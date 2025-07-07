В Нижнем Тагиле заметили необычного курьера

Воскресным вечером 6 июля читательница АН «Между строк» Светлана на улице Циолковского заметила мужчину лет 45, который нетвёрдой походкой шёл ей на встречу. Единственное, что показалось девушке странным — фирменная термосумка службы доставки «Купер» за его спиной. При этом кроксы, шорты с майкой и нетрезвый вид явно не соответствовали образу курьера.

На видео видно, что мужчине очень сложно идти, но он настойчиво, буквально как самурай, продолжает свой путь.

«Кого-то ждала доставка с налётом русской хтони. Несёт не заказ, а душевную травму. Этому торопыге себя бы доставить целым, не говоря уже о заказе», — поделилась тагильчанка.