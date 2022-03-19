Как в Нижнем Тагиле боролись с дефицитом (часть 2)

Первые послевоенные годы были отмечены усилением тотального дефицита как продуктов, так и промышленных товаров. Причины дефицита промтоваров, одежды и обуви были понятны: почти все крупные предприятия лёгкой промышленности в стране до войны находились в европейской части СССР и были либо разрушены, либо эвакуированы и перепрофилированы на выпуск военной продукции. Дефицит же продуктов возник в результате маловодия и последующей засухи на Урале, в Зауралье и сельскохозяйственных регионах Сибири, где в годы войны выращивали до 80% зерна и почти 70% овощей. Правда, советское правительство оперативно предприняло ряд мер по закупке продовольствия за рубежом, но из-за перегруженности железных дорог и нехватки вагонов доставка продовольствия из Соединённых Штатов и стран Средней и Центральной Азии шла медленно. Нехватка продуктов вызвала вспышки голода в ряде регионов страны, в том числе на Урале. Наиболее тяжёлое положение с продуктами в Нижнем Тагиле сложилось в 1946 году. Тогда в ОРСах (отделах рабочего снабжения на предприятиях) наряду с отечественными овощами и мукой появились американские консервы и яичный порошок, фасоль и горох из Афганистана, рис и мука из Ирана. К нехватке продовольствия прибавились ещё и вспышки пневмонии.

«В феврале 46-го жена случайно узнала о том, что от воспаления лёгких умерла её подруга Маша Макиенко, муж которой погиб ещё в начале войны. Без средств к существованию остались пять дочерей. Детские дома были переполнены, и пока собес решал, куда распределить девчонок, самая младшая умерла от истощения, — рассказывал в 1984 году ветеран Высокогорского рудоуправления Александр Васильевич Тутунин. — Тогда мы с родственниками решили взять сирот к себе. Слава богу, я зарабатывал неплохо, у сестёр были хозяйства и большие огороды. Самые тяжёлые годы мы пережили».

Нехватка продовольствия в Нижнем Тагиле ощущалась весь 1947 год. Даже после того, как 16 декабря были отменены продуктовые карточки, а в магазины стали поступать продукты, которые можно было купить без норм и ограничений, более 80% продовольствия рабочие и служащие нашего города получали через ОРСы. И только когда заработали колхозы в европейской части страны, проблемы с продуктами стали понемногу уходить в прошлое.

В 1948 году начались выплаты репараций от Германии (более 10 миллиардов долларов, или 10 тысяч тонн золота) и Италии (более 100 миллионов долларов), советское правительство стало планировать дальнейшее развитие страны. Примерно треть общей суммы была направлена на восстановление народного хозяйства на территориях, разорённых войной, а треть было решено использовать для преодоления товарного дефицита в стране. Произведённая в 1947 году денежная реформа уменьшила не только денежную массу, но и снизила покупательную способность населения. Поэтому было решено в течение 10 лет субсидировать сельское хозяйство, пищевую и лёгкую промышленность, чтобы обеспечить население продуктами питания, одеждой и обувью по фиксированным ценам. Это позволило в начале 1950-х годов исключить большинство товаров из списка дефицитных.

В кондитерском отделе продуктового магазина (фото неизв. авт., 1950 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://kpsu.ru/upload/medialibrary/88a/88a234b62f9940d4f2303d62840f0e5f.jpg) Рыбный отдел продуктового магазина (фото неизв. авт., 1948 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://kpsu.ru/upload/medialibrary/d50/d50cfd2d172d2067d19f185cd51d421d.jpg)

Отчасти изобилие товаров обеспечивалось невысокими зарплатами. Так, в 1950 году средняя заработная плата различных категорий работников в Нижнем Тагиле составляла:

рабочие промышленных предприятий — 709 рублей;

рабочие в строительстве — 562 рубля;

рабочие совхозов и подсобных сельскохозяйственных предприятий — 382 рубля;

рабочие МТС (машинно-тракторных станций) — 402 рубля;

работники железнодорожного транспорта — 725 рублей;

преподаватели школ, ФЗУ (фабрично-заводских учебных заведений), техникумов и высших учебных заведений — 697 рублей;

работники предприятий общественного питания и торговли — 433 рубля;

работники системы здравоохранения — 485 рублей.

Снижение же государственных розничных цен в 1950–1953 годах хотя и было видимым, но не позволяло населению скупать продукты в больших количествах. В среднем цены понизились:

на хлеб пшеничный, батоны — с 4 до 3 рублей (за 1 кг);

на хлеб ржаной — с 2 до 1 рубля (за 1 кг);

на мясо говядины — с 18,5 до 12,5 рублей (за 1 кг);

на молоко — с 3 до 2 рублей 24 копеек (за 1 литр);

на яйца — с 10 до 5 рублей 30 копеек (за 10 шт.);

на масло сливочное — с 52 до 28 рублей (за 1 кг);

на масло подсолнечное — с 28 до 17 рублей (за 1 литр);

на рыбу — с 12 до 7 рублей (за 1 кг);

на рыбные консервы — с 17 до 5 рублей (за 1 банку);

на ткань (ситец) — с 10 до 6 рублей (за 1 метр);

на обувь (модельную) — с 220 до 180 рублей (за пару).

В то же время, в начале 1950-х, по некоторым позициям продовольственных товаров наблюдалось даже перепроизводство. Это позволило расширить сети точек общественного питания и выносной уличной торговли.



Уличная торговля овощами на улице Ленина (фото неизв. авт., / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/15а.jpg)



В 1950-х в советской прессе всё чаще и чаще выходят статьи, в которых говорится, что продовольственный дефицит безвозвратно уходит в прошлое. В страну начинают приглашать зарубежных журналистов и фотокорреспондентов, которым предлагается лично убедиться в том, что «советский народ в кратчайшие сроки преодолел последствия войны и строит мирное светлое будущее». В таких изданиях, как Life, Тhe Times, The New York Times, Le Monde, появляются статьи и фоторепортажи о товарном изобилии в советских магазинах.

Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, предприятий пищевой и лёгкой промышленности продолжилось и после того, как в конце 1950-х СССР расширил торговлю нефтью, газом, лесом, металлом, удобрениями. Высокие доходы от продажи сырьевых ресурсов покрывали расходы на субсидирование отраслей народного хозяйства, которые насыщали внутренний рынок.

Так, отпускная цена мяса в середине 1960-х годов была в два раза ниже цены его производства. В магазинах появилось изобилие товаров, а слово «дефицит» стало забываться. В стране наступил период, который ностальгирующие по Советскому Союзу называют эпохой изобилия. Правда, «эпоха» продлилась всего несколько лет.

В магазине «Женское готовое платье» на ул. Мира (фото неизв. авт., 1962 г. / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-otdela-sorochek-magazina-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2494.jpg) В магазине «Женское готовое платье» на ул. Мира (фото неизв. авт., 1962 г. / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-otdela-verhnego-platja-magazina-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2493.jpg) В магазине «Женское готовое платье» на ул. Мира (фото неизв. авт., 1962 г. / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-otdela-golovnyh-uborov-magazina-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2493.jpg)

К началу 1970-х стало ясно, что плановая экономика, которая помогла быстро преодолеть период послевоенной разрухи и упадка, оказалась неспособной оперативно реагировать на изменения спроса. Промышленность выпускала огромное количество продукции, которая оставалась не востребованной покупателями. Кроме того, многие отрасли народного хозяйства развивались обособленно друг от друга. Так, строительный бум 1960-х никак не повлиял на выпуск обоев, санфаянса, электроприборов, бытовой техники, мебели, и эти виды товаров к началу 1970-х годов стали дефицитными.

Как бы хорошо ни обстояло дело с производством продуктов и промтоваров в 1950-х и 1960-х годах, вспышки дефицита отдельных видов продукции всё же возникали в регионах. Чаще всего это происходило из-за неуклюжей административно-командной системы управления народным хозяйством.

Так, в 1964–1965 годах в Нижнем Тагиле наблюдался дефицит яиц, который появился из-за того, что волевым решением областных властей две крупнейшие птицефабрики Свердловской области были поставлены на реконструкцию и капремонт, а договоры с соседними областями на поставку яиц не были заключены. В 1967-м с прилавков на полгода пропало подсолнечное масло, в 1968 и 1969 годах — сразу три вида рыбы, отмечались перебои с кисломолочной продукцией. Опустевшие прилавки в срочном порядке заполнялись другими видами продуктов, чаще всего консервами. В те годы на прилавках молочных магазинов впервые стали появляться рыбные консервы.

В 1960-х начинает зарождаться новая категория дефицитных товаров, для которых скоро придумали удобное и обтекаемое определение — «товары повышенного спроса». К этой категории относилась модная одежда и обувь, современные модели бытовых приборов, радиоэлектронных устройств и мебели. А в середине 1960-х в категорию товаров повышенного спроса стали попадать импортные товары народного потребления, которые начали появляться в советских магазинах в результате товарооборота между странами СЭВ (Совета экономической взаимопомощи). Товары из стран Восточной Европы, выбравших социалистический путь развития, выгодно отличались от товаров советских предприятий более современным ассортиментом, а зачастую и лучшим качеством, и спрос на них среди советских граждан стремительно рос.

Большое влияние на появление дефицита оказывало качество отечественных товаров и услуг. На многих предприятиях в погоне за планом на качество выпускаемой продукции зачастую просто закрывали глаза. Особенно это касалось производства товаров народного потребления — одежды, обуви, головных уборов, посуды, хозяйственных товаров, радиоэлектронных изделий. В стране складывалась парадоксальная ситуация: при изобилии товаров на прилавках объёмы их продаж сокращались из года в год.

В обувных отделах магазина на ул. Мира (фото неизв. авт., / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-otdela-obuvi-magazina-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2495...jpg) В обувных отделах магазина на ул. Мира (фото неизв. авт., / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-otdela-obuvi-magazina-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2495..jpg) В магазине «Женское готовое платье» на ул. Мира (фото неизв. авт., 1962 г. / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Pokupateli-v-magazine-Zhenskoe-gotovoe-plate-po-ul.-Mira.-1962-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2545.jpg)

В 1970 году в стране начали всё чаще случаться перебои с продуктами питания. Для исправления ситуации была принята государственная программа интенсификации развития сельского хозяйства, включавшая в себя и развитие кооперативного движения. Но из-за волокиты и бюрократических препон она не дала быстрых результатов. Тогда для экстренного исправления ситуации в 1971–1972 годах Советский Союз закупил за границей более 7 миллионов тонн зерна (в основном пшеницы), 360 тысяч тонн мяса, более 3 миллионов банок овощных консервов, почти миллион банок мясных консервов.

В то же время отечественный пищепром выпускал новые товары, многие из которых становились дефицитными из-за небольших объёмов их производства. В это сложно поверить, но пресловутый «Завтрак туриста», представлявший собой смесь круп, овощей и дешёвой рыбы, поначалу являлся дефицитом.

Новинки советского пищепрома: шпротный паштет и «Завтрак туриста» (фото неизв. авт. / из архивов ТАСС / фрагмент ориг. изображения) (https://cdnimg.rg.ru/pril/article/194/33/04/TASS_18911247.jpg) Новинки советского пищепрома: какао со сгущённым молоком и плодово-ягодные джемы (фото неизв. авт., / из архивов ТАСС / фрагмент ориг. изображения) (https://tse1.explicit.bing.net/th?id=OIP.N14fL13hCkyHzkYyz7s0uAHaE7&pid=Api)

В течение 1970-х годов в разряд дефицитных стали массово попадать качественные отечественные товары. Дефицитом становились и товары тагильских производителей: конфеты «Птичье молоко», настойки «Боровинка», «Рябиновая на коньяке» и «Уральский напиток», колбаса «Охотничья», а также ряд товаров Нижнетагильской трикотажной фабрики. Встретить их на прилавках наших магазинов можно было только накануне праздников, так как от 70% до 80% этой продукции либо было предназначено на экспорт, либо отправлялось в крупные города — Москву, Ленинград, Киев.

К концу 1970-х в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, стали наблюдаться длительные перебои с продуктами питания. Особенно тяжёлое положение сложилось с мясом говядины, свинины и баранины, колбасами, сливочным маслом, мясными и рыбными консервами. Прилавки мясных отделов заполнили куры местных птицефабрик, которые в миру прозвали «синими птицами» из-за характерного цвета тушки, и мясо сайгаков, которое в срочном порядке завезли из Казахстана и которое пользовалось очень низким спросом. Вслед за исчезновением некоторых продуктов начали пустеть полки и промтоварных магазинов, в том числе специализированных.



В магазине «Детский мир» на проспекте Ленина

(фото неизв. авт., / из фотоколлекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/Interer-magazina-Detskij-mir-po-ul.-Lenina.-1965-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2277.jpg)



Проблемы решали закупкой продовольствия и товаров народного потребления за рубежом. К 1980 году СССР закупал в год уже 40 миллионов тонн зерна, 900 тысяч тонн мяса, около миллиона тонн овощей. В 2–3 раза были увеличены объёмы закупок одежды, обуви и других товаров в странах — участниках СЭВ, а также в капиталистических и так называемых развивающихся странах.

Наконец, на майском пленуме ЦК КПСС 1982 года было открыто признано, что ситуация в сфере производства продовольствия близка к критической, и была принята продовольственная программа, автором которой стал молодой член Политбюро ЦК Михаил Горбачёв. Программа была рассчитана на 7 лет, в течение которых производство пищевых продуктов должно было вырасти в 2,5 раза. Основное внимание при этом уделялось формированию и развитию агропромышленных комплексов, предусматривались меры по дальнейшей механизации, химизации, использованию новых технологий в сельском хозяйстве. Также было запланировано развитие и интенсификация земледелия и животноводства в нечернозёмной полосе России, Поволжье и на Среднем Урале, в том числе в Свердловской области. В Нижнем Тагиле предполагалось увеличение посевных площадей под кормовые культуры, корнеплоды, создание птицеводческого комплекса и малых предприятий перерабатывающей отрасли.

Продолжение следует…

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»