В Нижнем Тагиле после скандального ДТП предложили ужесточить правила проезда по плотине на улице Челюскинцев

В мэрии Нижнего Тагила на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения было предложено запретить движение по трамвайным путям на плотине у Старого Демидовского завода, установить камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, создать искусственные неровности и ввести ограничение скорости, сообщают муниципальные СМИ. Инициативы, касающиеся участка дороги на плотине, появились в связи с произошедшим там скандальным ДТП, в котором погибли трое молодых людей.

Напомним, 8 июля этого года компания молодых людей решила записать трюк на автомобиле Lexus, однако 19-летний водитель не справился с управлением. В результате автомобиль на большой скорости снёс бетонное и металлическое ограждение и упал в воду. Находившиеся в автомобиле 20-летние пассажирки и водитель погибли. Автомобиль и тела погибших удалось достать из пруда только утром.

О том, какие из ограничительных мер будут в итоге приняты, не уточняется.