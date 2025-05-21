В Нижнем Тагиле полицейскому, сливавшему служебные данные ритуальному агентству «Успение», назначили штраф в 170 тысяч рублей

Сегодня, 21 мая, в Нижнем Тагиле прошло судебное заседание по делу о получении взяток бывшим оперативным дежурным дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское» Романом Свиноховым, который выдавал ритуальному агентству «Успение» данные о местах обнаружения трупов. Его обвинили в 17 эпизодах по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Суд назначил Свинохову наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Напомним, следствием было выявлено минимум 40 случаев передачи служебной информации за вознаграждение от 2 до 9 тысяч рублей, всего на сумму около 136 тысяч рублей. Взятки поступали через третье лицо — женщину, которая, по версии следствия, не была в курсе незаконности получения средств.

На первом заседании судом было прекращено уголовное преследование по 23 эпизодам в связи с истечением срока давности, который составляет 2 года для преступлений небольшой тяжести. Свинохов признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

В отношении представителя ритуального агентства органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной обвинения.