«Мы пожинаем плоды деятельности карманных дум и карманных глав администраций». Интервью АН «Между строк» с общественником Фёдором Трачуком, выдвигавшимся в мэры Нижнего Тагила и пригорода

4 июля состоялись выборы главы муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ). На внеочередном заседании думы МОГ 19 из 20 депутатов проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы муниципалитета Александра Гудача. Один депутат на заседании не присутствовал.

На кресло главы МОГ претендовали пять человек. В их числе директор автомойки Фёдор Трачук, ранее уже выдвигавшийся на пост мэра Нижнего Тагила. Он известен своей активной жизненной позицией и неравнодушным отношением к проблемам города и пригорода. Мы решили побеседовать с ним и узнать, зачем он решил заняться политикой, рассчитывал ли всерьёз на победу и что хотел бы изменить, если бы победил.

— Фёдор, тагильчане знают вас как активного общественника и кандидата на пост мэра Нижнего Тагила и главы муниципального округа Горноуральский. Нам показалось интересным то, что один беспартийный человек, очевидно понимая, что победить будет непросто, тем не менее, выдвигался на эти должности. Поэтому мы захотели узнать о вас побольше и рассказать нашим читателям.

— Я родился в ноябре 1988 года в родном и любимом Нижнем Тагиле. В 1995 году пошёл в школу № 81, после окончания одиннадцати классов в 2006 году поступил в Уральский институт экономики, управления и права на специальность «Юриспруденция». В 2010 году успешно защитил диплом и получил квалификацию юриста. С октября 2016 года по настоящее время работаю управляющим автомойкой. В мои обязанности входит не только управление персоналом и процессами, но и инженерное обслуживание объекта. С июня 2021 года являюсь индивидуальным предпринимателем. Женат, воспитываю сына, который учится в школе № 32.

В августе 2022 года принял решение баллотироваться в депутаты Нижнетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 в порядке самовыдвижения. Выборы прошли 11 сентября 2022 года. В октябре 2023 года прошёл первый этап по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила и был допущен к итоговому голосованию в Нижнетагильской городской думе.

В том же году принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс» при поддержке президента России Владимира Путина. По итогам участия был признан лучшим экспертом страны в треке «Национальная социальная инициатива», что подтверждено именным сертификатом.

Активно занимаюсь общественной деятельностью. Одним из значимых достижений считаю ликвидацию свалки отходов деревообработки в Нижнем Тагиле. Среди увлечений — рыбалка, водный туризм, плавание, лыжи. Совершил четыре прыжка с парашютом. Веду здоровый образ жизни, вредных привычек не имею.

— Почему вы решили заняться политикой?

— Мой путь в политике начался с борьбы с многолетней свалкой отходов деревообработки, которая незаконно располагалась на территории Нижнего Тагила на улице Индустриальной, 56. Эта свалка на протяжении многих лет горела, отравляла воздух, негативно влияя на здоровье тагильчан и окружающую среду. А также с борьбы с халатным безразличием со стороны администрации города, чиновников различных министерств и ведомств, которые, выставляя меня дураком, писали лишь отписки, отстраняясь от решения этой проблемы, игнорируя её и замалчивая.

Я решил вынести решение этого вопроса на новый уровень. Баллотировался кандидатом в депутаты по 18 избирательному округу и, уже как кандидат в депутаты, обращал внимание на проблему. Это дало некий промежуточный результат: в город приехала заместитель министра природных ресурсов региона, и свалку временно разгребли, горение на какое-то время прекратилось. Но прошли губернаторские, затем президентские выборы, и уже на конкурсе на должность главы Нижнего Тагила, выступая на думе, я вновь поднимал этот вопрос, ибо свалка вновь восстала из пепла и начала отравлять всем нам жизнь. Прошёл год после этого, и администрация, уже во главе с повторно избранным Владиславом Пинаевым, так и не приняла никаких мер. В итоге вопрос со свалкой был закрыт лишь только после моего обращения к главе СК России Александру Бастрыкину. Теперь свалка реально ликвидирована и больше не дымит. Огромное ему спасибо за решение этой проблемы.

Рождение ребёнка подтолкнуло меня менять мир вокруг — я начал активно участвовать в общественной жизни нашего города и страны.

— Получается, что статус кандидата вы решили использовать, прежде всего для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, требующим решения?

— Выборы — это удобная площадка для вскрытия проблемных вопросов муниципалитета, здесь можно максимально гласно требовать их решения и предлагать свои варианты выхода из ситуации. Взял мяч так пинай. В думе МОГ я впервые появился по просьбе тагильчан и жителей пригорода. Люди выступили против уничтожения лесов на Ленёвке и планов местной администрации и министерства природных ресурсов области организовать на этом месте щебёночный карьер. Тогда я открыто отчитал и пристыдил местный парламент и администрацию, а также потребовал от прокурора и администрации выступить с иском в защиту местных жителей с требованием признать решение министерства о компенсационном участке незаконным, именно это решение позволяло продолжить обустройство карьера. Но прокурор тогда подал в отставку, а администрация и дума продолжили курс угодничества бывшему губернатору и его министрам, фактически предав местных жителей и унизив само понятие местного самоуправления.

Эти выборы были возможностью довести вопрос Ленёвки до логического завершения, что я в очередной раз и сделал, выступая в думе. Всё, за что берусь, довожу до конца. Нельзя предавать людей, которые в тебя поверили.

— Несмотря на серьёзную конкуренцию на пост главы МОГ, вы выдвинули свою кандидатуру. Рассчитывали ли вы на победу?

— Это были уже третьи мои выборы, пожалуй, самые лёгкие для меня из-за приобретенного опыта предыдущих избирательных кампаний. Серьёзной конкуренции, на мой взгляд, не было, был явный сговор, и этому я ничуть не удивлён. В Нижнем Тагиле выборы главы прошли аналогично и единогласно: карьеристы в очередной раз и тут не упустили возможности угодить своему начальству, наплевав на мнение народа в угоду личным интересам.

В ситуации, когда против тебя идут кандидаты, обязанные карьерным ростом бывшему главе, который отбывает наказание за коррупцию, я рассчитывал на победу как никогда. Ещё и губернатор ушёл в отставку, пошла волна коррупционных скандалов, и вроде как повеял ветер перемен.

На выборах главы Нижнего Тагила также был уверен, что у того же Андрея Мельникова больше шансов, и там я видел в нём конкурента, но по сговору подневольных победил Владислав Пинаев. На выборах главы МОГ произошло то же самое — подчиненные просто угодили Александру Гудачу.

— Получается, напрасно отказались от прямых выборов глав муниципалитетов?

— Мы отказались от прямых выборов глав ради экономии бюджетных средств. Идея была в том, чтобы поставить независимого управленца, действующего в целях развития муниципалитета. Дума и депутаты, в свою очередь, корректировали бы действия и решения такого управленца, опираясь на мнение и интересы местных жителей. А что получилось? Приходишь на конкурс, а у тебя спрашивают: «Вы чьих будете? Определяйтесь уже». Отвечаешь: «Я независимый управленец, действующий по личной инициативе и в порядке самовыдвижения». А тебе в ответ: «Уууу, так не бывает, глава не может быть политически независимым».

Вот мы теперь все и пожинаем плоды деятельности карманных дум и карманных глав администраций. Дышло повернули не туда.

— Представим, что вы стали главой МОГ. Какие три ключевые решения вы бы приняли в первую очередь?

— Первое. Закрыл бы вопрос с отоплением в квартире у пенсионерки Марии Клебанской — это сейчас самая позорная ситуация в муниципалитете.

Второе. Усадил бы за один большой стол чиновников действующей администрации и общественников муниципалитета с целью наладить конструктивный диалог с обеих сторон.

Третье. Предложил бы депутатам поведать мне письменно о ключевых проблемах их избирательных округов, и опираясь на эти данные, составил бы «дорожную карту» решения этих вопросов и взял бы её как планку, которую необходимо преодолеть в ближайшие 5 лет моей муниципальной службы.

— Есть ли у вас команда единомышленников? Были ли у вас кандидаты на ключевые посты?

— Команды в прямом понимании этого слова нет, но есть большая группа людей, разделяющих мои взгляды, поддерживающих мои предложения, одобряющих мою позицию по всем проблемным вопросам. Активно веду свои соцсети, вижу реальный прирост моих сторонников, выслушиваю их мнение, проблемы и предложения. Помогаю нашим людям, когда это требуется. Кандидатов на ключевые посты у меня не было. Считаю, что должности должны занимать специалисты, действительно достойные, обладающие опытом и знаниями. Главное для меня, чтобы это были наши люди, радеющие за благополучие и развитие муниципалитета.

А вот, что делать со старыми горе-управленцами, задумывался. Уверен, их знания и опыт нам бы очень пригодились в поселковых территориальных администрациях, и это как минимум гуманно.

— Что вы планируете делать дальше?

— Жить своей обычной жизнью: работать, заботиться о близких и своей семье, воспитывать сына, продолжая делать жизнь вокруг нас лучше. Участие в общественной жизни теперь — неотъемлемая часть меня.

— Планируете ли вы продолжить свою политическую карьеру? Если да, то в каком направлении?

— За политической карьерой карьеристы идут в политическую партию. А я планирую продолжить как беспартийный. Буду заниматься общественной работой, оставаться независимым в принятии решений, не изменяя себе и своим принципам. Главное для меня — не усадить себя в кресло повыше, а никогда не предавать наших людей, которые в меня верят.

Я прошёл интересный путь: сначала был местный житель Фёдор, потом кандидат в депутаты Фёдор Михайлович Трачук, далее директор автомойки Фёдор Трачук, идущий на пост главы Нижнего Тагила, сейчас уже общественник Федор Трачук, претендующий на пост главы МОГ. Может, следующая станция — политик. Конкурсы, подменяющие прямые народные выборы, — это для меня возможность, которую я использую по-своему, с максимальной пользой для решения проблем местного населения, для предложений инициатив развития муниципалитетов и их продвижения.