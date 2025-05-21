Свердловский областной суд оставил без изменений приговор киллеру, который в 1996 году в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина расстрелял бизнесмена и его телохранителя

Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил без изменений приговор суда первой инстанции участнику ОПГ «Герат-Урал» Андрею Рогожкину, который в 1996 году в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина расстрелял гендиректора компании «Тагмет» Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокушу. Следствие также установило причастность Рогожкина к смерти тагильского криминального авторитета Юрия Смирнова в 1995 году.

Ранее судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Виктор Энграф назначил Рогожкину наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый и его адвокат попытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде.

Напомним, утром 11 октября 1996 года Андрей Ермолаев вышел из своего дома вместе со своим телохранителем Игорем Кокушей. На улице их должен был дожидаться личный водитель, чтобы доставить в офис компании, расположенный неподалёку. Но он не приехал, поэтому Ермолаеву и Кокуше пришлось добираться пешком. Завернув в арку между домами № 59 и № 61 на проспекте Ленина, они встретили человека с автоматом Калашникова. Мужчина выпустил в Ермолаева и Кокушу 13 пуль калибра 5,45. Оба погибли мгновенно, а убийца сел в ВАЗ-2109 и скрылся. Возле тел своих жертв киллер оставил автомат без приклада с самодельным глушителем.

По одной из версий, Ермолаев был убит из-за делёжки компании «Тагмет» между ОПГ «Фортуна» и «Герат-Урал», которые хотели получить контроль над нелегальным рынком металла. В первой одним из лидеров являлся Андрей Шатов, убитый в 2008 году, а вторую возглавлял Андрей Селезнёв (Селя).

Рогожкин был задержан в сентябре 2023 года в Севастополе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц).

После решения Свердловского областного суда приговор Рогожкину вступил в законную силу.