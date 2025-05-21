В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась обеспечения ребёнка-инвалида необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась предоставления 10-летнему ребёнку-инвалиду, страдающему сахарным диабетом, необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

«Установлено, что дочери заявителя поставлен диагноз — сахарный диабет 1 типа, в связи с которым она наблюдается в Детской городской больнице. В 2025 году медицинским учреждением несовершеннолетняя не обеспечена необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в связи с отказом законного представителя от набора социальных услуг на 2025 год. Вместе с тем, отказ лица, признанного инвалидом, от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", не влияет на реализацию им права на получение бесплатно лекарственного препарата, относящегося к жизненно необходимым лекарствам, гарантированного законодательством. При этом препараты для лечения сахарного диабета отнесены к числу жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которыми граждане обеспечиваются бесплатно», — сообщает прокуратура Свердловской области.

В этой связи прокуратура Дзержинского района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении обязанности на Детскую городскую больницу и Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечить несовершеннолетнего ребёнка-инвалида лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объёме и в соответствии с медицинскими назначениями лечащего врача, а также о взыскании с указанных учреждений компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней.

Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей с каждого ответчика.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.