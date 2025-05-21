В Нижнем Тагиле полторы тысячи подростков записались в программу «Трудовое лето»

В Нижнем Тагиле почти полторы тысячи подростков записались на участие в программе «Трудовое лето», которая предполагает временное трудоустройство школьников во время летних каникул.

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних является одной из самых востребованных форм летней занятости подростков, а также мерой профилактики правонарушений. Она позволяет подросткам получить навыки самостоятельной трудовой деятельности и понять ценность первых заработанных средств», — отметила заместитель начальника управления мэрии по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Анна Афонасьева в своём докладе на заседании профильной комиссии городской думы.

В 2025 году сократили длительность такого трудоустройства. Ранее учащиеся должны были отработать месяц, теперь же подросткам, попавшим в отряды, предстоит работать с понедельника по пятницу по 4 часа в день на протяжении трёх недель. На обеспечение школьников заработной платой из бюджета города выделено около 15,6 млн рублей, предполагаемая заработная плата за одну «смену» составит 12,6 тысячи рублей.

Несмотря на большое количество желающих, сейчас в отряды распределены 774 человека. Остальные останутся в резерве либо смогут подобрать вакансию на волонтёрской бирже труда, где будут выставляться вакансии от 15 организаций города (преимущественно из сферы общепита), подавших заявки. Однако в таком случае вакантные места в приоритете будут доставаться детям сотрудников уже занятых в конкретной организации.