Вагоностроителей — самый необычный проспект Нижнего Тагила. Часть 2

В 1949 году начались подготовительные работы на месте строительства машиностроительного техникума — единственного в то время в области профильного учебного заведения, где готовили специалистов среднего звена для основных производств УВЗ.

Машиностроительный техникум имеет свою непростую историю. В 1932–1933 годах Вагоностроительный техникум занимал один из бараков на пересечении улиц Карла Маркса и Библиотечного переулка в «старом городе» (вагонстроевцы изначально называли Нижний Тагил «старым городом», со временем название трансформировалось просто в «город»). В 1933 году техникум ликвидировали, но через два года, после того как тогдашний глава советского государства выдвинул тезис «Кадры решают всё!», техникум реанимировали. 8 августа 1935-го в список учебных заведений Народного комиссариата танковой промышленности при УВЗ был включён машиностроительный вечерний техникум. Обучение велось без отрыва от производства на трёх отделениях: сварочном, литейном и сборочно-монтажном. Но ездить пять дней в неделю на занятия с Вагонки в «старый город» было крайне неудобно, особенно в зимнее время. Тогда техникум перевели в посёлок Вагонстроя, где для него был выделен барак № 15 на улице Дмитрова.

Здание машиностроительного техникума в 1930-х гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//17-Vagonka.-1930-e-gody.-Vagonostroitelnyj-tehnikum..jpg)

В 1947 году техникум переехал в дом № 12 на улице Сталина, где он занимал весь второй этаж и несколько помещений на третьем этаже. Но места всё равно не хватало. В 1949 году учащиеся и педагоги вышли на директора УВЗ Окунева с просьбой построить для техникума новое здание и обратить внимание на бытовые условия для иногородних студентов. Иван Васильевич выслушал предложения и заверил, что все вопросы будут оперативно решены. Вскоре директором техникума была назначена Анна Константиновна Егорова, работавшая до этого инструктором в завкоме УВЗ. Под её неусыпным контролем ОКС завода и начал строительство не только нового здания машиностроительного техникума, но и большого общежития для иногородних студентов.

Строительство зданий завершилось в 1957 году.

Новое здание машиностроительного техникума (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//51-Prospekt-Vagonostroitelej.-Mashinostroitelnyj-tehnikum.jpg)

В 1951 году на каждом заседании бюро горкома партии поднимались вопросы, касающиеся развития и застройки города. Отчитывались председатели райисполкомов, руководители заводов, строительно-монтажных управлений, производители стройматериалов и все, кто хоть как-то был связан с гражданским строительством. Заседания порой проходили непросто. Главы районов и директора предприятий, как правило, начинали с жалоб. Жаловались на недостаток техники и стройматериалов, на дефицит рабочей силы и смежников. Не жаловался только Окунев. Первый секретарь горкома партии Георгий Алексеевич Козлов не раз спрашивал: «А что у тебя, Иван Васильевич, никаких трудностей нет?» На что «народный директор» всякий раз отвечал: «Трудности есть, как у всех. Но все их можно решить в рабочем порядке».

Со строительством жилья на Вагонке дела обстояли куда лучше, чем в других районах города. Первоначально, в 1947 году, застройку района планировали исходя из того, что основная масса эвакуированных рабочих вернётся вместе с предприятиями на прежние места проживания. Но этого не произошло. Многим из тех, кто в 1941-м приехал в Нижний Тагил из охваченных войной Украины и Белоруссии, попросту некуда было возвращаться. Восстановление разрушенных городов шло медленно, реэвакуация предприятий тоже проходила не гладко. Перспектива вернуться в родные края, оказавшись без работы и крыши над головой, мало кого прельщала. Кроме того, за пять военных лет многие эвакуированные обзавелись здесь семьями, кто-то сменил профессию, кто-то поступил учиться в институты и техникумы. В итоге население Вагонки уменьшилось всего на треть от планируемого.

Руководству завода и Дзержинского района нужно было решать жилищный вопрос исходя из сложившихся реалий. Поэтому при корректировке плана застройки пришлось отказаться от обширной лесопарковой зоны и отвести под строительство жилья дополнительные площади. Коснулись эти изменения и улицы Сталина. Капитальными 4- и 5-этажными домами было решено застраивать левую сторону улицы до пересечения с улицей Советской (впоследствии — бульвар Богдана Хмельницкого). Здесь планировалось возвести большое административное здание, где разместились бы райисполком, РК ВЛКСМ и райком партии. Далее от пересечения с улицей Правды до пересечения с улицей Тимирязева этажность жилых домов понижалась до трёх. Отрезок от улицы Тимирязева до улицы Чайковского решили застроить брусковыми домами с перспективой замены их в будущем на многоэтажки. Отрезок от улицы Чайковского до улицы Радистов отдавался под индивидуальную застройку.

Перспектива улицы Сталина (фото Семёна Фридлянда, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Ul.-Stalina-pr.-Vagonostroitelej-v-storonu-Pihtovyh-gor.-Sprava-shk.-77.-Ul.-Komintnrna-59.-Foto-P.G.-Nikitin.-2.jpg) Нечётная сторона улицы Сталина (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//imgonline-com-ua-PhotoPositive-TWpZVXozY7M-4-problembo.com-kopija.jpg) Нечётная сторона улицы Сталина (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//pr.-Vagonostroitelej-foto-50-h-godov-2.jpg)

Изначально планом застройки предусматривалось возведение домов по типовым проектам 1940-х годов. Но по мере появления новых типовых проектов планы не раз корректировались. Все дома по нечётной стороне улицы Сталина были спроектированы московским институтом «Горпроект», и каждому типовому дому архитекторы и проектировщики ОКСа «Уралвагонзавода» стремились придать неповторимый вид, украшая фасады деталями, подчёркивающими индивидуальность каждого дома.

Дом № 3 (фото неизв. автора, 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/9/x/v/9xvcblhrpigz015e13.jpg)

В некоторых статьях, посвящённых этому периоду развития Вагонки, строительство жилья хозспособом в районе преподносится как панацея от всех «болячек» плановой экономики, как путь, более быстрый, чем подрядный способ в эпоху социализма. На самом деле это не так. Строительство хозспособом означает то, что застройщик делает всё только своими силами: сам закупает материалы, нанимает рабочих, закупает или арендует строительную технику, сам строит. То есть полагается только на себя. Но в условиях плановой экономики изыскать свободные средства для ведения самостоятельного строительства было не так-то просто. Поэтому стройка хозспособом была длительным процессом. Плюсами такого вида строительства были только качество объектов (строили-то для себя) и независимость от министерств и ведомств, распределяющих финансовые и материальные ресурсы.

Нехватка техники и необходимость экономить подчас приводили к неожиданным ноу-хау. Строительство на центральной улице района было на виду у всех, и руководителям завода и района партийные функционеры буквально навязали повышенные социалистические обязательства. Это обстоятельство требовало ведения непрерывных работ в две, а то и в три смены. Тогда, чтобы исключить простои, вызванные пересменками и доставкой стройматериалов, инженеры «Уралвагонзавода» предложили осуществлять доставку к месту стройки рабочих и материалов по узкоколейной железной дороге, которую проложили прямо по улицам района. Левая и правая стороны улицы Сталина застраивались поэтапно. Первый этап длился с конца 1940-х до конца 1950-х. За это время были возведены 4- и 5-этажные дома № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19 и 21, 3-этажные № 23 и 25, 2-этажные № 27, 31, 35 и 37, несколько домов по правой стороне (№ 32, 34, 36) — «дембельский аккорд» немецких военнопленных на месте их лагеря, а также дом № 38, ныне имеющий двойной адрес — Вагоностроителей, 38 / Тимирязева, 50. Все эти дома дожили до наших дней, причём большинство без внешних и внутренних переделок. Жилые дома «повышенной» этажности (4 и 5 этажей) отличало наличие на первых этажах помещений под магазины и объекты соцкультбыта. Квартиры в этих домах распределялись инженерно-техническим работникам, узким специалистам, а также передовикам производства, учителям и врачам. Для других категорий очередников строились дома попроще — 2- или 3-этажные, очень часто без обязательных магазинов «шаговой доступности» и учреждений бытового обслуживания населения.

Дом № 9 (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/s/r/m/srma5yi7hjtx0ybkwj.jpg)

В конце 1950-х, с завершением первого этапа застройки района, заканчивается и эпоха сталианса. Типовые проекты, созданные в стиле сталинского ампира, изымаются из архивов архбюро, хотя ещё несколько лет было разрешено строить малоэтажные дома серий 226, 233 и некоторых других. Руководству УВЗ пришлось срочно подыскивать новые типовые проекты, которые уже никак не сочетались с теми, что ещё недавно были в моде. Поэтому следующие этапы застройки улицы Сталина (проспекта Вагоностроителей) выглядят неуместно и даже хаотично.

Вид из дома № 19 на чётную сторону улицы (фото Георгия Никитина, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka-60-h.-Foto-G.P.Nikitina..jpg)

С главной улицей Вагонки связана одна забавная история, давно перешедшая в разряд городских легенд. Рассказывают, что в середине 1950-х на одном из заседаний горкома партии обсуждались названия новых улиц города. Слово взял Иван Васильевич Окунев.

— Мы предлагаем переименовать улицу Сталина... — «народный директор» сделал паузу, чтобы откашляться. В кабинете повисла напряжённая тишина. Окунев выпил водички и продолжил, — в проспект Сталина.

И, развернув на столе карту района, стал рассказывать о планах по благоустройству улицы. Но предложение не поддержали, посчитав, что улица ещё недостаточно хороша, чтобы называться проспектом Сталина. Этот случай ему вспомнили, когда в 1961-м он же выступил с предложением переименовать улицу Сталина в проспект Вагоностроителей. После принятия решения о переименовании Окунев с улыбкой заметил:

— Я же говорил, что будет проспект.

В 1960-х советская архитектура стремительно обезличивалась, насаждая везде и всюду каркасно-панельные жилые дома различных серий, одинаково дешёвых в производстве, но и одинаково неудобных для жильцов. Окунев был вынужден приступить к строительству «хрущёвок», застраивая ими пустыри, оставшиеся с 1950-х. Но один из пустырей Иван Васильевич отказывался отдавать под хрущёвки. На нём должно было быть построено большое здание, где планировалось разместить райисполком, райком партии и райком ВЛКСМ.

Пустырь на перекрёстке улиц Сталина и Богдана Хмельницкого (фото Георгия Никитина, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka.-Perekrjostok-s-ul-Dzerzhinskogo.-Sprava-ugol-4-h-jetazhnogo-doma-

Vagonomtroitelej-26.-Sprava-budet-k-r-Rossija.tAvtor-fotografij-Georgij-Panaiotovich-Nikitin.-kopija.jpg)

В 1963 году на уже бывшей улице Сталина, на том самом пустыре, было завершено строительство первого в Нижнем Тагиле широкоформатного кинотеатра на 850 мест. Это стало ярким событием для всего города, и кинотеатр, получивший название «Россия», скоро стал «премьерным».

Кинотеатр «Россия». Открытие (фото неизв. автора, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//60-Otkrytie-kinoteatra-Rossija-29-aprelja-1963-goda..jpg)

Была у проспекта Вагоностроителей и ещё одна важная в те времена функция. Начиная с 1959-го и вплоть до начала 1970-х годов здесь проходили праздничные демонстрации на 1 и 9 мая, на 7 ноября. Горисполком и горком партии каждый год пытались перенести праздничные шествия вагоностроителей в центр города, но смогли это сделать только после смерти И. В. Окунева.

Демонстрация на пр. Вагоностроителей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Demonstracija.jpg)

В 1970-х и 1980-х годах строительство на главной улице района стало эпизодическим. Долго оставался нерасселённым и «брусковый» квартал между улицами Тимирязева и Чайковского.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»