич любил выехать на природу, поохотится, порыбачить, побродить по лесу с лукошком. Любил ходить в театры, музеи, кино.

«Виктор был очень открытым и энергичным человеком. Жил страстно и горячо, в работу свою был влюблён. Он всегда был таким увлечённым, преданным своему делу. Даже в мелочах дома он был таким же. Что бы я ни попросила выполнить из домашней работы, он так хорошо сделает, что вещь прослужит века. Виктор не любил лодырей, людей, которые безответственно относились к делу, и он не один был таким. Он мог остаться работать в Киеве — его не раз приглашали. Но Виктор решил по-своему. Он стремился туда, где настоящая металлургия, где он мог приложить все свои знания и способности. На досуге любил активный отдых, читал Есенина, Шекспира, Бальзака, Шолохова. Его любимыми фильмами были “Девять дней одного года” с Алексеем Баталовым, “Укрощение огня” с Кириллом Лавровым», — вспоминает Нина Николаевна Удовенко.

На охоте (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(из архива музея НТМК, с разрешения владельца)

Виктор Григорьевич ушёл из жизни в феврале 1988 года. В память о нём в городе названы улица на ГГМ и оздоровительный комплекс «Звёздный». Постановлением главы Нижнего Тагила № 789 от 11 августа 2003 года Виктору Григорьевичу Удовенко присвоено звание «Почётный гражданин города» (посмертно).

В. Г. Удовенко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Udovenko-2.png)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При создании публикации использованы материалы газеты «Красный горняк» (07.2006); архивные фото музея ЕВРАЗ НТМК и А. Ю. Хлопотова.

Автор выражает благодарность Нине Николаевне Удовенко, а также хранителю фондов ОАО ЕВРАЗ НТМК Анастасии Титоренко за предоставленные фотоматериалы.