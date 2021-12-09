В 2022 году в Нижнем Тагиле откроется McDonald’s

Ресторан быстрого питания McDonald’s появится в 2022 году на Гальянке. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».

По словам чиновника, это стало возможным благодаря строительству моста через Нижнетагильский пруд — земельные участки на Гальянке привлекли внимание инвесторов. McDonald’s появится на пустыре возле дома № 54 на Уральском проспекте.

«Отмечу, что, когда мы разместили конкурс на аренду участка, заявилось 13 претендентов. Стоимость участка повысилась в десятки раз, но в итоге McDonald’s победил. Разрешение на строительство они пока ещё не получили, но планируют сделать это в ближайшее время. Ресторан хотят открыть в 2022 году. Надеемся, к 300-летию города у них получится это сделать», — рассказал АН «Между строк» Вячеслав Горячкин.

На официальном сайте мэрии сказано, что срок аренды земельного участка составляет 2,5 года. Изначально годовая арендная плата за участок составляла 485 тысяч рублей. Но в результате торгов стоимость аренды увеличилась до 6 миллионов рублей. Победителем аукциона признано ООО «Региональная сеть предприятий питания».