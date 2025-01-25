А вы знали? Екатеринбургский дендрарий был создан на основе опыта известного тагильского садовода-селекционера Кузьмы Рудого

Гуляя по Екатеринбургу, не устаёшь удивляться его достопримечательностям. Чего здесь только нет! Старинные здания, купеческие особняки, величественные храмы, ухоженные парки и скверы, уютные и в чём-то загадочные дворики конструктивистских застроек и домов, построенных в годы «сталианса». Есть даже ботанический сад, что довольно необычно, учитывая суровые уральские зимы. Есть в столице Среднего Урала и дендрарий, или дендрологический парк — территория, где в открытом грунте культивируют древесные растения. Гости города обычно никак не реагируют на слово «дендрарий» и опрометчиво отказываются от экскурсии в это место. И совершенно зря! Это очень приятное место с интересной историей. И эта история напрямую связана с Нижним Тагилом.

Для начала, откроем маленькую тайну: дендрариев в Екатеринбурге два.

Первый и самый старый из них находится на улице Первомайской и менее известен туристам, чем его «младший брат» на улице 8 Марта. Первый дендропарк был создан в 1932 году. Этому событию предшествовала поездка депутатов Свердловского горсовета в Нижний Тагил с целью ознакомления с деятельностью тагильского садовода-селекционера Кузьмы Осиповича Рудого, который создал два опытных питомника: на Руднике им. III Интернационала и в районе Новой Кушвы, где по заданию горисполкома выращивал саженцы деревьев для озеленения улиц и скверов города. Кузьма Рудый познакомил гостей из Свердловска со своим садом, чем произвёл на них неизгладимое впечатление. Высоко оценили свердловские депутаты и планы скверов Рабочей молодёжи и Красной армии, которые разрабатывал Кузьма Осипович вместе со своими сыновьями.

Вернувшись в Свердловск, депутаты вынесли на ближайшее заседание исполкома предложение о создании в городе подсобного хозяйства, наподобие тагильского. Идею поддержали свердловские педагоги, которые уже несколько лет испытывали проблемы с проведением открытых уроков по ботанике и биологии, преподаватели вузов, работники науки и культуры. Вскоре предложение о создании подсобного хозяйства трансформировалось в проект научно-исследовательской станции озеленения города. Исполком выделил для реализации проекта высохшее болото между улицами Академической, Первомайской, Софьи Ковалевской и Мира.

Дендропарк на Первомайской на электронной карте Екатеринбурга (коллаж автора)

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Посадка растений началась осенью 1934 года и продолжалась более двух лет. Но в 1937 году процесс застопорился. Виной тому был арест в Нижнем Тагиле Кузьмы Рудого. Следом под пресс репрессий попали некоторые инициаторы создания станции озеленения в Свердловске. С трудом удалось учёным-биологам убедить власти продолжить высадку растений на территории станции.

Всего было высажено более 300 видов и сортов растений из Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, европейских и азиатских регионов. С 1938 года и до начала 1960-х годов деятельность Свердловской научно-исследовательской станции озеленения носила только научный характер. Здесь проводилась селекционная работа по выведению морозостойких видов яблонь, груш, слив, черноплодной рябины, смородины, вишни для садоводческих объединений, а также цветов для высадки на улицах Свердловска. В 1960 году здесь был открыт первый на Урале розарий, где культивировалось более ста сортов роз. Только в 1962 году станция была открыта для посещения. Сначала здесь проводились открытые уроки для школьников и учащихся ПТУ. Затем станции присвоили статус дендрария, и на её территории стали проводить экскурсии, впуская всех желающих.

Второй дендрарий появился в Свердловске после войны. В 1947 году в городе решили построить тепличное хозяйство, где можно было бы выращивать рассаду огурцов, помидоров и капусты для садоводческих товариществ и новых совхозов. В ходе обсуждения в различных инстанциях идея получила развитие, и было решено создать универсальное предприятие, которое объединило бы в себе и питомник, и парк с редкими растениями, и место для проведения сельскохозяйственных и садоводческих выставок, стремительно набиравших популярность. Перенимать опыт снова поехали в Нижний Тагил на предприятие «Зеленхоз», которым руководил Лев Кузьмич Рудый — младший сын Кузьмы Осиповича.

Для создания второго дендрария Свердловский исполком выбрал территорию «Сада пионеров», созданного в 1934–1935 годах на месте бывшего Хлебного рынка. Изначально предполагалось, что дендропарк значительно расширит территорию «Сада пионеров» и будет располагаться по обе стороны реки Исеть. Его площадь должна была составить 242 400 кв. метров, включая 33 600 кв. метров водной поверхности. Однако реализовать этот план не удалось.

Проект был настолько глубоко проработан, что в нём подробно расписали все названия растений и места, где они будут высажены. В основном это были породы, характерные для нашей полосы, но встречались и экзотические для наших мест растения: маньчжурский орех, бархат амурский, канадский клён. На территории планировали установить беседки, создать фонтаны, разместить парковые скульптуры, построить оранжерею, котельную и выставочный павильон площадью 5000 квадратных метров.

В 1946 году на территории будущего дендрария начали формировать и разбивать дорожки. В 1948 году разработали проект здания администрации дендрария, которое было построено через 6 лет. Ограждение парка, служебные и технические здания строили пленные немцы. Говорят, что делали они это очень качественно. «Дендрологический парк-выставка» был открыт 4 марта 1948 года. На центральной площади был установлен памятник Сталину. Любопытно, что никаких письменных подтверждений этого факта в архивах не сохранилось. Сохранилось только фото памятника.

В 1948 году на заводе «Уралхиммаш» были отлиты два фонтана-чаши весом 48 тонн каждый. Один из них через несколько лет украсил новый дендропарк на улице 8 Марта. Установили фонтан на месте памятника Сталину вскоре после ХХ съезда партии. Кроме фонтана, дорожки нового дендропарка украшали 15 парковых скульптур, а в 1953 году на территории парка установили две круглые беседки и одну трельяжную. До наших дней ни одна из беседок не сохранилась, как и большинство парковых скульптур.

Первые годы в новом дендрарии было больше цветов, чем деревьев, что, впрочем, пошло ему на пользу: разнообразие цветочных растений привлекало в дендропарк садоводов-селекционеров, и вскоре по их просьбам здесь начали проходить выставки цветоводства. Затем на базе дендрария образовалось 2-е городское общество садоводов-любителей, которое, к слову, существует здесь по сей день. В 1952 году в парк была доставлена коллекция цитрусовых растений — подарок города Сочи, а к 1955 году в питомнике дендрария уже выращивалось более 80 видов деревьев и кустарников. Дендрарий регулярно отправлял свои коллекции редких цветов на ВДНХ, и многие из них были отмечены призами и почётными грамотами.

В советский период Дендрологический парк-выставку обслуживали более ста человек. Это было связано с большими объёмами ручного труда на территории. Кроме того, дендрарий имел свою конюшню и котельную, работавшую на угле, поэтому в штатном расписании были такие должности, как конюхи и кочегары. Любопытно, что за дендрарием была закреплена «подшефная территория» вдоль проезжей части по улице 8 Марта, которую работники дендропарка убирали не только в дни всесоюзных субботников, но и в обычные будни. С первых дней открытия нового дендрария здесь велась активная просветительская работа — специалисты-цветоводы и селекционеры читали лекции, вели курсы по садоводству: участников обучали, как сажать растения, поливать и ухаживать за ними. Для школьников проводились открытые уроки по природоведению, ботанике и биологии.

Дендрарий в наши дни (фото: Слава «Gelio» Степанов, 2012 г. / фрагмент ориг изображения)

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Свердловчане быстро полюбили новый дендропарк. Сюда часто приходили отдохнуть после работы: почитать книгу или газету, погулять по дорожкам парка, любуясь растениями, просто посидеть в тишине. Эта любовь сохранилась до сих пор: в наше время в дендрарии на улице 8 Марта можно встретить горожан из самых разных районов Екатеринбурга. Многие не скрывают, что специально приезжают сюда, чтобы отдохнуть от суеты и рутины будних дней.

В наши дни площадь дендропарка на улице 8 Марта составляет 7,5 гектара, из которых 300 кв. метров занимает зимний сад. В дендрарии выделено несколько участков: участок декоративных цветов, плодово-ягодный, географический, теплицы и оранжереи.