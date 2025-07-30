Свердловские врачи спасли и поставили на ноги тагильчанку, попавшую на полной скорости под тягач

На Серовском тракте под Нижним Тагилом утром 7 марта этого года в районе кафе «Милано» в посёлке Малая Лая произошло серьёзное ДТП, в результате которого 19-летняя девушка получила множественные травмы, однако благодаря усилиям врачей и слаженной работе экстренных служб пострадавшую удалось спасти и вернуть к обычной жизни.



Как ранее сообщали в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справилась с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с тягачом Volvo, перевозившим вездеход.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Обследование выявило открытую черепно-мозговую травму, пневмоцефалию, ушибы сердца и лёгких, пневмоторакс, переломы таза, обоих бёдер и правого плеча. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, а также провели несколько операций по соединению сломанных костей, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Кроме того, к лечению подключились специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которые круглосуточно мониторили состояние пострадавшей. Как только её состояние стабилизировалось, было принято решение о её транспортировке по воздуху в госпиталь ветеранов войн в Екатеринбург для дальнейшего восстановления. Там медики скорректировали дыхательную функцию, завершили хирургическое лечение, провели реабилитацию и начали работу над психологическим состоянием, рассказали в Федеральном центре медицины катастроф.

Уже через месяц после аварии девушка смогла сесть, а затем сделать первые шаги. Сейчас она самостоятельно передвигается и возвращается к привычной жизни, несмотря на полученные серьёзные травмы и тяжёлый период реабилитации.