В Нижнем Тагиле вынесли приговор киллеру, который в 1996 году расстрелял двух человек на улице Ленина

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор участнику известной в 90-х ОПГ «Герат-Урал» Андрею Рогожкину, который обвинялся в убийстве гендиректора компании «Тагмет» Андрея Ермолаева и его телохранителя в 1996 году. Также следствие установило причастность подсудимого к смерти тагильского криминального авторитета Юрия Смирнова в 1995 году.

Напомним, утром 11 октября 1996 года Андрей Ермолаев вышел из своего дома вместе со своим телохранителем Игорем Кокушей. На улице их должен был дожидаться личный водитель, чтобы доставить в офис компании, расположенный неподалёку. Но он не приехал, поэтому Ермолаеву и Кокуше пришлось добираться пешком. Завернув в арку между домами № 59 и № 61 на проспекте Ленина, они встретили человека с автоматом Калашникова. Мужчина выпустил в Ермолаева и Кокушу 13 пуль калибра 5,45. Оба погибли мгновенно, а убийца сел в ВАЗ-2109 и скрылся. Возле тел своих жертв киллер оставил автомат без приклада с самодельным глушителем.

По одной из версий, Ермолаев был убит из-за делёжки «Тагмета» между ОПГ «Фортуна» и «Герат-Уралом», которые хотели получить контроль над нелегальным рынком металла. В первой одним из лидеров являлся Андрей Шатов, убитый в 2008 году, а вторую возглавлял Андрей Селезнёв (Селя).

Рогожкин был задержан в сентябре 2023 года в Севастополе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц).

Судья Виктор Энграф (который выносил приговор главе ГГО Дмитрию Летникову) назначил Рогожкину наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. У сторон есть 15 дней на обжалование.