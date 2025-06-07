В Нижнем Тагиле сгорело кафе на горе Шихан (ВИДЕО)

6 июня около 20:00 на телефоны оперативных служб поступило сообщение о пожаре на улице Красная, 24. Горело закрытое кафе на горе Шихан. На площади 150 кв. м. сгорела кровля, повреждены чердачное перекрытие и стены. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 20:17 огонь локализован, в 20:32 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:30. О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

Известно, что кафе уже несколько лет не эксплуатировалось, а здание выставлено на продажу.