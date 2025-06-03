В Нижнем Тагиле два таджика-нелегала задержаны за сбыт наркотиков

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заключил под стражу фигурантов уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ. Оно было заведено в отношении двух граждан Таджикистана восемнадцати и двадцати пяти лет.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).

«По версии следствия, мужчины, находящиеся на территории Российской Федерации без законных оснований, незаконно приобрели у неустановленного лица наркотические средства, которые намеревались сбыть, но были задержаны сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Для правонарушителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2025 года. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.