В Нижнем Тагиле снова откладывается строительство культурно-образовательного центра на Гальянке

На аукционе, завершившемся вчера, 2 июня, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» не смогло найти подрядчика для строительства культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле. Согласно опубликованному на портале госзакупок протоколу, начальная цена контракта составляла 504,7 млн рублей, однако аукцион признан несостоявшимся, так как «по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие в закупке».

Проект, завершение которого планировалось на сентябрь 2026 года, предполагает возведение двух корпусов на улице Тагилстроевской, 2а. В первом, двухэтажном здании, должны быть размещены актовый зал на 120 мест, а также помещения для кружков по мобильной разработке, VR/AR-приложениям и программированию на Python. Второй корпус должен включать выставочный зал, кабинеты исторических и литературных кружков, а также помещения для преподавателей.

Работы должны были завершиться ранее, однако реализация проекта столкнулась с трудностями. Несмотря на увеличение финансирования со стороны администрации Нижнего Тагила, крупные проекты тормозятся. Чиновники объясняют ситуацию не нехваткой средств, а опасениями подрядчиков перед нестабильностью рынка. Мэр города Владислав Пинаев отметил, что из-за повышения цен на материалы компании опасаются заключать долгосрочные и крупные контракты.

Напомним, впервые проект был размещён на сайте госзакупок ещё в 2021 году. Впоследствии из-за удорожания стройматериалов контракт на строительство был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В сентябре 2024 года из бюджета было выделено дополнительно 180 миллионов рублей.