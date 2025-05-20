В Нижнем Тагиле на ГГМ вместо McDonald’s построят торговый объект. В ходе аукциона стоимость аренды участка выросла в 16 раз!

На пустыре рядом с домом № 54 на Уральском проспекте начались строительные работы. Участок уже огородили забором, поставили строительную бытовку, а на земле видны следы раскопок.

Напомним, ещё в 2021 году обсуждалась судьба этой территории. Тогда тагильские власти объявили, что на этом месте появится ресторан быстрого питания McDonald’s. Но в 2022 году компания ушла из России, и участок площадью 2970 кв.м. остался без арендатора.

В середине февраля 2025 года прошли торги, которые выиграла предпринимательница из Екатеринбурга, Ирина Нежнова. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэрии, срок аренды земельного участка составляет 2,5 года. Изначально годовая арендная плата за участок составляла 1 млн 660 тысяч рублей, но в результате аукциона стоимость аренды увеличилась практически в 16 раз — до 27 157 600 рублей. Уточняется, что земельный участок можно использовать для размещения магазинов и предприятий общественного питания.

Как рассказал АН «Между строк» первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин, застройщик планирует построить объект торговли. Связаться с арендатором АН «Между строк» не удалось.

В паспорте объекта указано, что окончание строительства запланировано на октябрь 2025 года.