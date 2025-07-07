Нижний Тагил станет одной из площадок Международного фестиваля креативных индустрий

В Нижнем Тагиле и ещё пяти городах Среднего Урала пройдёт Международный фестиваль креативных индустрий. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Фестиваль пройдёт с 18 по 24 августа в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске, Краснотурьинске и Сысерти.

Для участников фестиваля предусмотрены выставки, мастер-классы, гастрофестиваль и другие события.

«Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области сегодня оценивается в 130 млрд рублей в год. И мы заинтересованы, чтобы количество творческих проектов и инициатив увеличивалось, а наш регион становился точкой роста на карте креативной экономики России. Уверен, наш фестиваль даст новый импульс для развития креативных индустрий», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

На фестивале ожидаются делегации из стран СНГ, Европы и Азии. Более 50 спикеров, среди них звёзды из разных индустрий, которые примут участие в мероприятиях. В числе хедлайнеров — лётчик-космонавт Сергей Рязанский, модельер Гоша Карцев, искусствовед Анатоль Вовк, ведущая Лилия Рах и шеф-повар Андрей Шмаков.

Желающие развиваться в сфере киноиндустрии смогут участвовать в мастер-классах с известными актёрами и продюсерами, кинопоказах и мероприятиях от «Университета креативных профессий UU». Представители модной индустрии примут участие в международных бизнес-миссиях, шоурумах и модных показах.

Гастрофестиваль в креативном кластере «Домна» будет интересен широкой аудитории. В программе креативной недели запланированы выставки, автограф-сессии, стендап, воркшопы, дизайн-батлы, хакатоны и многое другое.

«Это беспрецедентное для Свердловской области событие. Прошлогодний фестиваль на тему видео- и кинопроизводства показал, насколько жителям области интересны мероприятия такого формата и что у нас очень много людей творческих профессий. В этом году в повестке аж семь индустрий, а события фестиваля охватят площадки в Екатеринбурге и ещё в пяти городах области. Архитектура программы очень обширная. Скоро мы представим её полностью. Но регистрироваться на фестиваль можно начинать уже сейчас», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Участие во всех событиях бесплатное, регистрация — на сайте фестиваля.

Организаторами фестиваля выступят правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Событие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».